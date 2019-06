Bastoncini di pesce, test su tante marche. Cosa è stato scoperto da Altroconsumo

Sono buoni e irresistibili, a tal punto che i bambini non ne possono fare proprio a meno. Sono i bastoncini di pesce di merluzzo sempre ben presenti nel reparto surgelati dei supermercati italiani. Nel tempo si sono moltiplicate le marche tra cui scegliere e anche nel 2019 il ventaglio delle opportunità è molto ampio. Ma quali sono i migliori e i peggiori bastoncini di pesce? Qual è la scelta più sana, tenendo conto di alcuni parametri fondamentali, come pesce e panatura, qualità della materia grassa e il sale?

A rispondere a queste domanda ci ha pensato Altroconsumo con una elaborata inchiesta sintetizzata nella classifica dei migliori e i peggiori bastoncini di pesce.

Migliori e peggiori bastoncini di pesce

Gli esperti di Altroconsumo, come si legge nell'inchiesta, hanno sottoposto i bastoncini di pesce a numerose prove tra cui l'analisi della quantità e della qualità dei grassi, l'individuazione della quantità di pesce e di panatura, il contenuto di sale. Hanno quindi valutato l'aspetto visivo mentre la prova dell'assaggio è stata riservata ai consumatori. Per rispondere alla domanda sul tipo di pesce contenuto in questi bastoncini, gli esperti hanno eseguito l'analisi di una sequenza del Dna. E questa è la classifica Altroconsumo dei migliori prodotti tra cui scegliere:

CONAD Bastoncini di merluzzo impanati: 69 (qualità globale su 100) COOP Bastoncini di filetti di merluzzo impanati e surgelati: 69 CARREFOUR Kids Sticks di pesce impanato: 69 AUCHAN Bastoncini di merluzzo impanati e surgelati: 68 FINDUS Bastoncini 100% filetti di merluzzo: 67 PICARD Bastoncini di pesce panati e surgelati: 66 DICO Bastoncini di merluzzo impanati e surgelati: 64 BOFROST Bastoncini di filetto di pesce impanati: 64 GIGANTE Bastoncini di merluzzo impanati e precotti e surgelati: 63

Il puntè è che il pesce usato non è di gran pregio. Tuttavia i bastoncini di pesce piacciono soprattutto ai bambini. I grassi e il sale nella panatura però non li rendono una valida alternativa a quello fresco e occorre pondere bene la scelta. E se mangiare pesce è una buona abitudine, i bastoncini hanno più calorie e meno Omega 3 rispetto ad altre alternative. Tra le opzioni presenti nei supermercati, alcune di loro sono andate al di sotto della qualità 50 su 100

OCEAN CATCH Bastoncini di pesce impanati e surgelati: 49 POLAR BEAR Bastoncini di pesce surgelati: 47 PESCANOVA Bastoncini del lupo di mare: 47 POLAR WOLF Bastoncini di pesce: 46 ONDA AZZURRA Bastoncini di pesce: 37

La differenza tra i bastoncini? Nella qualità e nella quantità di merluzzo

Non tutti i bastoncini sono uguali: la differenza sostanziale tra un prodotto e l’altro - fa notare Altroconsumo nella sua inchiesta - va ricercata nella qualità e nella quantità di merluzzo presente in ogni singolo bastoncino. Nella maggior parte dei casi, la produzione prevede una serie di passaggi. Il merluzzo viene pescato, a seconda della specie ittica in mari diversi, sfilettato e pulito sulla nave. I filetti vengono surgelati direttamente sulla nave in blocchi standard, pronti per la lavorazione.

Nello stabilimento i grossi blocchi vengono tagliati con l’ausilio di seghe in forme più ridotte fino al bastoncino. Dopo la frittura con olio vegetale (quasi sempre di semi di girasole), i bastoncini vengono surgelati. La cottura viene fatta in forni appositi: per friggere i bastoncini viene spruzzato olio dalle pareti. I bastoncini di pesce - ricorda ancora Altroconsumo nella sua inchiesta - vengono pastellati e impanati con pangrattato, acqua, farina di grano tenero, aromi. I bastoncini vengono confezionati, mantenendo la catena del freddo.

Al supermercato le confezioni vengono stoccate in appositi freezer. Essendo prefritti i bastoncini possono essere cotti in forno senza altro olio.