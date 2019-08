Caffè, etichetta per rischio cancro come le sigarette. E i rischi reali per la scienza

La notizia non poteva giungere che dagli Stati Uniti. Più precisamente dalla California. Dove, evidentemente, non conoscono la devozione che, soprattutto a Napoli, esiste nei confronti di questa bevanda. E invece no. Il Caffè, stando almeno a quanto l’associazione no profit “The Council for Education and Research on Toxics” che ha intentato addirittura un’azione legale nei confronti delle principali aziende che producono caffè negli States, farebbe male fino al punto di essere cancerogeno.

Al diavolo dunque tutti gli studi che, anche di recente, hanno dimostrato che l’assunzione del caffè entro certi limiti provoca benefici per la salute. L’associazione non ne vuole sapere e ha chiesto l’inserimento di un’etichetta nella quale si mette in guardia il consumatore sul rischio cancro che si corre consumando questa bevanda. Un po’ come accade per il caffè. Ma quali sono i motivi che hanno spinto questa associazione a prendere una posizione così drastica e determinata?

Caffè chiesto inserimento etichetta

L’intenzione di inserire sulle confezioni di caffè un’etichetta che metta in guardia il consumatore sui rischi per la salute legate addirittura alla possibilità di ammalarsi di cancro, che si possono correre assumendo questa bevanda è alla base della protesta dell’associazione no profit “The Council for Education and Research on Toxics”. Una battaglia che sta facendo molto scalpore in California soprattutto dopo la decisione da parte dell’azienda di dare corpo ad un’azione legale contro le principali catene di caffè , tra cui Starbucks e 7-Eleven. In termini di malattia, numerosi studi non sono stati in grado di provare che l'esposizione nel cibo all'acrilammide abbia come conseguenza automatica quella di ammalarsi di cancro.

Rischio cancro come sigarette. I motivi

Il rischio cancro è proprio il nemico numero uno contro cui l’associazione protagonista di questa azione legale vuole combattere. E come prima arma di difesa richiede dunque l’apposizione di un’etichetta che avvisi i consumatori su questo rischio come avviene già per le sigarette.

I motivi riguardano essenzialmente la presenza dell’acrilammide, una sostanza che fa parte della lista di quelle cancerogene, e si produce durante la tostatura del caffè come anche durante la cottura di alcuni altri cibi. Secondo le compagnie citate in giudizio la quantità è molto al di sotto dei livelli di sicurezza, mentre gli attivisti hanno richiesto una multa in denaro oltre all’obbligo di esporre il “warning”.

Alcune compagnie hanno già accettato un patteggiamento, specificando nelle etichette la presenza dell’acrilammide, mentre per le altre il verdetto sarà appunto l’8 febbraio.

Sulla vicenda si era espressa anche l’Iarc, l’agenzia dell’Oms per la ricerca sul cancro, che in una monografia del 2016 ha stabilito che non ci sono prove evidenti che il caffè sia cancerogeno.

La prima valutazione del rischio cancro legato al caffè è del 1991. In particolare, il consumo di caffè era stato associato al rischio di sviluppare il tumore alla vescica urinaria.