Acque minerali e presenza di mercurio. Analisi su tutte le marche italiane

Ci si può fidare dell'acqua minerale in bottiglia italiana? A cercare di rispondere in maniera scientifica a questa domanda ovvero facendo riferimento a dati incontestabili sulla presenza di mercurio nell'acqua delle tante bottiglie di diverse marche presenti nei supermercati italiani ci ha pensato l'Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche.

Lo studio è stato piuttosto approfondito perché è durato per circa 3 anni, ha preso in considerazione 244 acque confezionate in bottiglia di 164 diverse marche. E considerando che coprono il 64% dell'intero mercato italiano, è molto facile credere che questi prodotti finiscano di frequente sulle tavole degli italiani.

C'è mercurio nell'acqua minerale in bottiglia italiana?

Complessivamente sono state analizzate 255 acque per 164 diverse tipologie e provenienti da 136 sorgenti situate in 18 regioni italiane. In tutti i campioni, le concentrazioni di mercurio trovate sono state ben al di sotto del limite normativo nazionale ed europeo. Le differenze sono legate non solo alle caratteristiche ambientali delle sorgenti ma anche alla portata e all'impatto delle attività umane. Concentrazioni più elevate sono state infatti registrate nelle acque provenienti da regioni con ex attività estrattiva o attività termale e vulcanica naturale.

Come spiegato nello studio, il mercurio è una sostanza inquinante e altamente tossica ovvero con effetti nocivi per la salute sull'uomo. Fino a questo momento, le ricerche sulla concentrazione di mercurio nell'acqua in bottiglia hanno sempre riportato concentrazioni al di sotto del limite di rilevazione. Tuttavia, a influenzare i risultati ovvero a sottostimare la presenza di mercurio sono stati proprio i metodi utilizzati.

Questa volta l'Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche - in collaborazione con l'Istituto di nanotecnologia (Cnr-Nanotec), le Università Sapienza di Roma, della Calabria (Unical), degli Studi di Ferrara, Ca' Foscari di Venezia e Magna Graecia di Catanzaro - ha fatto riferimento a un metodo meno costoso basato sulla spettrometria di fluorescenza atomica a vapore freddo per determinare le concentrazioni totali di mercurio nelle acque minerali naturali in bottiglia.

Rischi per la salute di adulti, bambini e neonati dal consumo di acqua con mercurio

I dati hanno quindi permesso all'Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche di stimare l'assunzione di mercurio da parte di tutta popolazione tra adulti, bambini e neonati dal consumo di acqua minerale potabile.

L'assunzione giornaliera media di mercurio è risultata inferiore non solo rispetto al valore tollerabile provvisorio ma anche al valore stimato dell'assunzione settimanale provvisoria tollerabile raccomandato dal Comitato misto di esperti Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) e Oms (Organizzazione mondiale della sanità) sugli additivi alimentari.