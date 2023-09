Nuovi interessanti bandi concorsi pubblici al via ora a ottobre-novembre 2023 nazionali, regionali e comunali

Questo ultimo scorcio del 2023 si caratterizza per i numerosi concorsi pubblici rivolti a diplomati e laureati che potranno concorrere per una serie di posizioni disponibili all'interno delle pubbliche amministrazioni. Questi concorsi rappresentano una opportunità per chi aspira a intraprendere una carriera nel settore pubblico, offrendo la possibilità di accedere a posizioni professionali di alto livello. Ecco le nuove opportunità:

I concorsi pubblici più interessanti a ottobre e novembre 2023

E c'è grande attesa per il concorso dell'Inps

Laha avviato una procedura selettiva, basata su titoli ed esami, riservata a persone con disabilità. Questa procedura ha lo scopo di attivare tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi, mirati all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di nove unità di personale. Queste unità saranno inserite nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il profilo professionale di Addetto ai servizi interni, appartenente alla categoria B, con posizione economica F1.

Le prossime prove scritte relative al concorso presso l'Agenzia delle entrate sono state pianificate dal 13 al 17 novembre 2023 e verranno condotte in varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La notevole partecipazione a questo concorso è evidente, con oltre 48.000 domande presentate per soli 3.970 posti disponibili. In particolare, la regione Campania ha registrato quasi 9.000 richieste per le 530 posizioni messe a disposizione nel suo bando specifico. L'obiettivo dichiarato è di ampliare il personale dell'Agenzia di circa 11.000 unità entro la fine del 2024.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha indetto due procedure concorsuali. Un concorso pubblico, basato su esami, per un posto di categoria C, con posizione economica C1, nell'area amministrativa. Questa posizione comporterà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, sede di Monza. E un concorso pubblico, basato su esami, per un posto di categoria D, con posizione economica D1, nell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Anche questa posizione prevede un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.

È stato pubblicato il bando di concorso per l'anno 2023 per l'ammissione di 1673 allievi finanzieri nella Guardia di finanza. Il concorso è aperto a tutti i candidati civili che soddisfano i requisiti richiesti, tra cui il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Oltre ai requisiti generali per partecipare ai concorsi pubblici, ci sono alcune specifiche da considerare. È necessario avere un diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità). Per i candidati che concorrono per i posti riservati ai volontari delle Forze armate, l'età deve essere compresa tra i 18 e i 26 anni. Per i candidati che concorrono per i posti destinati agli altri cittadini italiani, l'età deve essere compresa tra i 18 e i 24 anni.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ha reso noto un avviso di selezione pubblica mediante esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 38 posizioni nell'Area Istruttori, con inquadramento nel profilo professionale di Assistente ai servizi amministrativi e di supporto. Oltre ai requisiti sopra elencati, i partecipanti devono compilare la domanda di ammissione al concorso tramite modalità telematica entro le ore 23:59 del 9 ottobre 2023.

Avviata una procedura di selezione pubblica per esami, volta a coprire un posto di lavoro a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, all'interno dell'area amministrativa gestionale. Questo processo di selezione mira a reclutare un professionista per un impegno lavorativo a tempo pieno, pari a 36 ore settimanali. Il posto oggetto di questa procedura è destinato al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano, ed è identificato con la denominazione "2023_PTA_TI_D_DEIB_2". La selezione è finalizzata a individuare il candidato più idoneo a ricoprire questa posizione, che riveste un'importanza cruciale all'interno dell'istituzione accademica. I dettagli relativi ai requisiti richiesti, alle modalità di partecipazione e ai criteri di valutazione sono specificati nei documenti ufficiali della procedura di selezione.

Indetto un procedimento di selezione pubblica basato su titoli ed esami per l'assegnazione di sei incarichi a tempo indeterminato nel campo della gastroenterologia presso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3. L'obiettivo di questa procedura concorsuale è quello di collocare sei professionisti in posizioni a tempo indeterminato, all'interno del settore medico e delle specialità mediche, con una specifica competenza nella disciplina della gastroenterologia.

L'Inps ha comunicato che il concorso previsto per l'assunzione di 585 posizioni nell'area B è stato posticipato al 2024. Questa decisione rientra nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 dell'Inps che prevede un totale di 13.000 nuove assunzioni entro il 2024 per varie posizioni.

I requisiti minimi di titolo di studio per partecipare a questo concorso sono un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il possesso di un titolo di laurea potrebbe conferire un punteggio aggiuntivo durante il processo di selezione.

Non ci sono restrizioni legate all'età per partecipare a questo concorso, a condizione di essere maggiorenni. Il processo di selezione prevede diverse fasi, che potrebbero includere una prova preselettiva con domande a risposta multipla, una o più prove scritte su argomenti specifici e una prova orale. In alternativa, potrebbe essere considerata un'unica prova scritta successiva a una eventuale preselezione, in linea con le nuove modalità semplificate previste dalla riforma dei concorsi pubblici.

