Capsule caffè, analisi su marche più vendute in Italia. Ecco cosa è stato scoperto

Le capsule del caffè per le macchinette, sono tra i prodotti più venduti nei negozie sipermecati degli ultimi anni. Vediamo cosa contengono secondo le ultime analisi e studi

Una nuova ricerca condotta da Il Salvagente svela cosa contengono davvero le capsule del caffè. Vediamo quali sono i risultati dei test condotti e quali sono le migliori marche di capsule di caffè da acquistare.

Capsule del caffè: cosa contengono

L’analisi ha preso in esame non solo le sostanze contenute nel caffè ma anche quelle delle stesse capsule, sia in alluminio sia in plastica, a causa delle sostanze che esse stesse possono rilasciare nella tazzina, per arrivare ai possibili rischi che ogni caffè implica, da micotossine a pesticidi.

Il test del Salvagente è stato condotto in ben tre laboratori per analizzare le sostanze contenute negli espressi definiti intensi, cioè quelli che presumibilmente hanno il maggior corpo e la tostatura più marcata. Decisamente positivo in tal senso l’esito dei test secondo i quali le capsule del caffè non cedono molecole potenzialmente tossiche, vale a dire ftalati o bisfenolo.

Ciò significa che i contenitori delle capsule di caffè non provocano alcun danno, mentre diverso è l’impatto delle stesse sull’ambiente a causa dell’errato smaltimento delle capsule che finiscono in gran parte nella raccolta indifferenziata

Esiti positivi anche dal punto di vista dei pesticidi, considerando che dai test condotti non è emersa alcuna traccia nelle polveri esaminate. E con particolare riferimento a acrilammide e furani, due sostanze legate dalla torrefazione ad alta temperatura dei chicchi la cui pericolosità è negli effetti tossici a lungo termine, per l’acrilammide i risultati sono decisamente ottimi, essendo mediamente al di sotto della metà di quanto raccomandato dall’Autorità per la sicurezza alimentare europea.

Anche per i furani, i risultati dei test sono stati decisamente soddisfacenti nonostante sia molto attuale la preoccupazione degli scienziati per gli effetti sul fegato. Complessivamente, dunque, non vi sarebbero problemi per le sostanze contenute nelle capsule del caffè.

Analisi capsule del caffè e rischi per la salute

Stando, dunque, alle ultime notizie emerse dalle nuove analisi de Il Salvagente sulle capsule del caffè non ci sarebbe una concentrazione di sostanze pericolose nelle capsule stesse per cui non ci sarebbero rischi per la salute. Via libera, quindi, al tranquillo consumo di caffè sempre nelle dosi raccomandate per evitare qualsiasi genere di complicazione fisica possibile.