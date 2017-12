Royal Caribbean, tanti ospiti a bordo si ammalano. Causa sconosciuta

Centinaia di ospiti su una nave Royal Caribbean, anzi una delle ammiraglie, che stavano navigando in una crociera del mediterrano si sono ammalato di un virus che ha colpito l'intestino. Al momento le cause sono sconosciute.

Una crociera ai Caraibi su una delle navi e compagnie più apprezzate al mondo come la Royal Caribbean si è trasformata in un incubo

La storia

La Independence of the Seas una delle navi ammiraglie della flotta, altamente lussuosa e super moderna, era impegnata in un giro nei caraibi, quando ci sono stati 332 di passeggeri con problemi gastrointestinali raccontati alla Cnn e ad altre testate Usa quando sono ritornati sabato a Miami.

E' stata una esperienza orrenda, hanno dichiaratto in molti, affermando che in tanti stavano male sulla nave.

La risposta della Compagnia

La Royal ha spiegato che u oltre 5500 passeggeri imbarcati solo poco più di 300 sono stati male, il 6% circa, e tuto si è potuto curare direttamente sulla neve con la strtuttra ospedaliera a borado e farmaci normalissimi da banco.

Le cause e ulteriori considerazioni

Non sono mancate le considerazioni e le polemiche su queste frasi rilasciate dalla soietà, in quanto molti degli ospiti hanno spiegato che erano assai di più quelli che stavano male, ma che in pochi riuscivano a raggiungere il centro medico proprio per il proprio stato di salute.

Al momento, comunque, si ricercano ancora le cause che sembrano non essere ancora state trovate