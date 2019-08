Gelati confezionati, analisi su principali marche. Risultati preoccupanti

Non c'è alcun tentativo di ammorbidire i risultati della ricerca: i gelati industriali sono mediamente prodotti da evitare. Almeno se l'intenzione è di restare alla larga da grassi, zuccheri e additivi in eccesso. Ad arrivare a questa conclusione è stato il Fatto Alimentare, ma non senza aver esaminato e aver effettuato il confronto di alcuni dei gelati più venduti (Cinquestelle Sammontana, Cono alla panna Esselunga, Cornetto Algida classico, Kinder Bueno Ice Cream, Vortici panna e cioccolato Antica Gelateria del Corso), tra cui le ultime novità che hanno fatto capolino in questa estate del 2019.

C'è poco da stare tranquilli dalla lettura dei risultati perché a farla da padrone è la presenza di ingredienti poco pregiati.

Confronto tra gelati confezionati 2019

C'è un piccolo segreto che svela la qualità del gelato: dopo averlo mangiato si avverte l'irresistibile sensazione di bere? Bene, significa che l'organismo ha difficoltà a digerire il gelato appena consumato per via della eccessiva presenza di zuccheri e grassi. E va cercato proprio in questo aspetto la principale differenza tra gelati artigianali contenenti pochi ingredienti e quelli industriali. Il confronto del Fatto Alimentare parla chiaro:

Cinquestelle Sammontana: 17 ingredienti presenti (i primi sono latte scremato reidratato, cialda, zucchero, olio di cocco, emulsionante, lecitine di soia, sale, colorante, caramello semplice, copertura al cacao magro, sciroppo di glucosio, panna fresca pastorizzata) e 5 additivi per un totale di 18 grammi di zucchero per pezzo ed E come valutazione finale Cono alla panna Esselunga: 18 ingredienti presenti (i primi sono latte scremato reidratato, panna fresca pastorizzata, cialda, zucchero, olio di cocco non idrogenato, emulsionante, lecitine di soia, colorante, caramello semplice, sale, copertura al cacao magro) e 5 additivi per un totale di 18,8 grammi di zucchero per pezzo e D come valutazione finale Cornetto Algida classico: 25 ingredienti presenti (i primi sono latte fresco intero di alta qualità, acqua, zucchero, oli vegetali, farina di grano tenero, panna, sciroppo di glucosio-fruttosio, granella di nocciole, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere o concentrato) e 4 additivi per un totale di 16 grammi di zucchero per pezzo e D come valutazione finale Kinder Bueno Ice Cream: 30 ingredienti presenti (i primi sono latte scremato reidratato, zucchero, oli vegetali, girasole in proporzioni variabili, farina di frumento, pasta di nocciole, sciroppo di glucosio-fruttosio e latte scremato in polvere) per un totale di 243 calorie per pezzo (78 grammi) e D come valutazione finale Vortici panna e cioccolato Antica Gelateria del Corso: 24 ingredienti presenti (i primi sono acqua, latte fresco pastorizzato scremato, zucchero, oli vegetali, farina di frumento, sciroppo di glucosio, pasta di cacao, siero di latte in polvere, destrosio, cacao magro) e 5 additivi per un totale di 18 grammi di zucchero per pezzo e D come valutazione finale

L'importanza dell'etichetta dei gelati

Basta insomma leggere l'etichetta dei gelati per farsi un'idea e la regola è sempre la stessa: minore è il numero di ingredienti, maggiore è la fiducia da riporre. Anche e soprattutto se non conosciamo tutti i nomi degli ingredienti.