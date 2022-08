Come sarà il cedolino della pensione di Settembre dopo aumenti il Dl Aiuti Bis ufficiale

Come sarà il cedolino della pensione di Settembre dopo il Dl Aiuti Bis ufficiale? Le attese per aumenti dei propri trattamenti erano alte da parte dei pensionati che speravano potesse essere prorogato ancora fino alla fine dell’anno il bonus di 200 euro, stessa speranza nutrita dai lavoratori ma che è stata decisamente delusa dal governo Draghi con l’approvazione del Decreto Aiuti bis.

L’aumento delle pensioni sarà, infatti, garantito non dall’estensione del bonus di 200 euro per i prossimi mesi fino a dicembre ma dall’anticipo della rivalutazione pensionistica sin da subito e aumentata al 2%.

Consultando il cedolino della pensione si può vedere come sarà la pensione di settembre. Il cedolino della pensione Inps si può consultare e scaricare direttamente dal sito Inps ed è un documento riepilogativo della pensione mensile di ogni pensionato e che permette allo stesso di conoscere l’importo del trattamento spettante.

Cedolino pensione settembre ci sarà o no ancora bonus 200 euro

Aumenti pensioni in cedolino settembre per rivalutazione anticipata

Come e per chi ci saranno rimborsi in cedolino pensione di settembre



Dopo l’approvazione del Decreto Aiuti bis, che non ha prorogato il bonus di 200 euro per i prossimi mesi da agosto a dicembre, fino alla fine dell’anno, nel cedolino della pensione di settembre non ci sarà l’importo aggiuntivo dei 200 euro che è stato ormai erogato a tutti i pensionati tra luglio e agosto.

Il Decreto Aiuti bis ha previsto l’anticipo della rivalutazione delle pensioni sin da quest’anno 2022 invece di attendere gennaio 2023. La rivalutazione sarà del 2% e solo per coloro che hanno redditi entro i 35mila euro, sulla scia di quanto già deciso per l’erogazione del bonus di 200 euro, per sostenere chi ha redditi più bassi.

Stando, però, a quanto approvato, la rivalutazione anticipata delle pensioni al 2% sarà applicata da ottobre a dicembre e non si sa ancora se sarà retroattiva. I nuovi importi per effetto della rivalutazione pensionistica anticipata si avranno, dunque, nel cedolino della pensione di ottobre e pur se con effetto retroattivo, non compariranno nel cedolino della pensione di settembre ma l’importo dovuto sarà erogato in un secondo momento in aggiunta a quella spettante.

Ci saranno, però, nel cedolino della pensione di settembre i rimborsi spettanti ai pensionati che hanno crediti con il fisco. Dopo i dovuti aumenti delle pensioni di agosto, anche nei cedolini di settembre ci saranno aumenti per alcune pensioni.

Ciò significa che il pagamento disposto a settembre conterrà aumenti delle pensioni derivanti dal riconoscimento dei rimborsi 730 ad agosto. Se chi ha presentato il 730 nel periodo compreso tra il primo e il 20 giugno riceve i rimborsi il 29 agosto, chi ha, invece, presentato il 730 dal 21 giugno al 15 luglio riceverà i dovuti rimborsi il 23 settembre.

In particolare, i pagamenti dei rimborsi spettanti ai pensionati avvengono nei seguenti tempi:

il 29 agosto per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 1 al 20 giugno,

il 23 settembre per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 21 giugno al 15 luglio,

il 15 ottobre per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 16 luglio al 31 agosto,

il 30 novembre per le dichiarazioni dei redditi presentate dal 1 al 30 settembre.