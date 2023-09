Calcolo ed esempi ricalcolo importo pensioni di reversibilità, vecchiaia e invalidità annunciato da INPS

Cosa prevede il ricalcolo dell’importo delle pensioni di reversibilità, vecchiaia e invalidità rilanciato da INPS? L’Inps punta alla revisione del calcolo delle pensioni finali con sistema contributo, modificando i cosiddetti coefficienti di trasformazione che risultano, secondo lo stesso Istituto, un meccanismo ingiusto e iniquo.

Cosa prevede il ricalcolo dell’importo delle pensioni di reversibilità, vecchiaia e invalidità Inps e calcoli

Come funzionano i coefficienti di trasformazione per calcolo della pensione

Cosa prevede il ricalcolo dell’importo delle pensioni di reversibilità, vecchiaia e invalidità Inps ed esempi

da applicare sul montante contributivo per determinare l’importo della pensione finale. Secondo l’Inps, gli attuali coefficienti di trasformazione sono ingiusti perché non tengono conto delle differenze tra le diverse categorie di lavoratori.

Oggi, infatti, i coefficienti di trasformazione sono uguali per tutti, vengono rivisti ogni due anni secondo l’andamento delle speranze di vita dopo la pensione ma senza alcuna singola differenza che però potrebbe essere importante.

L’Inps dice allora di rivedere i coefficienti di trasformazione delle pensioni differenziandoli in base al lavoro svolto prima del pensionamento, alla speranza di vita, al luogo in cui si risiede. Si tratta di una modifica che eliminerebbe le disparità considerando che esistono differenze per i pensionati principalmente in base al lavoro svolto e a dove si risiede.

Per fare un esempio, secondo l’Inps, prendendo il caso di un pilota iscritto alla gestione dell’Inpdai e del Fondo Volo, vive in media cinque anni in più rispetto ad un pensionato del fondo dei lavoratori dipendenti, così come, per esempio, una donna che va in pensione in Trentino Alto Adige vive in media 22 anni e mezzo dopo il pensionamento rispetto ai 19 di una donna siciliana. E’ chiaro, dunque, che a seconda di posizioni differenti dovrebbero essere definiti per l’Inps differenti coefficienti di trasformazione della pensione.

Come funzionano i coefficienti di trasformazione per calcolo della pensione

I coefficienti di trasformazione sono valori percentuali fissati dalla legge che, al momento della domanda del pensionato e in base ad età e contributi versati, permettono di calcolare l’importo annuo lordo della pensione finale.

I coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni valgono per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e le gestioni sostitutive della medesima (Ex-Inpdai, Telefonici, Elettrici eccetera) e valgono solo per chi deve ancora andare in pensione e calcolare il proprio trattamento finale.

Precisiamo che l’applicazione dei coefficienti di trasformazione nel calcolo delle pensioni vale solo per le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo, per cui per il calcolo della pensione con sistema esclusivamente contributivo; e per il calcolo della pensione con sistema misto o con sistema retributivo per i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 che calcolano la pensione con sistema contributivo solo relativamente alle anzianità maturate dopo il primo gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) o al primo gennaio 1996; e per le donne che decidono di andare in pensione prima con l’opzione donna.

Il calcolo della pensione finale avviene moltiplicando il montante contributivo, che è costituito da tutti i contributi effettivamente versati dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, per il coefficiente di trasformazione in termini percentuali fissati. I coefficienti di trasformazione valgono solo per le pensioni di vecchiaia e non si applicano a pensioni di invalidità e di reversibilità.





Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra