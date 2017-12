Pensioni ultime notizie oggi venerdì ancora emendamenti in Legge Stabilità, Ape Social, Quota 41, Pensioni Donna 15 Dicembre

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:20): Arrivano oggi venerdì 15 Dicembre ulteriori emendamenti per le novità per le pensioni per a Legge di Stabilità 2017-2018 e Manovra Finanziaria.

Sono quelli che abbiamo in parte visto sotto discussi in Commissione e che ora arrivano in Aula.

In questi emendamenti, nelle ultime notizie e ultimissime per le pensioni, vi sono le estensioni dell'Ape Social per altre 4 categorie ovvero braccianti e operai agricoli, ai siderurgici di prima e seconda fusione, ai marittimi, ai pescatori da aggiungersi alle attuali 11. Ape usuranti e precosi contibuti modificati per poter fare domanda INPS a 34 anni come requisiti richiesti e non 36. E poi per le novità per le pensioni donne, la proroga del contributivo, rimane sempre molto difficile, ma si chiede una modifica dell'Ape Social (non tanto Ape Social Donna) con 28 anni di contributi come requisiti richiesti e lo sconto di un anno per ogni figlio.

Da ricordare che Boeri ha dichiarato che si proverà di fare di tutti perchè gli arretrati e i primi assegni e bonifici dell'Ape Social a chi ha avuto accesso possano arrivare entro Dicembre.

Tutte le ultime novità per le pensioni e i gli aggiornamenti di giorno in giorno li trovate SOTTO

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 10:20, 9 Dicembre): Duplice appuntamento per le novità sulle pensioni oggi martedì 9 Dicembre in Manovra Finanziaria. Infatti da una parte vi sarà la riunione e l'incontro in Commissione dove vi sono 7 ordini del giorno in modo particolare sulle Aspettative di Vita con la spernza che si richiesta a fare un testo unico, in quanto la convegenza c'è ma finora in nessuna delle due aule ci si è riusciti.

E poi oggi dovrebbero essere depositati, appunto anche per questa la riunione è importante, gli emendamenti finali, anche se nelle notizie e ultimissime, ci potrebbe essere spazio anche entro fine settimana.

Sotto avevamo visti quelli più nel dettaglio, inizili, ma poi naufragati. Ora a questo punto gli emendamenti che dovrebbero essere rpesentati saranno ancora quota 100 e 1uota 41 per tutti, ma saranno subito bloccati.

Quelli che potrebbero passare tra le novità per le pensioni per uscire prima potrebbero essere, le novità per le pensioni donna con la proroga opzioni Donna e nulla al momento per l'Ape Social Donna anche se ci sarà un tentativo.

L'ampliamento delle ategorie e dei requisiti CHE ABBIAMO VISTO SOTTO per l'Ape Social, in modo particolare novità per le pensioni per precoci, usuranti e invalidi sotto la soglia del 74%.

Vi daremo gli aggiornamenti degli emendamenti che man mano passeranno. SOTTO TUTTI i dettagli già quasi decisi e le condizioni per l'Ape Social e altre idee e considerazioni attuali, del momento per le ultime novità per le pensioni

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 12:36): E il compromesso non è arrivato, o almeno non da parte della Cgil che ha rifiutato il pacchetto che sarebbe stato blindato nella Legge di Stabilità 2017 e in Manovra Finanzaria per le novità per le pensioni e ha deciso una mobilitazione per il 2 Dicembre.

Dal resoconto e da quanto è statod etto dell'incontro avvenuto tra Governo e indacati, come avevamo anticipato Barbagallo della Uil conferma nelle ultime notizie e ultimissime la sua posizione intermedia, mentre la Cisl della Furlan appoggia il Governo.

Ora che succede?

Il pacchetto dovrebbe andare in maovra così come è come abbiamo VISTO sotto con le stesse novità per l'Ape Social, Quota 41 e le pensioni per le donne con l'apertura dei requisiti che viene indicata sotto e idem dicasi per le apsettative di vita. Rimangono gli stess interogativi visti SOTTO che vi invitiamo a leggere e tutta la lista degli emendamenti che abbiamo elencato sempre neghli aggiornamenti quotidiani presentati in Manovra ma che sono davvero l'ultima difficile speranza.

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 8:46, 21 Novembre): SI cercherà un compromesso molto probabilmente nell'incontro di oggi martedì 21 Novembre tra SIndacati e Governo Gentiloni con le tre sigle Cgil-Cisl-Uil dei sindacati e la presenza di Poletti. Un compromesso al ribasso per le novità per le pensioni dove in cambio di aperture sull'Ape Social e Quota 41 con requisiti minori e l'accoglienza di circa 40mila diomande prima rifiutate e le novità per le pensioni donne, dando qualche anno di contibuto in più per la cura dei propri cari, come abbiamo scritto SOTTO l'ipotesi, si riuscirà a trovare un accordo almeno secondo le indiscrezioni nelle ultime notizie e ultimissime dove Furlan e Barbagallo sono pronti a firmare l'intesa, mentra la Camusso è molto più restia.

Per le aspettative di vita, tranne il blocco per 15 categorie, quattro delle quali nuovi che verranno inserite anche nell'Ape Social e Quota 41, si riprenderà il discorso probailmente dopo le elezioni così come la pensioni con 20 anni di contributi per giovani e non giovani che era un ritorno della pensione minima.

Altra possibilità che completerebbe il compromesso è quello dalla partenza dell'APe Volontaria a novembre, vistio che sembrano stati siglati gli accordi con banche e assiurazioni, ma il costo per uscire prima sia della polizza vita che degli interssi del prestito delle abnche non si sa ancora. E più probaile che si possa fare domanda per l'Ape Volontaria da Gennaio come era previsto, ma in questa sorta di compremesso delle ultime novità così diciamo positive seppur fumose fanno bene.

Senza dimenticare che dal 30 Novembre ci sarà la seconda possibilità di fare domanda per usicre prima con quota 41 e ape Social e anche qui si deve capire se si potranno fare con i nuovi requisiti, di già, più larghi come i 30 anni di contributi e gli altri.

Scriveremo eventuali aggiornamenti e il resoconto di cosa è stato detto nell'incontro di oggi tra Sindacati e Governo Gentiloni alla fine della guiornata o durante la giornata stessa se ci sarannno novità per le pensioni interessanti.

SOTTO TROVATE tutti i dettagli dell'Ape Social e Quota 41 e le novitòà per le pensioni Donne nel dettaglio e poi anche TUTTI gli emendamenti delle Legge di Stabilitàe Manovra Finanziaria per le novità per le pensioni.

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:41, 20 Novembre): Incontro tra sindacati e Governo Gentiloni di cui oggi lunedì 20 Novembre si continuerà un tavolo tecnico per venire ad una decisione domani martedì 21 Novembre con l'ennesimo incontro sempre tra Sindacati e Governo Gentiloni per le novità per le pensioni dopo la fumata grigia di sabato 18 Novembre.

Fumata grigia, nelle ultime notizie e ultimissime, perchè il Governo ha portato ulteriori due proposte, ma che la Cgil con la Camusso ha ritenuto insufficienti ed è pronta, forse, per la prima volta a mobilitazione e sciopero. Barbagallo tentenna, ma la Cisl con la Frulan è molto più vicina al Governo gentiloni e chiede di vedere il bicchiere anche mezzo pieno.

Le proposte sono quelle di ampliare le novità per le pensioni per l'Ape Social e Quota 41, come abbiamo VISTO SOTTO in Legge Finanziaria e renderle stabile con più soldi, bloccare per 15 categorie l'alzamento di età e rivedere il tutto nel 2021 come SCRITTO SOTTO per le novità per le apsettative di vita.

A questo punto i SIndacati cercano un accordo su due punti, le novità per le pensioni Donne con l'Pe Social Donna con requisiti per la cura dei familiari (non solo 6 mesi per ogni figlio), con un anno di uscita prima per ogni 5 anni di assistenza ad un parente fino al secondo grado convinente o al marito e moglie e figli. E poi la cosidetta pensione di garanzia per i giovani tra i 600-700 euro con 20 anni di contributi dopo i 60-65 anni.

Ma il Governo ha chiesto di procedere con queste novità per le pensioni nella prosima legilslazione.

LA VERITA' secondo ultime notizie e ultimissime, con delle indiscrezioni, è che si potrebbe puntare agli accordi finora trovati e allargare il discorso alle novità pe rle pensioni donne arrivano all'accordo per poter evitare la mobilitazione e mettere tutto nero su bianco nella prossima Manovra Finanziaria.

SOTTO potete trovare gli emendamenti dei aprtiti politici per l Manovra Finanziaria e la Legge di Stabilità e ancora sotto tutte le aperrture fatte per l'Ape Social e Quota 41 ocn le regole nuove come 30 anni di contributi invece di 36 e regole nuove per usuranti e precoci.



Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 10:03, 15 Novembre): Iniziano gli emendamenti oggi mercoledì 15 Novembre alla Camera per la Legge di Stabilità 2017-2018, inclusi quelli per le novità per le pensioni che non solo per il congelamento e il blocco delle Aspettative i Vita o regle più ampie per le novità per l'Ape Social, Quota 41 per fare le domande all'INPS o la formulazione dell'Ape Social Donna

Per la manovra di Bilancio sono oltre 4000, molti dei quali convegenti fra i dversi partiti anche della cosidetta maggioranza e opposizione. AL momento si inizieranno le discussioni, per poi capire quali di queste, nelle ultime notizie e ultimissime potranno passare anche se il percorso sembra davvero sempre più arduo.

Gli emendamenti al momento sulle pensioni in Manovra riguardano:

Ampliamento platea lavori usuranti/gravosi ed esonero dell’applicazione dell’aspettativa di vita Rinvio aspettative di vita per tutti Riconoscimento ai lavoratori edili di particolari condizioni di pensionamento; Quota 41 per tutti i lavoratori precoci Inserimento Ape Social, Quota 41 per i ferrovieri e i lavoratori marittimi; Ape Social Donn Agevolazioni pensionistiche per varie categorie di invalidi con percentuale inferiore al 74% ed in particolare per i lavoratori affetti da emofilia per i quali si chiede il pensionamento dai 60 anni età con almeno 20 anni di contribuzione Proroga Opzione donna a tutto il 2018 Quota 100 per l’accesso alla pensione a partire dai 58 anni;

In realtà il Governo Gentiloni vorrebbe fare un unico emendamento Governativo con il supporto della maggioranza per le novità per le pensioni con più soldi per l'Ape Sociale Quota 41 che diventerebbe con requisiti meno stringenti, ricalcolo spettaive di vita dal 20022 e blocco per le 15 categorie. E poi altri eventuali punti cui daranno risposta sabato 18 novembre nell'incotro tra Sindacati-Governo Gentiloni

Tutte indicazioni che abbiamo indicato nel dettaglio sotto, così come l'ammissione di 40-46mila domande bocciate prima e ora riammesse dall'INPS. Tutti i dettagli SOTTO con anche DIVERSI DUBBI DA CHIARIRE.

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:47, 13 Novembre): Dall'incontro di ieri, martedì 13 Novembre tra Sindacati-Governo Gentiloni vi è stato un sostanziale rinvio a settimana prossima, sabato 18 Novembre, dove il Governo si è impegnato a rispondere punto per punto al documento dei Sindacati per le novità per le pensioni che erano state in precedenza richieste oltre un mese fa. E i sarà sempre la presenza di Gentiloni.

C'è da dire che dall'incontro di ieri, da cosa e quanto stato detto nel resoconto delle parti, il Governo sarbbe intenzionato a stanziare più soldi in legge di Stabilità e Manovra Finanziaria 2017-2018, cica 300 milioni, per ampliare i requisiti dell'Ape Social e Quota 41, partendo giò da adesso e facendo accogliere circa 40-4mila domanda prima rifiutate.

Le novità per i requisiti sarebbero sostanziale, oltre quelle dette, negli aggiornamenti per le pensioni sotto per uscire prima, sarebbe che per l'Ape Social sarebbero necessari 30 anni di contributi e non più 36 anni e i lavori usuranti e precoci dovrebbero essere stati fatti 7 volte negli ultimi dieci anni.

Per quanto riguarda le apsettative di vita, ci sarebbe uno sconto solo per le 15 categorie indicate congelando l'età che invece, per tutti, si dovrebbe alzare.

Da capire se le nuve categorie indicate (viste SOTTO) avranno i benefici dell'Ape Social e Quota 41, ma crediamo, probabilmente, di sì.

Nessuna risposta ancora per le novità per le pensioni Donna, sulle richieste migliorative per l'Ape Social di requisiti e nè se si fare davvero.

SOTTO TUTTI I DETTAGLI GIORNALIERI di ogni giorno delle novità per le pensioni discusse

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:24, 13 Novembre): Come avevamo già anticipato venerdì scorso, oggi lunedì 13 Novembre, ci sarà un incontro, anzi un doppio incontro per le novità per le pensioni.

Il primo si sta tenendo questa mattina tra i tecnici dei sindacati e Ministero del Lavoro e Ministero dell'economia, mentre nel pomeriggio ci sarà un incontro politico confemato nelle ultime notizie e ultmissime, con Sindacati (Barbagallo, Camusso, Furlan tra gli altri) e direttamente Gentiloni con la presenza quasi certa del Ministro Poletti e forse di Padoan la cui idee delle pensioni lo ha ribadita ancora giovedì, che potete leggere due aggiornamenti sotto.

In questo incontro di ogi lunedì, saranno centrali le novità per le aspetttive di vita nel 2018 e il blocco e il congelamento di esse per le quindici categorie con i requisiti indicati sotto. Difficile che si parli delle novità per l'APe Social e Quota 41 per i requisiti più ampi richiesti (che abbiamo sempre visto sotto) e su cui i Sindacati chiedono un incontro urgente per capire quante domande all'INPS sono state accettate definitivamente e per quali correzioni, anche perchè il prossimo 30 Novembre ci sarà il secondo turno delle domande e si vuole capire quali saranno davvero i requisiti di accesso necessari, si spera con novità che li ampliano per usranti , precoci e disoccupati coem visto sotto.

Nel frattempo tra le ultime novità per le pensioni, l'INPS ha dichiarato che delle 50mila domande rifiutate, circa 4mila sono state riaccolte dopo le aperture, ma si chiedono maggiori dettagli e per questa una nuova riunione anche epr dare spiegazioni ufficiali sui requisiti e come fare domanda ai cittadini interessati all'APe SOcial e Quota 41.

Nel frattempo si attendono anche novità per le pensioni Donna, vedere se Gentiloni oggi farà delle aperture per l'Ape Social Donna

Tutto quello successo settimana scorsa e i requisiti in discussione e i vari sistemi di uscita li abbiamo visti sotto negli aggiornamenti giornalieri che facciamo sulle pensioni.

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 10:03, 10 Novembre): E' proprio tra le ultime notizie e ultimissime appena arrivate oggi venerdì 10 Novembre che è stato comuicato un incontro tra tencici Ministero del Lavoro, SIndacati e Governo Gentiloni oltre probabilmente il Tesoro per lunedì mattina e poi ancora al pomeriggio finalmente un incontro politico tra Gentiloni stesso e i sindacati.

Sul piano le novità per le pensioni, ovvero il calcolo per le pensioni che è stato proposto ai SIndacati ieri, ovvero dal 2021 l'età per tutti sarà decisa facendo la media su due anni delle aspettative di vita calcolando l'eventuale scostamento anche negativo. Quindi se le aspettaive calano di vita, si può andare in pensione prima.

Ma nel 2019, si alzerebbe l'età e non si capisce al momento se per tutti o escluse le categorie che abbiamo scritto SOTTO visto la novità del calcolo delle pensioni presentato dal Governo Gentiloni.

Le reazioni dei sindacati, oltre quelle già scritte ieri, continuano ad essere negative, ma sperano sia negli emendamenti della manovra che nell'incontro diretto con Gentiloni.

E puntano sempre ad un ampiamento sia dei beneficiari e di chi può fare domande all'INPS per uscire prima, andare in pensione prima che dei requisiti di Ape Social, Quota 41 e una vera e propia novità per le pensioni donna, una soluzione nettamente migliore di quella ad oggi prevista con l'ape Social Donna in discussione

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:21, 8 Novembre): Dopo la risposta di ieri da parte del Governo Gentiloni, ma anche le affermazioni piuttosto eleoquenti ancora una volta dette dal Ministro Padoan, nelle ultime notizie e ultimissime, le novità per le pensioni sembrano davvero in salita, ad eccezione di quello scritto ieri, ma che interessa davvero un numeor esiguo di eprsone circa 20mila per le aspettative di vita il blocco o il congelamento con le 15 categorie sotto indicate. E come sotto abbiamo indicato c'è anche il problema delle mancate o, comunque, in bilico novità per l'Ape Social, Ape Social Donna, Quota 41 e in generale per le pensioni donna. (vedesi sotto).

A questo punto, si continua la trattativa per l'incotnro tra SIndacati-Governo Gentiloni il 13 Novembre sempre sulle pensioni, ma come si è scritto nell'incontro appena avvenuto e nella riposta del Governo, il Governo stesso non vuole parlare di altre novità per le pensioni e ultieriori milglioramenti che vi dovevano essere nella cosidetta fase due.

A questo punto i sindacati di base come Cobas e Usb hanno già indetto lo sciopero che avrà anche il tema delle pensioni per il prossimo venerdì 10 novembre, ma Cgil, Cils e Uil non hanno ancora deciso. E non interessa a questo punto pe questo prossimo sciopero, tra due giorni, ma per una vera mobilitaziona nazionale per chiedere novità per le pensioni e riportarele al centro del dibattito pubblico.

E su questo anche ieri e oggi ci sono state varie minaccie, ma nulla di concreto al momento.

Sotto le notizie sulle pensioni AGGIORNATE OGNI GIORNO

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 10:01, 8 Novembre): E' arrivata la risposta da parte del Governo Gentiloni e Poletti ai Sindacati che divide in buona parte i Sindacati stessi, oggi mercoldì 8 Novembre per le novità per le pensioni e in modo particolare per le aspetttative di vita ovvvero se congerlarle per tutti i 67 anni nel 2019 con l'innalzamento dell'età o solo pe precoci e usuaranti.

A questo proposito, sarebbero le stesse 11 categorie dell'Ape Social e Quota 41 a cui se ne agiungerebbero quattro nuove categorie le quali probabilimente tra le ultime novità potrebbero fare richiesta per uscire prima con l'Ape Social e Quota 41 avendo come i precedenti requisiti o leggermente cambiati come abbiamo scritti che si sta discutendo in Manovra. Legge di Stabilità che nelle ultime notizie e ultimissime, come SCRITTO SOTTO, a cui la maggior parte dei sindicati sperano negli emendamenti ( Visti sotto potenzialmenti) sia epr le novità per le pensioni per uscire prima che per le aspettative di vita.

Le altre quattro categorie aggiunte nella proposta del Governo sarebbero pescatori, siderurgici, marittimi, agricoli.

Ma tra le novità per le pensioni spiccano le parole di Padoan sia fuori che dentro il Parlamento rilasciate che ha spiegato come assolutamente non vuole rischiare di toccare i pilastri della Riforma Fornero, uno dei capisaldi del risparmio. E tocccare qualasi cosa ì, anche sotto le elezioni, si rischia.

Una prsa di posizione che fa capire come non si vorrebbe neppure bloccare le aspettative di vita per queste categorie che in totale ì, comunque, nel 2019 interesserebbero solo 20mila persone.

Ora, viene anche proposto anche nelle ultime notizie e ultimissime un tavolo con medici, istat, tecnici e forse i sindacati per capire ogni quanto modificare le aspettative di vita e capire i eprcorsi migliori, ma sarebbero tutte novità per le pensioni fuori dalla Legge di Stabilità, da fare dopo. E i sindacati non ci stanno ovviamente.

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 10:01, 7 Novembre): Dall'incontro di ieri, i Sindacati fanno sapere due novità per le pensioni per uscire prima che il Governo Gentiloni e il Ministro Poletti hanno detto.

La prima è che oggi, martedì 7 Novembre, il Governo Gentiloni stesso con Padoan e Poletti si sono impegnati a dare una risposta per le aspettative di vita quando e come congelarle e blcocarle epr l'uamento a 67 anni nel 2019 per i lavoratori precoci e usuranti e ci saranno anche le NUIVE CATEGORIE che abbiamo ripostato sotto che potrebebro beneficiare anche dell'Ape Social e Quota 41.

Risposte che dovrebeb arrivare ogg, nelle ultime notiie e ultimissime, per poi ontinuare a lavorare per l'incontro fissato il 13 Novembre sempre tra Sindacati e Governo Gentiloni.

La seconda novità per le pensioni che hannoa ffermato i SIndacati è che per tutti i sistemi per uscire prima e tutte le altre parti della cosidetta fase due delle pensioni il Governo non vuole impegnarsi in questo momento e dare risposte.

Molto più interessante, sono sempre gli stessi sindcati a dirlo ufficialmente nelle dichiarazione, sia per le aspettaive di vita che epr le novità per le pensioni in generale e per le novità per l?Ape Social, Quota 41 e per l'Ape Social Donna e per le pensioni Donna in generale vedere i vari emendamenti che si suatnno rpeparando in Manovra.

Sottto tutte le ultime novità per le pensioni della settimana di giorno in pubblicate e aggiornate che vi invitiamo a leggere

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:32, 6 Novembre): Inizia subito il primo incontro oggi lunedì 6 Novembre per le aspettative di vita, ovvero congelare l'età e blcocarla perc non dover uscire ancora dopo nel 2019. L'idea come spiegatoSOTTO sarebbe quella di farla ricadere su una serie di categorie che sono quelle che beneficiano attualmente del poter uscire prima con l'Ape Social e Quota 41 e aggiungerne altre (viste sotto) che avrebbero il bloco delle aspettative di vita, ma anche nelle ultime notizie e ultimissime la possibilità di poter fare domanda all'INPS per uscire prima con Ape Social e Quota 41 a partire dal 30 Novembre prossimo oppure in manovra Finanziaria.

Il tavolo tecnico di oggi lunedì 6 Novembre vrà come principale argomento quello delle novità per le pasttative di vita, ma i sindacati ci tengono a precisare come tanti argomenti nelle ultime novità per le pensioni siano stati dimenticati come le aperture dell'Ape Social e Quota 41, ma soprattutto le novità per le pensioni Donna.

SOTTO TUTTE LE ULTERIORI SPECIFICHE DELLA SITUAZIONE SULLE PENSIONI, MANOVRA FINANZIARIE E RESOCONTO SETTIMANA SCORSA GIORNO PER GIORNO E ATTESE PER QUESTA

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:01, 3 Novembre): L'incontro di ieri giovedì 2 Novembre, ha portato ad un nulla di fatto nell'immediato e oggi venerdì 3 Novembre arrivano ulteriori indicazioni per le novità per le pensioni dai vari resoconti dell'incontro tra SIndacati e Governo Gentiloni di ieri dove era presente anche il Ministro Padoan. Il prossimo incontro si terrà il 13 Novembre e vi saranno nel frattempo un tavolo tecnico come preannunciato dallo stesso Padoan, nelle ultime notizie e ultimissime per non bloccare le aspettative di vita per tutti, ma solo per alcuni, che sarebbero, poi, le 11 categorie di precoci e usuranti che sono in Quota 41 e Ape Social e la potenziale novità per le pensioni Donna che dovrebbe arrivare dalla Manovra Finanziaria overro Ape Social Donna. Da sottolineare, però, come dalle ultime novità, potrebbero ampliarsi queste categorie sia per quanto riguarda le Aspettiave di Vita da bloccare che soprattutto per le domande di Ape Social e Quota 41, ovvero si potrebbero almeno aggiungere le categorie dei siderurgici, gli agricoli e i marittimi che, duinque, potrebbe chiedere di uscire prima facendo domanda all'INPS con le novità per le pensioni dell'Ape Social e Quota 41. Ci potrebbero essere anche ulteriori ampiamenti dei requisiti come VISTO SOTTO ed èda ricordare che, comunque, ci sono 6 proposte per bloccare per tutti le aspettative di vita che potrebbero diventare un emendamento convergente da presentare in Manovra di Legge di Bilancio 2017-2018 come spiegato SOTTO

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 8:22, 2 Novembre): Dopo la festività di ieri, martedì 1 Novembre, oggi martedì 2 Novembre, i sarà l'incontro tra SIndacati-Governo Gentiloni con il Minsitro Poletti per le novità per le pensioni.

Tanti sono i punti del giorno che dovranno essere affrontati a partire, nelle ultime notizie e ultimissime sulle pensioni, da una risposta sulle aspettative di vita, anche se in realtà c'è grande fermento e movimento proprio nella di Stabilità 2017-2018 per cercare di dare una risposta ed un blocco alla crescita dell'età delle pensioni nel 2019 come abbiamo anche scritto SOTTO e la soluzione viene spinta anche da Renzi e dal Pd come sempre SOTTO negli altri aggiornamenti sulle pensioni giornalieri che facciamo abbiamo riportato con le dichiarazioni e le tre soluzioni che si stanno pensando di adoperare. Si vorrebbe il congelamento totale da una parte, mentre dall'altra c'è l'idea di farla solo per prwcoci e usranti considerati nell'Ape Social e e Quota 41, quini 11 categorie. Oppure il rialzo di soli 5 mesi come aspettative di vita certificate dall'Istat.

E poi le sei iniziative di tutit i partiti di cui abbiamo dato indicazioni sempre SOTTO e che potrebbero tradformarsi presto in emendamenti.

Per quanto riguarda l'incontro di oggi, si dovranno chiarire le nuove regole per poter fare la domanda dell'Ape Social e Quota 41 confermando probabilmente le novità dei requisiti per l'ape Socile e Quota già fissti nell'incontro a sorpresa che si è tenuta la settimana scorsa tra SIndacati-Inps-Ministero del Lavoro di cui abbiamo dato indicazioni e resoconto sempre SOTTO.

E poi c'è il punto delle ultime novità per le pensioni per le donne, con bloccta l'opzione donna che non ha avuto proroga si, sic erca di migliorare la cosidetta Ape Social Donna che è veramente poca cosa.

Tutti i dettagli di questo incontro di oggi e della manovra della legge di bilancio 2018 con tutti i punti li abbiamo visti negli ultimi 6-7 aggiornamenti sotto che vi invitiamo a leggere

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 11:02, 31 ottobre): Arrivano oggi martedì 31 ottobre il testo fiale della Legge di Stabilità 2017-2018 e non ci sono grandi novità per le pensioni. Anzi, a pare le aperture che abbiamo visto sotto per le novità dell'Ape Social e Quota 41 e la novità per le pensioni donna, con la cosidetta Ape Social Donna, nulla o quasi si muove.

Nessun riferimento alle Aspettative di Vita, che rimangono ancorate alle ultime notizie e ultimissime che abbiamo visto ieri con un nuovo scenario che si sta facendo strada e che dovrebbe ottenere una risposta si spera già nella riunione del 2 novembre tra Sindacati e Governo Gentiloni con Poletti.

C'è da ricordare la possibilità fino al 15-20 Novembre di presentare emendamenti e in quetso caso si attendono nvità per le aspettative di Vita come abbiamo visto con guià 6 proposte a firma praticamente di tutit i partiti per congelare le aspettative di Vita e un miglioramento dell'Ape Social e Quota 41, ma poco cosa anche per le pensioni donne.

Vi invitiamo a legegre queste proposte SOTTO, così coem tutte le attese di questa setttimana per le novità per le pensioni che abbiamo scritot sempre sotto negli aggironamenti inferiori

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 11:02, 30 Ottobre): Questa settimana ci saranno una serie di novità per le pensioni e rispetto a già quanto previsto se ne è aggiunta proprio una oggi lunedì 30 Ottobre, nelle ultime notizie e ultimissime, proprio riguardante uno dei nodi centrali ovvero le aspettative di vita.

Diciamo subito che domani martedì 31 Ottobre dovrebbe iniziare salvo sorprese dell'ultimo momento la Manovra Finanziaria con Legge di Bilancio presentata in Parlamento e con l'inizio del lavoro delle audizioni che, però, potrebbe slittare anche effettivamente a settimana prossima.

E questo sarà importante per gli eventuali emendamenti per le novità per le pensioni per apoportare quelle modifiche sulle novità per l'Ape Social, Quota 41 che abbiamo visto SOTTO nell'incontro a sorpresa tra SIndacati-INPS-Governo Gentiloni e Poletti per quelle almeno dobìve non basta una circolare attuativa differente per accettare le domande al momento rifiutate e allargare i requisiti.

E poi sempre in Parlamento come abbiamo scritto due-tre aggiornamenti sotto, ci sono almeno sei iniziative che potrebbero diventare un emendamento per bloccare le aspettative di vita.

E le ultime novità sulle pensioni arrivano proprio per le aspettive di vita di cui abbiamo scritto le aproel e le posizioni di Renzi SOTTO, ma anche il conflitto con il Tesoro e il problema ora di una Ue che vuole vederci chiaro perchè ritiene la Legge di Bilancio fuori per 1,7 miliardi.

Ora, dunque, l'idea, nelle ultime notizie e ultimissime, è di congelare le aspettative di vita solo per determinate categorie che sarebbero quelle, poi, dell'Ape Social e Quota 41, mentre per tutti gli altri alzare a 69 anni oppure solo di 5 mesi come ha dimostrato essersi alzate le aspttaive di vita l'Istat.

Renzi è ancora contrario e vorrebbe congelarle per tutti, il Pd e il Governo sono divisi.

E sempre questa settimana il 2 Novembre, come scritto sotto per gli argomenti che saranno trattati ci sarà l'incontro tra Sindacati-Governo Gentiloni e Ministero del Lavoro con Poletti.

Pensioni ultime notizie (AGGIORNAMENTO ore 9:55, 27 Ottobre): A sorpresa si sono incontrati ieri Sindacati e Governo Gentiloni insieme all'INPS per le novità per le pensioni e oggi abbiamo, venerdì 27 Ottobre, abbiamo nelle ultime notizie e ultimissime il

Ci si è voluti soffermare soprattutto sulle domande dell'Ape Social e Quota 41, ma anche con un occhio alle novità per le pensioni donna.

Si è deciso di aprire maggiormente le regole a livello di procedure per i lavoratori precoci e usuranti in modo più semplice per produrre la documentazione e novità per le pensioni come domande da accettare subito sarebbero in arrivo per chi ha finito il contratto (senza licenziamento), per chi ha usufruito duranta la disoccupazione la posibilità di fare lavori e li ha fatti con voucher o altri contratti non più lunghi di 6 mesi, e per le donne delle agevolazioni per l'Ape Social e Quota 41 per le lavoratrici madri.

Si è voluto poi fissare un ulterioe incontro il 2 Novembre per le novità per le pensioni donne e le apsettative di vita di cui ieri abbiamo parlato SOTTO insieme alle ultime novità che arrivano dalla Manovra Finanziaria e dalla Legge di Stabilità 2017-2018.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:55): Nopn è ancora arrivato oggi, giovedì 26 Ottobre, il resoconto dell'incontro di ieri sull'Assemblea dei Servizi fondamentale per capire le novità per l'Ape Social e Quota 41 e uali domande possonoe ssere riammesse da subito e le novità per le pensioni in Manovra Finanziaria.

E' arrivata, invece, con un giorno di ritardo la decisione della Consulta che blocca l'adeguamento come deciso da Poletti, almeno parziale, che interessava 6 milioni di pensionati, almeno, che rimangono a bocca asciutta.

Ma c'è una parte positiva, ovvero che sarebbe costato 30 miliardi, una botta incredibile per i conti dello Stato e la sentenza, nelle ultime notizie e ultimissime, non può che non essere stata anche basato su questo, come scrviono numero fonti autorevoli da diverse indiscrezioni raccolte.

E tra le ultime novità c'è la nuova presa di posizione di Renzi che dopo aver affermato due giorni fa che le novità per le pensioni non possono passare da un cambiamento della Legge Fornero, ma dal miglioramento e dall'aperture delle regole dell'Ape Social e Quota, ha ammesso ancora una volta gli errori di queste e che devono esere migliorate sin da subito e poi nella legge di Stabilità 2017-2018. Nulla, nemmeno per sbaglio, su quota 100 e ulteriori novità per le pensioni più forti e più funzionali richieste da sindcati e dai cittadini comuni.

Ma questa volta Renzi ha aggiunto anche delle novità per le Aspettative di Vita devono essere bloccate con una legge in legge di bilancio 2017-2018 per almeno 6 mesi e vedere tutto dopo le elezioni. ella stessa idea soìi sonod etti nel Pd, Martina, il braccio destro di Renzi, Guerini e Cuperlo. Ora spetta a Poiletti, prbabilmente, mediare con Padoan.

SOTTO da leggere vi sono tutte le attese e la speigazione dell'importanza per le pensioni delle Conferenza dei Servizi di cui appena avremo aggiornamenti oggi ve li daremo e poi sempre SOTTO nell'altro pararafo le sei richieste di tuti i parttiti delle novità per le pensioni in Manovra Finanziaria che si potrebbero trasformare in un emandamento per confermare le ultime notizie e ultimissime sulle Aspettative di Vita , il loro blocco, e le nuove regole per l'Ape Social e Quota senza dimenticare le novità per le pensioni donna, la cosidetta ormai Ape Social Donna

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:55): Un incontro senza dubbio imprtante è quello di oggi, mercoeldì 25 Ottobre, riguardante la Conferenza dei Servizi su cui si farò il punto sulle novità per le pensioni.

In modo particolare nella Conferenza dei Servizi dove dovrebbe essere presente anche Poletti, ma pure il Tesoro e certamente l'INPS, nelle ultime notizie e ultiissime, si farò il punto su quante domande sono state accettate per l'Ape Social e Quota 41, i motivi per le bocciatura e quante e coem possonoe ssererirpese con l'allargemento delle regole per precoci, usuranti e disoccupati che spiegavamo SOTTO.

In questo contesto si dovrebbe conoscere quante sono esattamente le rirose che rimangono, i soldi che rimangono sia per le novità per le pensioni in essere sia per allargare potenzialmente il bacino più possibile sia per la seconda parte di domande che inizierà il 30 Novembre.

Anche eprchè seocndo l'INPS se solo si seguissero le indicazioni di allergamento delle regole econdizioni pe accetare e riemettere le domande dell'Ape Social e Quota 41, rimarebbero comunque ancora molte risorse.

Risorse, che, però potrebbero essere tolte anche dalla Consulta e della sua decisione sulla rivolutazione delle pensioni spiegata SOTTO IERI. Al momento non ci sono ultime novità su questo, in quanto si è ancora in fase decisionale, in Camera di Consiglio

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:30): Si terrà oggi, martedì 24 Ottobre, la sentenza della Consulta che dovrà decidere se il blocco delle rivalutazione fatto da Poletti e dal precedente Governo è legale o meno. Se venisse definito non valido, Il Governo sarebbe obbligato a procedere con le rivalutazione come già tra l'altro avvenuto nel recente passato trovando nuovi soldi e risorse per quanto questa novità per le pensioni con il rischio, abbastanza remoto al komento che le potrebbe sottrarre a quelle risparmiate per le tante bocciatura per l'Ape Social e Quota 41 avvenute, nelle ultime notizie e ultimissime come sappiamo.

Proprio per i fondi non stanziati, anche Renzi ne è ritornata a parlare nel suo giro per le elezioni in treno, e ha confermato coem ci saranno delle novità pe l'Ape Social e Quota 41 con l'allargamentod ei requisiti nella Manovra Finanziaria e Legge di Bilancio 2017-2018-

Occorre capire se queste andranno ultime novità varranno in forma retroattiva per le domande respinte dall'INPS attuali e per le prossime che ci saranno dal 30 Novembre.

Renzi stesso ha poi affermato diversamente dal centro-destra, Forza Italia e Lega in primis, e poi anche dal Mdp e dal Movimento 5 Stelle, che la Legge Fornero non si pu+ toccare ma solo migliorare l'Ape Social e Quota 41 per precoci e usuranti e per i disoccupati procedere ad un secondo Job Acts.

Stesso discorso per le aspettative di vita che non si possono toccare e dalle novità per le pensioni in quest senso è arrivata la conferma statistica anche dall'Istat ieri che l'età media della vita avanza e che quindi le apsettative di vita da questo punto di vista nella Legge di Stabilità 2017-2018 on devonoe essere toccate.

Nella seconda Bozza della Manovra Finanziaria presentata ieri e che andrà in Parlamento domani non ci sono novità per le pensioni, tranne che appunto l'allargamento di alcuni requisiti e rgole per l'Ape Social e Quota 41 che abbiamo visto SOTTO e l'Ape SOcial Donna sempre come visto SOTTO.

E sempre come scritto nell'altro aggiornamento SOTTO, l'unica speranza al momento rimane quella delle sei iniziative per cui tutti i partiti si stanno muovendo per bloccare le aspettative di vita.

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:50): Vi sono sei iniziative, ad oggi 19 ottobre, per cercare di cambiare la Manovra Finanziaria per le novità per le pensioni. In modo particolare queste sei iniziative arrivano da tutti i partiti e sono state discusse già due volte in Commissione Lavoro, nelle ultime notizie e ultimissime, e ora con gli emendamenti in Legge di Stabilità 2017-2018 si dovrebbe cercare di creare una unica proposta di cambiamento davanti alle poche novità per le pensioni in Manovra che abbiamo scritto SOTTO, per le pensioni donne e allargamento regole e requisiti Ape Social e Quota 41 che potrebebro essere retroattivi anche per le domande respinte dall'INPS ora (sempr spiegato SOTTO quali sono e cosa fare).

Ritornando alle iniziative decise dai tutti i partiti politici in pratica, l'idea base è quella di congelasre almeno per un anno le aspettative di vita, quindi far alzare le pensioni nel 2019.

E poi alcuni miglioramenti per le novità per le pensioni donna che dovrebbe permettere di uscir prima di quanto detto finora con veri vantaggi.

Ieri si è avuto nelle news per le pensioni anche la novità che finalmente è arrivato e pubblicato in Gazzetta Ufficaile l'Ape Volontaria, ma attenzione che ancora una volta i costi per i tassi di interesse e la polizza vita in generale non ci sono perchè le domande inizieranno come detto dal 2018.

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:50): Da oggi, merocledì 18 Ottobre 2017, è possibile conoscere se la propria domanda è stata accettata o respinta per l'Ape Social e Quota 41 in quanto sulla priopria pagina personale dell'INPS è stata pubblicata la risposta. Basta andare nella sezioen domande fatte e si potrà leggere se la richiesta per uscire prima di pensione è stata accettata o respinta. Altrimenti si può andare al CAF, dove si è fatta la domanda, con la ricevuta della doanda e si otterrà direttamente la risposta.

A questo punto, se la domanda è stata rifiutata occorre capire bene le motivazioni e capire se c'è un vizio di forma sanabile o documenti mancanti, magari con l'aito del Caf oppure vedere se ci si trova in quelle condizioni che dovrebbero cambiare nelle ultime notizie e ultimissime in Manovra Finanzìaria che abbiamo SPIEGATO SOTTO e che dovrebbero permettere di rientrare e far in modo che le domande riviste dall'INPS siano accolte.

I tempi sono stretti, in quanto, a Novembre con le risorse ancora disponibili, una volta decise le domande passate e ammesse, si dovrebbe aprire il secondo momento per fare domanda.

Per quanto riguarda le aspettative di vita con l'età delle pensione che aumenta dal 2019, che è una delle novità per le pensioni in Legge di Stabilità 2017-2018 più sentita, c'è stato il netto rifiuto da parte di Padoan e Gentiloni. Ora occorrerà vedere che cosa succederà nei due mesi di Manovra in quanto ci sono almeno sei iniziative da particamente tutti i partiti per congeleare le aspettative di vita e i sindacati, tra le ultime ovità, si sonoi riuniti ieri Cgil, Cisl e Uil per decidere le prossime mosse sia per l'Aspettative di Vita che per le pensioni donna, dove unica novità è una forma leggermente modificata di APe Social, chiamata Ape Socil Donna, come SPIEGATO SOTTO, che non basta assolutamente considerando anche l fine del contributivo donna che non è stato prorogato.

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:01): Si può, dunque, oggi martedì 17 Ottobre fare il resoconto di questo successo ieri nei vari appuntamenti attesi per le novità per le pensioni che avevamo illustrato sotto.

In primis nella Manovra Finanziaria presentata ieri lunedì 16 Ottobre al Consiglio dei Ministri ​non c'è nulla di nuovo nelle ultime notizie e ultimissime per le pensioni, anzi tutto di negativo per meglio dire o quasi.

L'unica cosa positiva sono le novità per le pensioni donna con l'Ape Social e Quota 41 che diventano rosa (così vogliono dire...) e in modo particolare ci saranno 6 mesi di contributi riconosciuti per ogni figlio avuto, ma null'altro cambiamento per le donne nella cosidetta Ape Social Donna nè età più bassa o regole per la cura dei propri parenti anziani o disabili. Davvero molto poco rispetto alle richieste.

E dal 2018 scatta l'età più alta per andare in pensione proprio per le donne, mentre un ulteriore scatto per uomini e donne ci sarà nel 2019 con l'avanzare normale così come deciso delle aspettative di vita, senza nessun congelamento come spiegato da Padoan e Gentiloni molto chiaramente.

Si attendono sempre ultime novità per l'Ape Social e Quota 41 pe quanto riguarda l'accoglimento delle domande fatte all'INPS e la graduatoria e abbiamo SPIEGATO SOTTO cosa e quando potrebbero essere in uscita se oggi o nei prossimi giorni.

Sicuramente nella Legge di Stabilità e Bilancio 2017-2018 ci sarà come novità per l'Ape Social e Quota 41 la possibilità di poter accedere anche a chi è in disoccuppazione perchè il contratto a termine è scaduto, senza licenziamenti, purchè abbiamo un periodo di lavoro di almeno 18 mesi. E potranno fare doanda anche chi non ha avuto ammortizzatori o Naspi.

Ora occorre capire se questi criteri saranno retroattivi anche per poter dare il consenso alle domande INPS attuali di cui si attende l'ammissione o la bocciatura ufficiale.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:30): Una giornata intensa quella di oggi lunedì 16 ottobre, con differenti novità per le pensioni in attesa dell'uscita ufficiale della graduatoria dell'Ape Social e Quota 41 da parte dell'INPS che doveva già uscire ieri 15 ottobre e che, in realtà, nè sul sito INPS, nè sui profili personali delle persone sul proprio cassetto INPS è uscita. E si è ancora in attesa nonostante non si sappia a che ora tale graduatoria delle domande ammesse e non ammesse, bocciate possa uscire oggi lunedì e se uscirà dopo che due terzi almeno si è saputo che sono state bocciate.

Al momento sembra che la graduatoria delle domande INPS a livello di uscita ufficiale e pubblica sarà, comunque, resa nota, per poi essere vista in base alle indicazioni del Ministero del Lavoro che ha già chiesto di dare una interpretazione il più ampia possibile alle regole, per permettere ad una buona parte delle domande respinte di essere ammesse. E così ulteriori novità per la graduatoria delle domande INPS, ammesse e bocciate, potrebbe non essere in uscita oggi, ma neppure nei prossimi giorni, ma secondo indiescrezioni si dovrà rivedere il tutto e poi saranno pubblicate ufficiali. Al momento sono questi i due aggiornamenti opposti e quando sapremo cosa succederà be lo scriveremo subito chiaramente.

Potrebbero arrivare dei chiarimenti anche dall'incontro di oggi tra Governo Gentiloni e Sindacati dove si dovrebbe discutere proprio sulle novità per l'APe Social e Quota 41 da apportare, le modifiche da fare per permettere a più persone di avere la domanda accolta e non bocciata.

Infatti, in molti ci stanno chiedendo quali sono le novità che permetterebbero di far entrare la richeista e le domande di pensioni all'INPS al momento bocciate?

Tra le ipotesi dovrebbero essere ammessi i disoccupati senza naspi o altri sussida da tre mesi anche se hanno avuto occupazione temporanee come i voucher ma sempre meno di sei mesi. O estendere alcune attività faticose e usuranti. E chi era tra gli esodati, dare l'Ape Social.

Nell'incontro di oggi tra SIndacati e Governo Gentiloni si dovrebbe affrontare anche le novità per le pensioni Donna per uscire prima, tra l'Ape Social Donna o una proroga del contributivo Donna.

E per i soldi proprio per le pensioni donna o le novità sulle aspettative di vita o le stesse Ape Social e Quota 41 con un allargamento dei requisiti si potrebbe sapere già qualcosa anche oggi dal Cosnigliod ei Ministri che varerà la Manovra Finanziaria.

Poi è chiaro che tutti i punti saranno analizzati e lavorati e anche modificati dalle Commissioni dal 25 Ottobre quando arriverà in Parlamento la Legge di STabilità che diventerà la Legge di Bilancio ufficiale entro fine dicembre

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:40): Giornata di attesa oggi venerdì 13 Ottobre per la serie di eventi che vi saranno nel week-end per le novità per le pensioni. In modo particolare i presidi davanti alle prefetture che ci saranno organizzati dai sindacati di Cisl, Cgil e Uil che nelle ultime notizie e ultimissime, continuano a minacciare posisbili scioperi, ma anche al momento sono stati indetti per il 10-11 novembre solo dalle sigle basi. C'è molta curiosità di vedere cosa si otterrà da queste manifestazioni in modo particolare per le novità per le aspettative di vita per congelare il rialzo dell'eta in manovra finanziaria. ( manche epr le novità per le pensioni donne con il contributivo donna e l'Ape Social Donna che parevano scontate, ma non si capisce effettivamente con quali soldi si farebbero visto che nel DEF non ci sono)

E poi, domenica 15 Ottobre, che potrebbe anche slittare a lunedì, ci saranno le gradutorie delle domande degli ammessi all'INPS che saranno pubblicate online sul sito e sul proprio cassetto personale. Ci sono 66mila richieste per 60mila posti, ma nelle ultime notizie e ultimissime, sembra ch siano state respinte anche, secondo le fonti più negative, più della metà delle domande.

L'unica posisbilità sarebbe quella di allargare i requisiti già in Manovra Finanziaria con novità per le regole per l'Ape Social e Quota 41. Staremo a vedere le ultime novità in arrivo già da prossima settimana quando la manovra finanziaria enterà nel vivo

Nel frattempo tra le ultime novità ieri è passato il nuovo sistema di elezioni con le conseguenze che comporterà per il prossimo Governo e i suoi programmi tra cui ci dovrebbero essere senz'altro le novità per le pensioni. E questo sistema di voto le potrà condizionare come abbiamo spiegato SOTTO

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:40): Una giornata sicuramente importante quella di oggi giovedì 12 Ottobre visto che si metterà una base importante anche per le novità per le pensioni del futuro in quanto nel pomeriggio, come confermato nelle ultime notizie e ultimissime, ci sarà il voto per il nuovo sistema elettorale che se dovesse passare avrebbe chiaramente delle conseguenze per la prossima tornata alle urne e le novità per le pensioni che si potranno davvero concretizzare.

Ma potrebbe avere anche degli immediati risvolti, se dovesse esssere bocciato con lo scrutinio, l'ultimo segreto, in quanto cadrebbe il Governo Gentiloni e ci sarebbe una Manovra Finanziaria puramente tecnica che si dovrebbe fare anche piuttosto velocemente (come già sucecsso l'anno scorso) per andare subito ad elezioni con nessuna novità per l'Ape Social, Quota 41 e il blocco delle Aspettattive di Vita. Sembra difficile che ciò avvenga in quanto la maggioranza con il centro-destra si dovrebbe avere, ma i franchi tiratori ci sono sempre.

Dall'altra parte con l'approvazione del sistema di voto, si andrebbe a realizzare un metodo che andrebbe a condizionare tutte le prossime novità per le pensioni così come gli altri interventi in base alle coalizioni. Senza coalizioni non si vince e non si potrà ottenere la maggioranza.

E questo è negativo per almeno un aspetto principale per le novità per le pensioni già visto anche nel passato recente nelle utlime notizie e ultimissime. Quando c'è stata una coalizione anche convergente nei punti almeno teoricamente, come è stato per quota 100, per il centro-sinistra, poi alla fine non si è fatto nulla. La coaliazione del centro-sinistra ora non c'è e rende tutto ancora più difficile, mentre nelc entro-destra esiste e le novità per le pensioni sono la priorità anche se c'è il rischio che ci si perda dientro agli scontri interni e non si faccia nulla.

E poi con le coalizioni un partito come il Movimento 5 Stelle che sembra portare avanti con convinzioni le novità per le pensioni non potrebbe certo vincere senza un alleato.

SOTTO abbiamo analizzato cosa succederà ancora in settimana, i vari incontri per la Manovra Finanziaria, ma anche lo scandalo contributi.



​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:40): Scandalo contributi che riemerge di nuovo oggi mercoledì 11 Ottobre, dopo che già l'anno scorso e ancora alcuni mesi fa era stato denunciato nelle ultime notizie e ultimissime dalla stessa INPS, la quale aveva deciso di mettere a bilancio come perdite tutti i contributi dichiarati ma non versati non tanto e non solo, ad esempio, volntariamente dai professionisti, ma da quelle aziende e imprenditori che non li hanno mai versati all'INPS, con i dipendenti spesso inconsapevoli.

E ora l'Inps la ncia un doppio allarme che riguarda anche le novità per le pensioni. Il primo è che vi sono miliardi di contributi dichiarati e non pagati e invita tutti a vedere il priprio estratto contributivo, perchè s non sono pagati non valgono e i soldi li paga il avoratore interessato oppure si deve continuare a lavorare. Il secondo che ci sono altri 12 miliardi contributi in nero mai versati. Tutti dati che possono minare ìil futuro dell'INPS e dell pensioni, ma anche delle stesse novità attese migliorative che sono senza soldi.

Tra le ultime novità per le pensioni ricordiamo che entro dieci giorni vi dovrebbe essere il comulo deic ontributi attivo comì la possibilità di fare le domande all'INPS che dorvebbe interessare almeno 10mila persone solo nel 2018.

Per quanto riguarda la Manovra Finanziaria e le novità per le pensioni, in modo aprticolare le aspettative di vita, ma anche le ultime notizie e ultimissime su Pensioni Donna, Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria, si attende il resoconto della riunione di ieri che abbiamo illustrato nelle news per le pensioni e gli ultimi aggiornamenti SOTTO. Appena lo avremo ve lo daremo

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:12): Una riunione che potrebbe essere ben più importante delle precedenti quella di oggi martedì 10 ottobre, in Commissione Lavoro da dove dovrebbe uscire un unica risoluzione e proposta di legge da inserire in modifica per bloccare le aspettative di vita, ovvero l'uscita a 69 anni nel 2019 d inserire come come legge in manovra Finanzaria e la cui prima firmataria nelle ultime notizie e ultimissime dovrebbe essre l'Onorevole Gnecchi da sempre impegnata sul fronte delle pensioni. La sua proposta riunirebbe quelle del Movimento 5 Stelle, Mdp, Lega, Forza Italia e Pd che le hanno fatte e presentate la scorsa settimana sempre in Commissione dove c'era stata una mini-presentazione di ognuna e poi l'aggiornamento dell'incontro in questa settimana.

Il punto fondamentale è che ora tutti i partiti compresa una parte della maggioranz vorrebbero bloccare le aspettative di vita e far decidere l prossimo Governo. Rimane contrario Padoan e altri Ministri come Calenda.

Tra l'altro nelle varie proposte di legge inserite vi sono anche le novità per le pensioni Donna, Ape Social e Quota 41 per un ampliamento, anche se in questo caso come scrivemo ieri non basterebbero i soldi. O si procede con le aspettative di vita o si fa altro con i soldi che ci sono al momento. E si dorvebbe usare l'extra budget che abbiamo visto esserci, ma che al momento nons embra essre destinato alle novità per le pensioni

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:05): E' ufficiale da parte del Ministero dell'Economia oggi lunedì 9 Ottobre che vi sono dei fondi ufficiali extra per la Manovra Finanziaria confermati tra gli 800 milioni e 1 miliardi nelle ultime notizie e ultimissime, una cifra che sarebbe adatta per alcune delle novità per le pensioni come congelare le aspettative di vita e non fare alzare l'età per andare in pensione e usicre dal lavoro a 69 anni nel 2019 se dovesse davvero costare 1,2 miliardi oppure ad aumentare le risorse per l'Ape Social e Quota 41 allargando i requisiti per poter uscire e agevolando precoci, usuranti e disoccupati, senza dimenticare l'Opzione Donna o l'Ape Social Donna che Legge di Stabilità 2017-2018 appare così certa, ma senza soldi come risulta dal DEF si può fare ben poco.

Il problema è che questi soldi dovrebbero al momento essere destinati per il blocco dell'aumento dei ticket sanitari per venire incontro alle richieste dello Mdp, ma in realtà tutto queto allo Mdp stesso non basterebbe come affermato nelle ultime notizie e ultimissime dove ha ribadito l'importanza delle novità per le pensioni.

Insomma, i soldi trai 5 miliardi scomparsi che i sindacati accusano che valevano per le novità per le pensioni e questi ultimi, facendo pur fatica, si potrebbe, comunque, trovare, ma ocorre capire le priorità con un occhio anche alle elezioni.

E si attendono nelle news per le pensioni di capire quanto riprenderanno gli incontri tra SIndacati, Governo Gentiloni e Poletti e poi le iniziative dei sindacati stessi tra cui ricordiamo la decisione dei presidi nelle prefetture per questa settimana come scritto sotto.

Ed è una settimana dove ci dovrebbero essere le risposte anche perchè l'Ape Social e Quota 41 dall'INPS per vedere se sono state accettate lerichieste inviate per andare in pensione. Senza dimenticare l'attesa per la Gazetta Ufficiale e l'invio delle domande al'Inps per l'Ape Volontaria.

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:40): I sindacati Cgil-Cisl-Uil hanno deciso di non proclamare ancora ad oggi venerdì 6 Ottobre, lo sciopero ma di attendere per cercare un nuovo incontro e la ripresa degli incontri pe le novità per le pensioni tra loro stessi Sindacati e Governo Gentiloni con Poletti in prima fila per la Manovra Finanziaria e Legge di Stabilità. Una decisione che va in parte contro le richieste assai accese dei sindcati di base che ABBIAMO VISTO, che vorrebbero nelle ultime notizie e ultimissime uno sciopero deciso per le pensioni e la rottura delle trattative definitiva.

I principali gruppi Sindacati, invece, hanno indetto una serie di presidi davanti alle prefetture di tutta Italia per il 14 Ottobre, data entro la quale (sarà poi lunedì) l'INPS dovrebbe indicare tutte le domande accolte per l'Ape Social e Quota 41 e quanti e se quali fondi rimaranno disponibili.

Nel frattempo, per quanto riguarda le cinque iniziative di ieri, in Commissione Parlamentare del Lavoro fattae da tutti i partiti che abbiamo spiegato SOTTO e che comprendevano tra le novità le Aspettative di Vita da congelare, ma anche le pensioni donna e Quota 41 e Ape Social è arrivato il resoconto della riunione avvenuta e le ultime novità per le pensioni sono come sempre purtroppo negative.

Dopo una breve spiegazioni fatta da ognuno dei proponenti che rappresentava il proprio partito, si p deciso semplicemente di imadare ulteriori approfondimenti in altra data, così come è successo per la proposta delle Lega che è ferma in Parlamento da settimane ( e abbiam visto sempre sotto negli aggiornamenti giornalieri che facciamo per le pensioni.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:20): Come avevamo scritto in tempi non sospetti la speranza di poter cambiare le cose per le novità per le pensioni in Manovra Finanziaria rimangono le iniziative dei partiti dopo che anche il DEF ieri è stato approvato nonostate i mugugni di Mdp che continua nelle ultime notizie e ultimissime a ribadire la propria contrarietà.

A questo punto, però, oggi giovedì 5 ottobre, in Commissione per il Lavoro, vi sarà la prima riunione che vedrà ben cinque risoluzioni dei partiti che chiedono il blocco delle aspettative di vita, quindi di non alzare l'età nel 2019, ma mantenerla uguale a quella attuale. Non solo, ma a alcune di queste prendono spunto dalle richieste di miglioramento dell'Ape Social e Quota 41 e chiedono l'ampliamento dei requisiti per chi è rimasto fuori in modo particolare per i precoci, usuranti e i disoccupati.

Nella riunione di oggi, si cercherà, dic apire se si intenderanno convogliare in una unica richiesta e proposta, tenedeno presente che è un percorso davvero ad ostacoli se la primissima proposta della Lega di congelamento fino al 2022 delle novità per le pensioni delle aspettative di vita non è stata neppure calenderizzata ancora.

Le cinque iniziative sono di tutti i partiti, Movimento 5 Stelle in testa, Lega, ma anche una del Pd e Forza Italia.

Sembra, poi, da alcune indiscrezioni esserci delle novità per le pensioni donna positive, o Ape Social Donna o più facilmente la proroga dell'opzione contributivo donna, anche se non si capisce bene con quali soldi, visto che al mometo nella manovra finanziarie e nel def per la legge di stabilità 2017-018 non c'è nulla.

Si attende ancora nelle ultime notizie e ultimissime la definizione degli interessi sulle banche e la poliza vita dell'Ape Volontaria che divea iniziare proprio ad Ottobre, ma il silenzio rimane assordante...

​Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:20): Una serie di audizioni quelle di ieri, di cui abiamo i reseconti completi oggi mercoledì 4 ottobre, ssolutamente negative per le novità per le pensioni dove vi è stato una chiara presa di posizione da parte delle varie realtà ascoltate tra cui Bakitalia e Corte dei Conti le quali, nelle ultime notizie e ultimissime, non si sono dimistrate così aperte come lo erano state in precedenza l'anno scorso ad esempio sulle novità per le pensioni.

I due interventi sono stati chiari, nessun azione sulle aspettative di vita che devono salire così come sono e la Legge Fornero deve rimanere tale e quale cos&igrav