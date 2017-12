Rinnovo contratti statali nuovo incontro, soldi aumenti stipendi, bonus 80 euro, forze ordine, docenti oggi venerdì 15 Dicembre

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi venerdì 15 Dicembre): Una settimana di tira e molla, ma oggi venerdì 15 Dicembre, arriva per le novità del rinnovo dei contratti la richiesta da parte dell'Aran di fare un nuovo incontro tra sindacati, Ministero della Pubblica Amministrazione il 20-21 Dicembre, un incontro di due giorni per cercare di concludere l'aumento di 85 euro lordi per tutti gli statali, vigili, vigili del fuoco, militari, soldati, esercito, docenti, Ata, personale scolastici, medici, pesonale ospedali.

Come abbiamo visto SOTTO, i punti, però, da chiarire per i sindacati sono ancora numerosi e non s embrano volersi accontentare di 85 euro lordi nel rinnovo dei contratti, nelle ultime notizie e ultimissime, ma chiedono una revisione più ampia.

E poi in questo momento, come sosteneva anche SOTTO, un deputato Pd, quindi della maggioranza, sembrano mancara all'appello sia 300 milioni ancora nella Manovra Finanziaria, ma soprattutto tutti i soldi degli arretrati ( vedesi SOTTO) e per i dpendenti della publica aministrazione dei comuni ed eeti locali che sono più della metà e anche questo lo abbiamo visto SOTTO nel dettaglio che nona vrebbero nessun aumento al momento.

E tra le ultime ovità sembra anche che la a questione del bonus degli 80 euro non sia ancorastata risolta definitivamente tra le novitò nella Legge di Stabilità 2017-2018 del Governo Gentiloni per gli statali e non solo.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi giovedì 8 Dicembre): Riprendiamo i nostri aggiornamenti quotidiani ( ci scusiamo per l'assenza) sul rinnovo dei contratti degli statali e dei dipendenti pubblici che sta entrano sempre più vivo della manovra finanziaria. Quando SOTTO avevamo scritto che tutto poteva saltare e andare per le prossime elezioni, non era una idea così campata in aria. Perchè come spiega oggi martedì 5 Dicembre uno dei deputati del Pd, D'arringa, che si occupa delle novità del rinnovo dei contratti statali il percorso è ancora tortuoso e lungo.

Se da una parte sembra sicuro che saranno dati gli 85 euro come concordato con i Sindacati ai vari dipendei statali, dall'altra la conclusione non è così certa e immediata, nelle ultime notizie e ultimissime,, perchè nonostate agli stessi sindacati converebbe, non c'è accordo sulle regole e sulle novità degli arretrati CHE RIMANGONO QUELLE SPIEGATE SOTTO.

I sindacati premono per cambiare alcune regole della Riforma Madia come permessi, controlli, visite INPS, ma soprattutto vogliono cambiare chi fa le leggi sugli statali, polizia, forze dell'ordine,esecrito, militari medici, Ata, personale scolastico, medici, personale medico. Non accentrare le decisioni in mano al Governo, ma cambiare la Riforma Brunetta e per tutte le decisioni riprendere le trattative reali.

Il Governo Gentiloni su questo punto non ci sta e vorrebbero chiudere tutto quanto prima a livello economico in Manovra Finanziaria e Legge di Bilancio, ma non pare assolutamente semplice e come dice lo stesso D'arringa la cosa sà piuttosto lunga ancora

Sotto TUTTI GLI AGGIORNAMENTI PER le ultime novità del rinnovo dei contratti e cosa si sta decidendo in Manovra Fiscale.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi venerdì 1 Dicmebre): Una settimana che si era chiusa con un nulla di fatto, nonostate incontro tra Sindacati e Governo Gentiloni e la manovra fiscale che va avanti e che riprende oggi lunedì 20 Novembre con diverse ovità per il rinnvood ei contratti degli statali e aspettative tra cui domani martedì 21 Setmbere l'incontro tra i SIndacati della scuola Docenti e personale Ata e la richiesta di nuovi incontro con l'Araa anche da parte della sanità che avrà una erie di incontri sindicali all'interno delle varie strutture in questa settimana tra mercoledì 22 Novembre e giovedì 23 Novembre.

Tra le ultime novità, secondo indiscrezioni, c'è la posisbilità che non si riesa a raggiungere un accordo, secodno alcuni sindacati base e associazioni per le novità dell'aumento dei contratti e il rinnovo degli stipendi nè di 85 euro nè di 30-50 per tutti, ricordando che la metà dei dipendenti pubblici fa parte degli enti locali che nona vrebebro aumenti perchè i Sindaci nella magior parte dei casi, nelle ultime notizie e ultimisime, come riportato sotto non hanno soldi da dare.

A quetso punto l'idea sarebbe quella di rimandare tutto dopo le elezioni per un aumento in busta paga di polizia, statali, dipendenti pubblici, carabinieri, vigili, docenti, insegnati Ata, personale scolastico, medici, infermieri, esercito, militari dando , però, in busta paga gli arretrati.

Ma non subito come nelle novità scritte sugli arretrati in Gennaio, ma come ABBIAMO VISTO dove c'è stata la risposta ufficiale di chi se ne occupa sia su quanto si potrà dare e sia quando.

SEMPRE sotto, dopo questa risposta, ma anche la paura di non arrivare a nessun accordo, il nuovo ricorso alla Magistratura e le possibilità di aumento degli orari di lavoro e altre ultime notizie e ultimissime che sono, purtroppo, negative, con tutti gli aggiornamenti giornalieri che TROVATE SOTTO di cosa è successo esattamente la scorsa settimana

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi giovedì 16 Novembre): Si fa sempre più strada la possibilità di un ricorso alla magistratura, oggi giovedì 16 Novembre, ulteriore che già, nelle ultime notizie e ultimissime, di un mese fa alcune associazioni e sindacati avevano lanciato come idea.

A questo punto, la situazione è molto delicata, visto che come abbiamo visto SOTTO ufficialmente igli arretrati non possono essere dati nello stipendio di Gennaio 2018 e nemmeno i soldi indicati, tra i 400-500 euro.

Anche perchè le associazioni indicano che da una parte i soldi non ci sono e dall'altra che mancano 400-500 euro, per ormai 9 anni di senza aumento di stipendio sarebbero una nullità.

E visto che dopo la sentenza della Corte Costituzionale, lo Stato è in una posizione illegittima tra le novità per il rinnovo del contratti degli statali e ottenere l'aumento dello stipendio dei dipendeniti pubblicil'idea è quella di richiedere il risarcimento attraverso ancora la Consulta per 9 anni, anche prima della sentenza che obbliga lo stato ad aumentre lo stipendio, perchè in quegli anni, comunque, era tuto bloccato in modo illegale.

Tra le ultime novità, ma potrebbero essere indiscrezioni, ci potrebbe essere un ennesimo incontro tra Sindacati-Governo gentloni, Ministero della PA e Aran già domani stesso, ma è tutto da vedere

Si attendono nel frattempo le convocazioni ufficiali che dovevano arrivare tra oggi e domani mercoledì e giovedì 15-16 Novembre per il comparto scuoola come abbiamo scritto sotto, dove sempre sotto tra le ultime novità e aggiornamenti trovate le attese per questa settimana e le spiegazioni esatte sulla questione degli arretrati.. TROVATE TUTTO COME SEMPRE SOTTO





AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi martedì 14 Novembre): I sindacati hanno voluto spiegare ufficialmente le novità per l'aumento degli stipendi, in modo particolare le novità per gli arretrati che come detto da loro stessi e in modo particolare dalla responsabile di Confintesa Claudia Ratti non sono quelle dette dagli organi di stampa che prevedevano un forfait di 400-500 euro in busta paga a Gennaio per polizia, docenti, carabinieri, vigili, vigili, del fuoco, medici, personale ospedali, infermieri, personale scuola, Ata e tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

Per due motivi ha spiegato, nelle ultime notizie e ultimissime, all'Ansa e alle altre testate e agenzia di Stampa. Al momento non ci sono i tempi tecnici, per poter riconoscere gli arretrati e non ci sono i soldi stanziati.

Tra l'altro la somma per 9 anni dove ormai si è senza contratti (non più sette) non sarebbe neppuire di 400-500 euro, ma molti di più, anche con un amento di 30-50 euro al mese.E ha sottolinato pure lei il problema dell'orario flessibile che potrebbe prolungare l'orario di lavoro,

TUTTO QUESTO LO ABBIAMO SPIEGATO SOTTO, come le attese di incontri e degli emendamenti in Manovra Finanziaria che inizieranno proprio tra domani e giovedì e che riguardano anche delle ultime novità per il rnnovo dei contratti degli statali.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi lunedì 13 Novembre): Una settimana che avrà due incontri cardine questa settimana e una serie di incontri che riguarda, invece, la Legge di Stabilità 2017-2018 che ad oggi lunedì 13 Novembre, nelle ultime notizie e ultimissime, paiono tutti confermati.

Dopo l'incontro generale avvenuto all'Aran settimana scorsa con le novità per il rinnovo dei contratti soprattutto a livello di regole (viste SOTTO) e poco, quasi nulla di aumento degli stipendi (visto SOTTO) per dipendenti pubblici, docenti, personale scuola, vigili, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, Ata, medici, infermieri, si avrà questa settimana due incontri per la scuola, da cui si spera si abbiano novità per l'aumento degli stipendi e arretrati. Al momento le date sono il 15-16 Novembre, ovvero mercoledì e giovedì di questa settimana.

E saranno riunioni importanti perchè quello che si decide per la scuola, poi, in generale viene ampliato a tutti gli statali

E poi sempre mercoledì 15 Novembre dovrebbero, nelle ultime notizie e ultimissime, iniziare ad essere discussi gli emendamenti nei quali diversi partiti politici hanno chiesto un aumento dei soldi per ilr innovo dei contratti degli statali e un aiuto economico ai Comui ed enei locali per il rinnovo dei contratti e l'aumento degli stipendi altrimenti tutto il loro personale rischia di essere senza questo aumento come già detto dai sindaci e non solo. E sarebbe gravissimo, in quanto rappresentano ben la metà di quanti hanno diritto al rinnovo dei contratti come spiegato SOTTO.



------ I quattro nodi dell'aumento e delle regole, i rimborsi degli anni passati che dicono arriveranno a gennaio , ma non saranno così sia nelle cifre che nei tempi e, poi, la possibilità di un orario flessibile ma che significi un prolugamento anche dell'orario LI ABBIAMO VSTI TUTTI SOTTO nei nostri aggiornamenti giornalieri per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. -----

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi venerdì 10 Novembre): Arrivano delle ulteriori indicazioni e osservazione da parte dei sindacati oggi venerdì 10 Novembre per quanto riguarda la nuta bozza di contratto e la riunione avvenuta due giorni fa, l'incontro tra SIndacati e Governo Gentiloni, Aran e Ministro Madia.

Tra le novità per il rinnovo dei contratti, diversi sindacati sottolineano l'importanza fondamentale che venga messo per iscritto che non ci potrà essere nesusn prolungamento degli orari di lavoro, in modo particolare nei punti dove si parla di flessibilità oraria.

C'è molta preoccupazione per questo specie per i docenti, gli impiegati dipednenti statali, pesonale Ata, ma potrebbe riguardare tutte le categorie die dipendenti pubblici come polizia, carabinieri, militari, bìvigili, vigili del fuoco. E tra l'altro sulla questione delle 11 ore di pausa sui medici e infermieri abbiao giò scritto come altro nodo mai risolto DUE AGGIORNAMENTI SOTTO.

Inoltre c'è sempre più pessimismo per l'aumento di stipendio, elle ultime notizie e ultimissime, con tuti i nodi e i problemi riportati SOTTO e le regole inserite ieri scritte sempre SOTTO possono essere solo un contentino affermano sempre i sindacati.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi giovedì 9 Novembre): Un primo resoconto ufficiale è arrivato oggi giovedì 9 Novembre, per le novità dette nell'incontro tra Sindacati-Governo Gentiloni-Madia e Aran che si è tenuto ieri mercoledì 8 Novembre. Come avevamo scritto ci si attendeva un incontro sulle novità per l'aumento degli stipendi, ma su questo sono arrivate al mometo solo indiscrezioni.

Tra le ultime novità, invece, ufficiali è stata presentata la bozza del contratto per gli statali come polizia, carabinieri, docenti, insegnanti, Ata, personale scolastico, medici, infermieri, personale ospedali, vigili, vigili del fuoco, forze dell'ordine e si è voluto ragionare sulle regole.

In modo particolare tra le novià delle regole per gli statali, si è concesso pe chi può godere della legge 104, la possibilità di richeidere i permessi anche un giorno prima, ma non lo stesso giorno.

Possibilità per tutti, non slo legge 104, di scambiarsi e offrire giorni di ferie tra colleghi ed equiaparati in tutto per tutti i diritti delle coppie gay e unioni civili con le altre tradiozanali dai permessi, ferie e malattie.

E la possibilità per per le terapia salva-vita di avere anche i giorni successivi pagati come malattia se ci sono effetti collaterali che si fanno sentire anche dopo. in questi giorni.

Tornando ail discorso delle novià per l'aumento dello stipendio e degli 85 euro, non ci sono ultime notizie e ultimissime ufficiali, ma solo indiscrezioni. Se ne è parlato a quanto risulta, ma c'è uno scontro su tutto

Il discorso arretrati di Gennaio con un forfettario lordo per gli altri due ani non pagati 2016-2017 non viene accettato (proposta CHE ABBIAMO SCRITTO SOTTO), c'è stata l'Anci, l'associazione dei sindaci e dei Comuni, che si è detta preoccupata eprchè da parte loro mancanono i soldi per l'aumentod egli stipendi e i sindacati vogliono che tutti abbiano l'uamento a questo punto anche solo di 30-50 euro, ma senza criteri che ABBIAMO VISTO SEMPRE SOTTO.

SI attendono ulteriori aggiornamenti e riunioni e novità da ulteriori reseconti e reazioni dei sindicati, ma al momento pare esserci un muro contro muro che si dovrebbe verificare ancora di più nell'incotnro previsto tra il 16-18 per l'incontro su scuola e docenti tra Sindacati-Aran-Governo Gentiloni-Madia

Tutti i termini della questione del rinnovo e aumenti degli stipendi, i 4 nodi fondamentali e le spiegazioni li ptete trovare nei 6-7 AGGIORNAMENTI SOTTO

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi mercoledì 8 Novembre): E' finalnemente arrivato il tanto atteso giorno dell'incontro oggi mercoledì 8 Novembre tra Sindacati, Aran, Madia e Governo Gentiloni per il rinnovo del contratto a livello centrale.

Si parlerà soprattutto delle novità per l'aumento dello stipendio per polizia, carabinieri, statali, dipendenti pubblici, vigili, vigili del fuoco, medici, personale scuola Ata, infermieri, docenti, militari, esercito, ma i Sindacati vorrebbero, nelle ultime notizie e ultimissime, lavorare anche sulle regole i permessi, legge 104, malattie, assenze, controlli INPS e tutte le altre stabilite nel rinnovo dei contratti che SOTTO ABBIAMO VISTO (anche nell'ultimoa ggiornamento di ieri come vengonoe seguite in modo soggettivo dalle varie realtà).

Ma dalle ultime novità è difficile che si parli di regole oggi nell'incontro odierno, ma soprattutto ci si concentrerà sui tanti nodi per l'aumento degllo stipendio, dove se il bonus degli 80 euro viene confermato certamente, non così sarà per gli arretrati nonostante le novità dette proprio sugli arretrati già in busta paga per Gennaio e di quanto sarà il vero aumenton (non 85 euro certamente) ma 30-50 euro e non per tutti. Basta immaginarsi che la metà dei dipednenti statali lavora in enti non dipendenti dallo Stao Centrale per i quali non sono stati stanziati soldi.

Tutti i nodi, che sono almeno quattro principali, anche con quali criteri assegnare l'aumetno dello stipendio a chi spetta, i beneficiari, quandoe coem li ABBIAMO VISTI NEGLI ULTIMI SEI AGGIORNAMENTI GIORNALIERI SOTTO che vi invitiamo a leggere e che saranno tutti i punti, o almeno si auspica, che saranno trattati oggi.

E per l'incontro di oggi vi daremo appena disponibili aggiornamenti in tempo reale e resoconti finali e parziali.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi martedì 7 Novembre): Un esempio lampante di come le novità per il rinnovo dei contratti degli statali non solo non vadano bene, ma sinoa limitato in questo momento tra le parti, nelle ultime notizie e ultimissime, all'aumento di stipendio dei famosi 85 lordi che non ci saranno (nemmeno un euro), almeno ci sono forti rischi, per la metà di dipednenti pubblici come spiegato sotto, è che le regole che fanno parte integrante del rinnovo dei contratti degli statali non vengano considerate per nulla o quasi.

E lo dimostra il fatto che oltre alle denunce fatte da vari sindacati sulla gestione delle malttie, permessi, legge 104, controlli INPS visite mediche fiscali lasciati in mano alla soggettività dei vari dirgenti senza ciroclari chiari e ancora da discutere bene negli incontri, l'esempio di oggi pubblicato dal Sole24Ore che spiega come per medici e infefmieri si dovrebbe trovare un accordo tra Aran-Sindacati-Ministro madia e Governo Gentiloni per il riposo obbligatorio di 11 ore tra un servizio e l'altro. Cosa che di slito nonv iene fatta o vengono usati stratagemmi perchè tutto sembra regolare, ma per il motivo che non c'è abbastanza personale dipendente e che non si potrà nemmeno assumere vista la situazione dei conti della prossima manovra finanziaria e legge di Stabilità.

E questa è una delle ultime novità che si vorrebb fortemenrte venga discussa nell'incontro tra Aran-Madia-Sindacati-Governo Gentiloni fissati per domani 8 Novembre insieme alle regole e all'uamento degli stipendi.

------------- SOTTO, abbiamo scritto del problema degli arretrati che non saranno quelli detti finora per il mese di Gennaio 2018 e ancora sotto iQUATTRO NODI PRINCIPALI che si devono ancora affrontare per la riunione di domani, spiegando come l'aumento dello stipendio anche di 30-50 euro NON SARA' PER TUTTI E ALMENO LA META' NON LO AVRA' se non si cambiano le cose --------------

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi lunedì 6 Novembre): C'è grande attesa per l'incontro Sindacati-Governo Gentiloni che si dovrà tenere l'8 Novembre, mercoledì prossimo e le novità per il rinnovo dei contratti degli statali e l'aumento degli stipendi

E' da sottolineare, come oggi lunedì 6 Novembre, le principale testate si soffermano sugli arretrati che se il contratto sarà firmato i dipendenti statali si ritroveranno in busta paga in quanto ilr innovo del contratto per esercito, medici, personale ospedaliero, docenti, insegnanti, Ata, militari, vigili,

carabinieri, polizia è per il triennio 2016-2018 e quindi se firmato ci sarebbe un aprima di tranche di arretrati.

Il problema è che nelle fonti si parla di un aumento grazie ai soldi precedenti stanazianti ch sono intorno al miliardo, miliardo e mezo massimo. In realtà con questi soldi, rimane il problema che non si possono sbloccare gli 85 euro, nemmeno ordi, per tutti e la metà dei dipendenti statali come ABBIAMO SCRITTO SOTTO e spiegato, potrebbe non avere nessun aumento per almeno due motivi visti sempre sotto.

Le cifre che si scrivono di un aumento in bustapaga di 400-500 euro lordi già a gennaio come arretrati per tutti sono premature.

SOTTO I QUATTRO VERI NODI DA SBLOCCARE CHE SPIEGANO PERCHE' PIù DELLA META' DEI DIPENDENI PUBBLICI RISCHIA DI RIMANERE A SECCO CON UNA DOPPIA BEFFA.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi venerdì 3 Novembre Ottobre): Vi sono quattro nodi almeno per quanto riguarda le novità del rinnovo dei contratti degli statali che dovranno essere affrontati nella Legge di Stabilità e che si possono riassumere così oggi venerdì 3 Novembre prima dell'incontro del 8 Novembre.

Il primo riguarda, le regole su permessi, malattie, controlli vistite fiscali INPS che sono state completamente dimenticate, ma che fanno parte del rinnovo dei contratti e che abbiamo visto SOTTO nei vari aggiornamenti giornalieri, nelle ultime notizie e ultimissime, come sono gestiti in modo soggettivo da numerose amministrazioni.

Il secondo nodo riguarda i premi che dall'anno prossimo così come stanno ora le cose non sarebbero neppure previsti. Un problema non di poco conto.

Il terzo lo abbiamo visto SOTTO è che la metà degli statali, dicasi la metà dei dipendenti pubblici rischia di non prendere l'aumento dello stipendio nè di 85 euro ma neanche di 30-50 euro per i motvi spiegati SOTTO.

QUarto punto i criteri per dare l'aumento che non sarà di 85 euro, ma per le ultime novità di 30-50 euro e non a tutti come detto e con criteri che sono ancora tutti da valure e che abbiamo SPIEGATIO SEMPRE SOTTO. Buona lettura

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi giovedì 2 Novembre Ottobre): Continuano ad essere indiscrezioni e novità per il rinnovo dei contratti degli statali anche oggi giovedì 2 Novembre,

E proprio le ultime novità dell'aumento degli stipendi per la Legge di Stabilità riguardano un gran numero di dipendenti pubblici che potrebbero rimanere fuori dagli aumenti anche solo di 30-50 euro netti in quanto fanno parte degli enti statali e comuni, regioni che non dipendono dallo Stato Centrale e dal Tesoro. Per queste persone non è stata stanziata nessuna copertura in Legge di Bilancioe Manovra Finanziaria perchè ci dovrbbero pensare le stese Tesorerie degli enti per cui lavorando a dare gli aumenti decisi centralmente. Ma molti di questi sono in situazione economiche non rosee e un aito da parte da parte dello Stato centrale sarebbe fondamentale, ma non c'è nella Legge di Stabilità.

Da fare attenzione che se il bonus degli 80 euro è stato risolto e verrà mantenuto per gli statali, è da considerare che l'aumetod egli stipendi sarà di 30-50 euro netto ma secondo alcuni sindcati non per tutti ma con alcuni criteri che abbiamo VISTO SOTTO. E alcuni anche degli statali centrali come medici, personale medico, docenti, Ata, esercito, militari, vigili del fuoco, polizia ,carabinieri potrebbero rimanere senza nessun aumento di stipendio.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi martedì 31 Ottobre): Arrivano oggi martedì 31 ottobre, due novità importanti per il rinnovo dei contratti degli statali. La prima che il bonus degli 80 euro è garantito, nell'ultima bozza della Legge di Stabilità che nel tardo di pomeriggio arriverà in Parlamento è messo nero su bianco con un aumento delle fasce per prendere questo bonus non solo per gli statali, ma per tutti i dipendenti italiani anche privati perchè altrimenti non si sarebbe potuto fare.

In secondo luogo nell'incontro tra Sindacati e Goiverno Gentiloni che abbiamo riportato nelle ultime notizie e ultimissime nell'aggiornamento SOTTO abbiamo scritto come si discuterà dell'aumetod egli stipendi che dovrebbe essere di 30-50 euro netti a testa. I criteri sono tutti da decidere sempre che i sindacati accettino perchè l'idea di base era 85 euro per tutti netti. Ora i criteri dovrebbero essere per primo il minor stipendio , quindi vi sarà un aumento per chi ha una stipendio più basso e poi l'anzianità di servizio. E si farebberod elle graduatorie. Difficile che venga inserito l'altro criterioche alcuni dicono come il merito, che andrebbe più sui premi che al momento non si discutono neppure.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi lunedì 30 Ottobre): Come abbiamo spiegato sotto nel precedente aggiornamento la beffa dovrebbe essere doppio per il rinnovo dei contratti degli statali, ma con le novità per il rinnovo dei contratti e degli aumenti degli stipendi di oggi lunedì 30 Ottobre, la beffa potrebba essere anche tripla.

Le ultime novità per l'aumento dei contratti ritornano a parlare , infatti di aumenti dai 30-45 euro ma non per tutti e in base a differenti criteri che saranno stabiliti in manovra finanziaria e nella riunione fissata l'8 Novembre, nelle ultime notizie e ultimissime, tra Governo Gentiloni, Ministero della Pubblica Amministrazione e Madia. E in questa riunione si decideranno i criteri a chi dare di più o meno,s empre parlano di netto e chei potrebbe rimanere fuori del tutto. E attenzione anche alle novità per il bonus degli 80 euro.

Questa sarà un incontro valido per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ovvero vigili, docenti, personale scuola, polizia, carabinieri, militari, forze dell'ordine per poi stabilire gli ulteriori incontri per singoli settore.

Da precisare, involtre che ulteruiori novità per il rinnovo dei contratti e delle regole della riforma della pubblica amministrazione potrebbero arrivare anche dalla Manovra che potrebbe finalmente giungere in Commissione questa settimana o al massimo ad inizio della prossima.

SOTTO i motivi della duplice beffa con tutti i calcoli e poi anche la richiesta di non FIRMARE IL RINNOVO DEL CONTRATTO fatta dai sindacati (basta scorrere sotto tra i vari aggiornamenti)

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi giovedì 26 Ottobre): In questo modo il contratto degli statali non sarà firmato. E' questa la novità che affermano, oggi giovedì 26 ottobre, nelle ultime notizie e ultimissime numerose sigle sindicali di base sia di docenti che dele forze dell'ordine, come polizia, vigili del fuoco, carabinieri, che non ci stanno assolutamente per almeno due motivi. ( e a quste si aggiungono diverse associazioni di rappresentanza). Il primo riguarda laa beffa degli stipendi, che per almeno il 40-50% non avrebbero un aumento, ma una perdita netta, reale togliendo il bonus degli 80 euro di Renzi. Dall'altra parte nelle novità del rinnovo dei contratti per statali e dipendenti pubblici vi sono anche le tante regole che al momento non sono ancora state affrontate e discusse al meglio come quelle dei permessi, visite mediche e diverse altre e che sono già da alcune realtà messe in atto in modo molto opinabile da alcuni dirigenti. La doppia beffa sia degli stipendi, che delle reole l'abbiamo scrito con tuti ic alcoli e dettagli SOTTO

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi mercoledì 25 Ottobre): Sembra proprio che per il rinnovo del contratto degli statali la telenovela non finisca mai e oggi mercoledì 25 Ottobre arriva un ulteriore tassello che sarebbe proprio una beffa. Sappiamo che il Governo e il Ministro Madia, nelle ultime notizie e ultimissime, hanno sempre confermato che il bonus 80 euro di Renzi rimanesse, ma in realtà quando c'è stato da scrivere nella manovra una clausola su questo, nulla è stato apposto nonostante l'insistenza di alcuni politici e dei sindacati. Il Tesoro si è rifiutato di mettere questa salvaguardia. Ora viene fuori la novità che il bonus degli 80 euro non ci sarebbe, nonostante come ABBIAMO SCRITTO sotto, l'aumento è solo di 85 euro lordi e non netti, per due motivi. Il primo perchè costerebbe ben 600 milioni mantenerlo e non 200 milioni o anche meno come si era detto, ma anche in questo caso c'è un balletto delle cifre da prendere con le dovute cautele. Insomma, non si conosce la verità sui numeri che dovrebbero essere oggettivi. E poi perchè se si lascia per gli statali, si deve una legge apposta che potrebbe essere impugnata da tutti gli altri lavoratori che non avrebbero lo stesso trattamento. Una beffa, dunque, che colpirebbe almeno il 50% dei dipendenti pubblici che con l'uamento loro di 85 euro perderebbero gli 80 euro netti e quindi avrebbero uno stipendio minore.

E la seconda beffa arriva anche dalle nuove regole imposte, dove su queste novità (permessi, malattie, premi, scatti di anziaità) c'è un silenzio totale, vengono getsite come ABBIAMO SCRITTO alcuni pragrafi sotto, in malomodo senza circolari attuative ufficiale e a discrezione al momento dei diriegenti. Una doppia perdita per gli statali.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi martedì 24 Ottobre): E' arrivata la seconda stesura, la seconda bozza, nelle ultime notizie e ultimissime con una serie di limature, oggi martedì 24 Ottobre che andrà in Parlamento, se non ci saranno sorprese, da domani come abbiamo scritto sotto.

In questa seconda stesura ci sono gli 1,9 miliardi aggiuntivi per la Legge di Stabilità 2017-2018 e i probabili 800 milioni di cui abbiamo parlato sempre sotto ulteriori. Il problema è che vi è scritto che gli aumenti dello stipendio saranno di 85 euro lordi. Questa è la vera novità che arriva da questa seconda bozza anche perchè nel frattempo per il settore pubblico sono stati stanziati altri 200 milioni per l'aumento degli stipendi per forze dell'ordine, militari, vigili, carabinieri, polizia che non avranno più gli 80 euro di bonus già da ora Ottobre e poi per tutto il 2018. E poi un aumento per i presidi come stipendi e ricercatori.

A questo punto i conti sono quelli che vi sono sotto così le attee SCRITTE SEMPRE sotto per la settimana e c'è attesa per le reazioni dei sindacati.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi lunedì 23 Ottobre): Vi sono in quuesto inizio settimana, oggi lunedì 23 ottobre, almeno due importanti attese per le novità del rinnovo dei contratti e l'aumento degli stipendi di 85 euro. La prima riguarda che tra due giorni, ma forse, già domani, la bozza della manovra delle legge di stabilità e legge di bilancio 2017-2018 andrà in Parlamento dove sarà discussa dalle varie Commissioni e poi si preparerrano gli emendamenti.

Dalle riunioni delle Commissioni e dagli emendamenti stessi si dovrebbe capire se gli 85 euro ci saranno per tutti e se saranno lordi o netti per chi attende l'aumento dello stipendio come dipendenti statali, docenti, personale Ata, vigili, forze dell'ordine, vigili del fuoco, militari, polizia, soldati, carabinieri. Come abbiamo SCRITTO SOTTO si parla di 85 euro lordi anche da riunioni per la scuola e sempre sotto abbiamo indicato come i soldi necessari non ci sono ancora anche se si parla di 800mila euro in più dalla tasse sul gratta e vinci che non sarebbero di poco conto. (ma mancherebbe sempre un miliardo come sotto calcolato).

E poi c'è la seconda attesa, sempre più sollecitata nelle ultime notizie e ultimissime, ovvero la richieste dei sindicati di un incontro con l'Aran e il Ministro Madia non solo per parlare il nodeo del rinnovo dei contratti e dell'aumento dello stipendio, ma sulle regole come quelle dei permessi dove venerdì (vedesi aggiornamento SOTTO) C'è STATO UN FORTE SCONTRO, dei premi, delle assunzioni degli statali precari, degli arretrati.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi venrdì 20 Ottobre): Arrivano finalmente delle novità per il rinnovo dei contratti statali, oggi giovedì 20 ottobre, finalmente positive per quanto riguarda i soldi da trovare in manovra e legge finanziaria. In primo luogo, sembra che siano stati trovati 800 milioni dal rinnovo della concessione dei gratta e vinci. Se dati tutti come sembra nelle ultime notizie e ultimissime, per l'aumento degli stipendi per i famosi 85 euro, mancherebbe ancora circa 1 miliardo per dare a tutto 85 euro. Rimane sempre il problema degli 85 euro lordi e per tutti CHE ABBIAMO SPIEGATO SOTTO nei due aggiornamenti sotto con le varei possibilità e la verità nei numeri e con nessuno, nemmeno il Ministro Madia che dice esattamenrte per chi, quando e come sarà questo aumento.

Tra le ultime novità si sottolinea il problema delle regole del decreto Madia, le nuove regole che sono state alcune già messe in vigore e che avevamo sottolineato come venissero applicate in molti uffici con alcune interpretazioni talvolta sfavorevoli ai lavoratori. E una nuova denuncia dai sindcati arriva per i permessi di lavoro per le malattie. La Madia è voluta intervenire dicendo che c'è grande rispetto per i chi è malato e che vorrà nei prossimi incotnri spiegate tutto esattemente. Probabilmenrte, quello che serve sono delle circolari di spiegazioni chiare da applicare.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi mercoledì 18 Ottobre): A questo punto, oggi mercoledì 18 Ottobre, in molti ci chiedono cosa potrà succedere ora, visto che in Manovra Finanziaria c'è la novità positiva dell'aumento degli stipendi per gli statali e i dipendenti pubblici e anche un aggiunta di stipendio in più (visto che perdonano gli 80 euro) per polizia, carabinieri, vigili del fuoco, vigili, esercito, forze dell'ordine. Per loro il problema non dovrebbe sussistere in quanto per questo secondo aumentod ato del riordino visto che i soldi sono già stanziati. Il vero problema rimane nelle ultime notizie e ultimissime, il discorso degli 85 euro per tutti, per loro e per docenti, eprsonle scuola, medici.

Ora si inizierà il percorso da 25 Ottobre in Aula che dovrebbe portare a capire dove tovare i circa 1,5-2 miliardi che mancano per gli 85 euro reali per tutti. Sotto abbiamo spiegato che al momento mancano, ma ci sono due mesi per trovari e la spinta delle varie forze politiche che avranno un ruolo importante.

E' da capire come sarannod ati questi 85 euro se netti o loris, se a tutti o a qualcuno e come verrà gestito il bonus da mantenere degli 80 euro. Lo abbiamo spiegato SOTTO con tutti i vari riscontri che si sono avuti finora per cpaire coem sarà davvero questo aumento.

AGGIORNAMENTO (ultime notizie e novità oggi martedì 17 Ottobre): E' stato presentata ieri la Manovra Finanziaria con il documento della Legge di Stabilità 2017-2018 e, oggi martedì 17

Ora il documento passa in Parlamento dal 25 Ottobre inizieranno i lavori ufficiali e si vedrà se si troveranno davvero gli 85 euro per tutti e se saranno lordi o netti. SOTTO nei avri aggiornamenti abbiamo riportato le parole del Ministro Fedeli che parlava di 85 euro lordi di aumento di stipendio.

Sempre SOTTO si parla delle varie iniative dei sindacati anche di un nuovo ricorso alla magistratura, in quanto la situazione è ancora davvero molto fluida e non ci sono certezze

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi lunedì 16 Ottobre): Nel pomeriggio, serata di oggi lunedì 16 Ottobre, verrà approvata la manovra Fiscale dal Governo Gentiloni con il documento ufficiale che poi prenderà il via del Senato e del Parlamento per ulteriori modifiche possibili fino a dicembre. Oggi, è un giorno che potrebbe essere molto importante per il rinnovo dei contratti degli statali perchè teoricamente nella legge presentata della Manovra di Stabilità ci dovrebbero essere tutti gli interventi e le cioperture anche se nel corso dell'iter programmato in Parlamento alla Camera e al Senato tutto potrebbe cambiare e se non ci fossero oggi i soldi già stanziati a sufficienza per gli 85 euro di aumento degli stipendi per vigili, statali, medici, docenti, vigili del fuoco, militari, soldati, personale scolastico Ata e tutti gli altri potrebebro arivare nel corso della Manovra.

Sarà interessante, comunque, vedere le novità per gli statli e i relativi aumenti di stipendi previste nella Legge di Bilancio di oggi per capire cosa potrà accadere. A quanto pare nelle ultime notizie e ultimissime mancherebbero 1,9 miliardi di euro, ma si dice anche che la spesa maggiore di tutta la Manovra sia proprio epr gli statali e dipendenti pubblici.

E' stato già confermato nelle ultime novità che il bonus degli 85 euro rimarrà, ma attenzione anche cosa abbiamo scritto SOTTO nei precedenti paragrafi e aggiornamenti della settimana scorsa ovvero che gli 85 euro saranno in realtà lordi come da riunione per il rinnovo dei conytratti docenti e personale della scuola, ma ci sono della perture anche su scatti di anzianità e pagamenti arretrati. Con quali soldi è difficile capirlo.

Vi invitiamo a legegre SOTTO, anche per le novità riguaranti i sindacati a livello di magistratura.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi venerdì 13 Ottobre): Ieri è avvenuto l'incontro tra il Ministro Fedeli e Padoan e incontri tecnici continueranno anche oggi venerdì 13 Ottobre. Dalle indiscrezioni, nelle ultime notizie e ultimissime, sembra che sia possibile davvero l'aumento degli stipendi di 85 euro per i docenti, ma questo significherebbe un aumento dello stesso tenore per tutti dai vigili del fuoco, carabinieri, polizia, personale scuola Ata, medici, vigili, esercito. Il problema vero, però, è che dalle ultime novità sarebbero 85 lordi come abbiamo scritto sotto ieri e quindi 40-45 euro netti, molto lontani dalle richieste dei sindacati. E così diverse sigle sindacali sono pronte a fare nuova ricorso alla Cassazione con una diffida perchè il Governo Gentiloni attui realmente la sentenza che la stessa Cassazione aveva emesso per l'adeguamento degli stipendi reali con la perdita di valore reale di questi ultimi 7 anni diventati ormai 8 anni. E c'è da ricordare, come abbiamo visto SOTTO, nel terzo o quarto aggiornamento di questa settimana (che potete legegre sotto) che la Corte Europea ha richeisto al Governo gentiloni di rispondere a diverse mancane nei confronti degli stati dopo proprio un analoga iniziativa degli statali. Dunque, a questo punto la via della magistratura prende più piede.

SOTTO, si possono legegre le ulteriori richieste da parte del Ministro Fedeli che sta portando avanti per la scuola che se concesse sarebbero importanti per tutti gli statali

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi giovedì 12 Ottobre): E' un giorno importante oggi giovedì 12 Ottobre per due motivi. Il primo è quello del voto per il sistema di elezioni che abbiamo visto SOTTO e potrebbero anche far saltare tutto anche se nelle ultime notizie e ultimissime pare essere meno possibile questa possibilità. Il secondo è perchè tra oggi e domani vi saranno una serie di riunioni all'interno del Governo Gentiloni per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici e in modo particolare sugli aumenti di stipendio.

Soprattutto vi sarà la riunione per la scuola tra il Ministero dell'Istruzione guidato dal Ministro Fedeli con Madia e Padoan, probabilmente anche Gentiloni, per le richieste per gli aumenti degli stipendi e il rinnovo dei contratti e assunzioni personale ATA (circa 6000) da fare nel 2018. Il Ministro Fedeli ha detto che chiederà l'aumento per gli insegnanti di 85 euro lordi, così come l'aumento per i presidi. E per i ricecatori, almeno gli scatti di anzianità e alcuni premi.

Tutti elementi, questi tra cui soprattutto gli 85 euro che sono interessatnti per tutto il comparto degli statali che attendono le novità per il rinnovo dei contratti. Se dovessero passare peri docenti e il personale scolastico l'aumento degli 85 euro ci sarebbe anche per la polizia, docenti, forze dell'ordine, militari, vigili, carabinieri, medici, gli stessi Ata quasi per forza.

Quindi sono riunioni da vedere e seguire con grande interesse così come le ultime novità del voto oggi stesso per il sistema per andare alle urne alle prossime elezioni che ci sarà nel pomeriggio e che abbiamo spiegato SOTTO perch importante per il rinnovo dei contratti degli statali

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi mercoeldì 11 Ottobre): Tutto può saltare dopo che oggi mercoldì 11 Ottobre si ha avuto la conferma che l'ultima votazione, dopo le tre tecniche, per il sistema per le prossime elezioni sarà a voto segreto. E come confermato sempre nelle ultime notizie e ultimissime, il voto vi sarà domani giovedì dal pomeriggio. Vi saranno tre voi tecici palesi e poi l'ultimo a scrutinio segreto. Se dovesse esserci un voto negativo, vi è la possibilità della caduta del Governo Gentiloni con una Manovra Finanziaria e una Legge di Stabilità che entrerebbe in una fase transitorio di chiusura dei diversi elementi a livello tecnico e non politico per poi andare ad elezioni. Questo significherebbe non ricercare più le risorse mancanti per le novità per gli aumenti degli stipendi e probabilmente rimandare le novità per il rinnovo dei contratti e l'aumento degli stipedi di vigili, forze dell'ordine, vigili del fuoco, esercito, docenti, personale scolastico Ata, polizia, carabinieri. certo, con nuove elezioni porbabilmente uno dei punti fondanti di molti programmi sarebbe la riforma della Pe il rinnovo dei contratti, ma passerebbe ancora molto tempo e tante incertezze.

Nel frattempo abbiamo sottolineato nelle ultime novità sia di ieri SOTTO che dell'altro ieri che vi sono stati degli extra budget, almeno ue, uno perso per strada (quello di Brunetta) e uno ancora possibile da recuperare che consentirebbero in Legge di Stabilità l'aumento degli stipendi ai famosi 85 euro per tutti,

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi martedì 10 Ottobre): Oltre all'extra budget di cui abbiamo parlato ieri che c'è ed è ufficiale in Manovra Finanziaria, oggi martedì 10 Ottobre, diverse testate sottolineano nelle ultime notizie e ultimissime come vi siano ulteriori soldi per il rinnovo dei contratti degi statali almeno su due fronti. Il primo sono i soldi derivanti da tutte le operazioni di snellimeto delle procedura e introduzione dell'ICT che per LEGGE, quella Brunetta, dovevano andare a finanziare per almeno i due terzi gli stipendi degli statali, in modo particolari i premi, non sapendo nel 2009 che ci sarebbe stato un blocco dei contratti della durata di 8 anni. Ora, invece, questi soldi potrebbero servire proprio per l'aumento degli stipendi di 85 euro per tutti, ma sono questi soldi scomparsi, come spiegano i sindati, nel calderone della spendding review e usati per altri scopi.

I 5 miliardi necessari per l'aumento per tutti degli 85 euro, invece, potrebbero anche ssere trovati nei risparmi fatti proprio in qusti ultimi anni sugli stipendi coma calcola il Sole24Ore, ma al momento lo stesso afferma che sia difficile che vengano prese queste risorse.

Ultime novità per il rinnvo dei contratti e l'aumento degli stipendi interessati, dunque, come quelle SOTTO di ulteriori fondi, ma nello stesso tempo rimangono le gravi preoccupazioni dei sindcati, l'assenza di incontri e il fato che tutti questi soldi al momento non ci siano effettaivamente o , ch e, comunque se ci sono come quelli visti ieri nel paragrafo precedente non sembra che vogliano essere indirizzati per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi lunedì 9 Ottobre): Vi è un fondo extra confermato dal Ministero del Tesoro di circa 1 miliardo-800 milioni che potrà essere utilizzato in più per alcuni investimenti in Manovra Finanziaria. La conferma arrriva oggi lunedì 9 ottobre, dopo una serie di indiscrezioni di fine settimana scorsa. A questo punto occorre capire cosa fare con questi soldi, perchè i fondi ci sono, ma non si sa per cosa saranno utilizzati se, per per esempio, per le novità per il rinnovo dei contratti e gli aumenti di stipendi per gli statali, vigili del fuoco, vigili, militari, docenti, personale scuola, Ata, medici polizia e carabinieri.

Fino ora si è pensato che questi soldi possa servire per scongiurare l'aumento dei ticket sanitari come vuole Mdp per votare la Legge di Stabilità, ma lo stesso Mdp ha detto che non basta e punta i piedi proprio su alcuni argometi chiavi come il rinnovo dei contratti degli statali o le pensioni.

Tra le ultime novità, secondo indiscrezioni (sottolineiamo indiscrezioni), vi sono delle affermazioni che l'aumentod egli stipendi di 85 euro non sarà per tutti, ma non c'è certezza e c'è in ballo questa ulteriore cifra che potrebbe cambiare la situazione.

E sempre tra le novità per il rinnovo dei contratti degli statali si attende la ripresa degli incontri tra Sindacati e Governo Gentiloni con il Ministero Madia e Aran.

Sotto vi è il resoconto di tutto quello che è successo settimana scorsa, in cui tra l'altro l'Europa ha costretto il Governo italiano a dover darei tepi rapidi una serie di risposte sulle condizioni di lavoro e non solo dei dipendenti pubblici come potrete leggere sotto.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi venerdì 6 Ottobre): Arriva la conferma oggi venerdì 6 ottobre che l'Italia, o per l'esatezza il Governo Gentiloni, dovrà dare una risposta all'Ue, in modo scritto alla richiesta da parte dei sindacati al Comitato Europeo dei Diritti Sociali per la denuncia fatta e accolta su dal Consiglio sul rinnovo dei contrattid egli statali, ma non solo su tutte le novità che si stanno affrontando nei decreti Madia senza grande successo come è chiaro nelle ultime notizie e ultimissime, in quanto si andrebbe contro la carta dei Diritti al Lavoro. In modo particolare il Governo Gentiloni e il Ministro Madia dovranno rispondere a tutte le violazioni che secondo i sindacati sono state commesse per i diritti al lavoro dei dipednenti pubblici e statali in modo particolare ai precari, alla mancaza di stipendi adeguati e a diverse rgole discriminatorie.

Sotto abbiamo parlato negli aggiornamenti gioralieri che facciamo sia per l'aumento degli stipendi a 85 euro che per il rinnovo dei contratti a livello di regole di tante ultime novità come i sindicati divisi e la verità sui 2,6 miliardi che lasciano grande preoccupazione. Basta scorrere sotto per leggere

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi giovedì 5 Ottobre): Sotto abbiamo visto le spaccature tra sindacati che vi invitiamo a leggere, tra le ultime novità e aggiornamenti per il rinnovo dei contratti, è stato chiesto sempre oggi giovedì 5 Ottobre, ufficialmente dai sindacati, per l'ennesima volta, un incontro ufficiale e non, come hanno detto, solo colloqui informali con Madia, il Vice e il Presidente dell'Aran per riaffrontare i nodi delle regole e dell'aumento dello stipendio.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi giovedì 5 Ottobre): Stanno facendosi più forti le divisioni tra i sindacati di base e quelli principali Cgil, Cisl, Uil dopo i 2,6 miliardi stanziati nel DEF e che saranno presenti in Manovra Finanziaria e Legge di Stabilità 2017-2018.

Secondo alcune indiscrezioni oggi giovedì 5 Ottobre, vi sarebbe l'idea di accettare gli aumenti di 85 euro per i docenti, personale scuola, Ata, medici, forze dell'ordie, vigili, vigili del fuoco, polizia e carabinieri in una versione non per tutti ma piramidale con la garanzia del bonus degli 80 euro che rimarrà. Come abbiamo spiegato due AGGIORNAMENTI SOTTO, e potrebbero arrivare anche come detrazioni delle dichiarazioni dei redditi el peggiore dei casi e sicuramente non per tutti.

E per queste tra le ultime novità si registra una smpre maggiore forte divisione tra i sindacati di base che venerdì andranno a proteste sotto il Ministerod ella Pubblica Amministrazione che non vogliono assolutamente accettare gli 85 euro, ma chiedono ben 300 euro di aumento lordo al mese oltre al pagameto degli arretrati deli stipendi che sono davvero numerosi in alcuni comparti come quello della scuola e che con questi soldi, così coem alcuni soldi divarie indennità non si potrebe neanche provare a recuparare.

Tra l'altro come scritto sempre SOTTO nell'aggiornamento di ieri, occorre stare molto attenti che i 2,6 miliardi siano quelli davvero effettivvi, perchè fanno parte di una serie di voci differenti come spiegato.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi mercoedì 4 Ottobre): Una manovra finanziaria e una Legge di Stabilità che analizzando oggi mercoledì 4 Ottobre le cifre date ieri da Padoan è davvero minima, basti pensare che per il cuneo fiscale i soldi resi disponibili sono solo 318 milioni e che dovrebbero essere una priorità.

Per il rinnovo dei contratti degli statali e l'aumento degli stipendi la cifra confermata, all'interno, però, di altre voci, è 2,6 milioni di euro (occorre, duque, sperare i 2, milioni siano solo per il rinnovo dei contratti degli statali e non qualche cetinaio di milioni per altro). Quindi, al momento nessuna novità, non c'è il previsto aumento che ci sarebbe dovuto essere e, invece, al momento non c'è. Tutto può cambiare ancora, chiaramente, con la manovra, ma la situazione sembra davvero complessa e potrebbe farsi strada l'aumento di 85 euro o figurativo in detrazione della dichiarazione dei redditi o piramidale che abbiamo visto SOTTO e che nelle ultime notizie e ultimissime è uscito più volte da diversi esponenti.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi martedì 3 Ottobre): Una giornata importante oggi martedì 4 Ottobre, in quanto inizieranno le audizioni sul def da parte della varie Commissioni per poi arrivare al voto, nelle ultime notizie e ultimissime, domani mercoledì 5 Ottobre anche in serata per dare il via, poi, al lungo percorso della manovra finanziaria. Nelle audizioni oltre le varie Commissioni vi sarà l'intervento anche della Corte dei Conti, Bankitalia e altri enti ma soprattutto di Padoan tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio e sarà chiamato a rispondere su conti e interventi ovvero quante risorse si pensa di destinare a ciascun intervento che si vorrà fare e quali saranno questi interventi nella Legge di Stabilità. E' una richiesta che le varie forze hanno chiesto in modo formale, quindi ci si attende una risposta ufficiale e così ci dovrebbe essere più particolari per le novità per il rinnovo dei contratti degli statali e sapere quante saranno davvero le risorse agiuntive e il budget e se queste potranno permettere di dare gli 85 euro a tutti o solo unaparte e a chi. Anche perhcè la frase della Note del Def del reperimentod i ulteriori risorse come abbiamo SCRITTO SOTTO, può essere interpretata davvero in diversi modi.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi lunedì 2 Ottobre): Una settimana che si apre oggi lunedì 2 Ottobre, con l'attesa importante nelle ultime notizie e ultimissime per la Legge di Stabilità 2017-2018 o Manovra di Stabilità che dovrebbe iniziare tra due giorni mercoledì 4 Ottobre, sempre che non si ritardi il voto del DEF come spiegato SOTTO, dove il Governo è andato sotto proprio con una parte della maggioranza che lo sostiene e proprio per due punti principali, il rinnovo dei contratti degli statali e il relativo aumento di stipendio di effettivi 85 euro e le pensioni.

Questa settimana continueranno per quanto riguarda le novità per il rinnovo dei contratti, aumentod egli stipendi 85 euro e le nuove regole, gli incontri tra i vari reparti della pubblica amministrazione, tra cui in particolare vi dovrebbero essere quelli della Sanità con il Governo Gentiloni e il Ministero della Pubblicva Amministrazione e l'Aran, informale quello con i docenti avvenuto settimana scorsa e ancora proseguirann in un clima molto teso visto che c' anche la riforma delle forze dell'ordine oltre il rinnovo del contratto quelli appunto con le forze dell'ordine e, dunque, per militari, vigili, vigili del fuoco, esercito, polizia, carabinieri.

Ma soprattutto i Sindacati pressano per la ripresa quanto prima dell'incontro o incontri tra loro stessi SIndacati-Madia-Aran per la definizione degli 85 euro, senza dimenticare anche tutte le regole da definire meglio come i permessi, legge 104, scatti di anzianità, assunzioni per precari, concorsi, turn over, controlli per malattie e soprattutot l'aumento degli 85 euro per tutti. E al momento, però, non vi sono ultime novità su questo incontro/incontri non ancora convocati e anche formalizzati in una agenda.

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi venerdì 29 Settembre): Una bocciatura chiara e netta arriva con un voto contro del Mdp nelle ultime notizie e ultimissime e si attendono le reazioni oggi venerdì 29 Settembre del Governo, anche perchè Mdp fa parte della maggioranza e ha una serie di voti importanti per il Governo Gentiloni. Quegli stessi voti che ieri nel voto dell'Aggiornamento del DEF hanno fatto cadere sotto il Governo. E tra le motivazioni vi sono sia le mancate novità per le pensioni, ma anche il non tenr fede agli accordi per il rinnov die contratti degli statali presi con i sindacati in modo particolare per i contratti bloccati da 7 anni, ormai 8 anni, e la richiesta di 85 euro di aumeto di stipendio reale per tutti, senza ovviamente novità negative per ilbonus da 80 euro che deve rimanere, ma che secondo tutte le ultime novità non dovrebbe essere toccato.

Da ricordare, comunque, come abbiamo fatto ieri negli aggiornamenti per i rinnovi dei contratti degli statali, polizia, carabinieri, vigili, vigili del fuoco, personale della scuola, docenti, medici che vi sono anche alcuni elementi che appaiono dimenticati e che proprio nelle ultime novità i sindcati stanno sottolineando come gli scatti di anzianità che ci devono essere, rimanere, essere rivisti e se possibile potenziati. (spiegato sotto)

AGGIORNAMENTO aumento stipendi e rinnovo contratti 2017, bonus 80 euro pubblico, statali, forze dell'ordine, polizia. militari (ultime notizie e novità oggi giovedì 28 settembre): Tutta l'attenzione è chiaramente sull'aumento degli stipendi e sulle novità del rinnovo dei contratti per gli 85 euro, che come abbiamo visto sotto è tutt'altro che essere risolta con dffererenti possibilità e interpretazioni.

Ma nei decreti Madia della riforma della pubblica aministrazione, oltre al punto centrale dei salari, vi sono anche tutte le modifiche delle regole come visite fiscali INPS per assenza, permessi, legge 104, licenziamenti, assunzioni, premi, indennità.

Regole da rivedere che sono in parte andate in vigore, ma senza che effettivamente vi siano stato una entrata a regime controlla e ben definita nei vari punti e aspetti e che ora alla ripres dei singoli tavoli, come quello della scuola di ieri, dopo la sanità, ma che valgono per tutti i dipendenti, stanno uscendo fuori.

E sono di oggi giovedì 28 Settembre, una novità per il rinnovo dei contratti degli statali su questo fronte, non proprio solo sugli 85 euro e DEF. Il primo punto è quella di un concorso per 50mila nuove entrate già quest'anno per le assunzioni, oltre i contratti a tempo inderterminato per i precari, ma che che sembra che il Ministro Madia abbia già smentito, in modo tra l'altro velocissimo.

Il secondo punto, nelle ultime notizie e ultimissime, è sottolineato ancora una volta dai sindacati, questa volta della scuola, ma che vale per tutti docenti, persoale scolatisco, medici, forze dell'ordine, vigili, vigili del fuoco, polizia, carabinieri ovvero che insieme agli 85 euro devono essere garanti nel rinnvo dei contratti di tutti i dipendei pubblici anche gli scatti di anzianità che devono rimanere tali o migliorare anche perch&eg