Creme solari, test su numerose marche. Le migliori protezioni a confronto

Tempo d’estate, finalmente, tempo di abbronzatura e tintarelle tanto agognate in queste ultime settimane. Per chi si preparasse alla bella stagione al mare e ama stare sotto il sole, il consiglio è sempre quello di proteggere la pelle usando apposite creme solari che facciano da barriera ai raggi ultravioletti tanto additati.

La scelta della crema sola protettiva deve essere scelta in base al proprio tipo di pelle e carnagione e cambia in base al grado di abbronzatura che man mano si raggiunge. Ci sono alcuni esperti che consigliano anche l’uso di creme diverse per viso e corpo. In generale, però, prendere il sole senza creme e protezioni non è, infatti, assolutamente salutare e potrebbe provocare seri danni alla pelle. Quali sono le migliori creme solari 2019 da acquistare?

Creme solari: le migliori 2019 da acquistare

Stando a quanto emerso da recenti test, sono divere le creme solari considerate tra le migliori 2019. Nell’elenco vi sono Vichy Ideal Soleil, adatta a tutti i tipi di pelle, che contiene filtro solare, idratante e azione anti-rughe per il viso; e le creme Avene, che offrono un’ampia gamma con protezioni più e meno alte e offrono anche la linea Cleanance, particolarmente indicata per pelli grasse e problematiche, per cui spesso l'esposizione al sole rappresenta un problema.

Decisamente consigliare da comprare la crema solare Bionike Defense Sun, particolarmente adatta per chi ha problemi di pelle sensibile o di allergia al nichel o di iper-reattività al sole, disponibile sia con protezione molto alta (SPF50+) sia più bassa (SPF 30). Questa tipologia di crema solare è nickel tested e non contiene parabeni, conservanti, glutine e profumi.

Acquistare creme solari: come scegliere e quali non comprare

Quali sono, in generale, i criteri per la scelta di acquisto di una crema solare piuttosto che di un’altra? A prescindere dalle marche specificatamente consigliate per l’acquisto appena riportate, nella scelta di una crema solare bisogna valutare diversi elementi, dalla tipologia della propria pelle agli ingredienti delle stesse creme.

In generale, le migliori creme solari sono quelle con protezione 30 e 50+, maggiormente capaci, come da studi dimostrato di bloccare fino al 97% dei raggi UVB. Per quanto riguarda gli ingredienti da considerare nella scelta di una crema solare, gli esperti sconsigliano di comprare creme con propylparaben, butylparaben (conservanti) e ethylhexyl methoxycinnamate (filtro UV) o con sostanze allergeniche, come la butylphenyl methylproprional considerata non sicura in tutti i prodotti cosmetici.

E’ bene stare attenti poi al fatto che se sull’etichetta di una crema solare sia riportata la dicitura senza parabeni o altro non si tratta necessariamente di un prodotto di qualità ma spesso si tratta di una scelta di marketing, esattamente come quella di riportare sulle stesse etichette diciture come dermatologicamente testato o ipoallergenico, perché , come dimostrato, alcuni prodotti contengono comunque ingredienti a rischio allergie per cui non esistono garanzie in tal senso.