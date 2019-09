Pensioni novità, cosa vorrebbero fare i tecnici del Tesoro per quota 100, opzione donna, quota 41

Siamo ufficialmente nel periodo dei giorni preparatori delle legge di bilancio e anche oggi venerdì 20 settembre 2019 tecnici e politici sono chiamati a trovare il giusto equilibrio tra numeri ed esigenze sulle novità per le pensioni. Perché sono le ultime notizie a riferire che la volontà della maggioranza non sia né di elaborare un documento che badi solo al rigido rispetto delle regole comunitarie degli equilibri di bilancio e né di preparare una manovra difficilmente sostenibile dalle casse pubbliche.

E in questo contesto un ruolo centrale è ricoperto dalle novità per le pensioni, dal costo che avrebbero le misure già approvate (quota 100), quelle in fase di approvazione (opzione donna, ape social) ed eventuali altre ipotesi (quota 41, facilitazioni per usuranti, precoci, disoccupati).

Novità per le pensioni, quota 100 non è il problema

La partita delle novità per le pensioni è insomma apertissima e lo step che anticipa la legge di Bilancio e la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza da presentare la prossima settimana. In questa sede si scopriranno quali sono gli spazi di manovra e quali le intenzioni di spesa. Ma qualche inaspettata ipotesi sta ora venendo a galla, come l'insoddisfazione dei tecnici del Ministero dell'Economia per il costo giudicato eccessivo del reddito di cittadinanza.

La sua non è naturalmente una presa di posizione formale che metterebbe in crisi i fragili equilibri della maggioranza, ma è interessante notare che l'indice non è questa volta puntato contro quota 100, la principale novità per le pensioni introdotta lo scorso anno.

Ed è doppiamente interessante perché la difesa indiretta a quota 100 arriva da tecnici ministeriali e non da politici. Si tratta di una valutazione che va nella direzione contraria di quanto stiamo leggendo da alcuni giorni in alcuni importanti quotidiani, come il Sole 24 Ore, secondo cui sarebbe auspicabile interrompere la sperimentazione di quota 100 per via dei presunti costi elevati.

Per gli uomini del dicastero di via XX Settembre le cose non sono proprio così e, anzi, sembra che la spesa complessiva necessaria per coprire le richieste di adesione a quota 100 nel primo anno di attivazione siano inferiore alle attese. Certo, c'è un problema di conti pubblici e secondo il nuovo ministro Roberto Gualtieri l'ottimismo del predecessore Giovanni Tria non era giustificato. Ma il problema non è quota 100.

Perché non conviene cancellare quota 100

Il ragionamento dei tecnici del Ministero dell'Economia sulle novità per le pensioni si basa sui numeri, ma per certi versi ha anche una nota politica. Quota 100 è un provvedimento meno costoso di quanto si credeva, la durata è temporanea e in fin dei conti può essere economicamente gestita, a differenza del reddito di cittadinanza. Ma soprattutto una eventuale e improvvisa cancellazione di quota 100 spiazzerebbe sia i lavoratori che stanno accarezzando questa possibilità per andare in pensione e sia le aziende che hanno già programmato le uscite ed eventualmente nuovi ingressi.