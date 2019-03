Insalata in busta già pronta e pulita, marche con presenza di pesticidi. Rischi salute

Insalate in busta ricche di metalli pesanti e pesticidi: dopo la pasta, un’indagine de Il Salvagente punta l’attenzione sulle insalate già pronte e confezionate. Si tratta di prodotti che in tanti acquistano perché sono pratiche e già lavate e pronte per l’uso, quindi molto comode da mangiare per chi ha poco tempo e va sempre di fretta. Ma quanto sono effettivamente salutari e genuine le insalate in busta già pronte? E quali sono le marche di insalate in busta che risultano migliori?

Insalate in busta già pronte: cosa contengono

Le analisi condotte da Il Salvagente hanno preso in esame diverse tipologie e marchi di insalate in busta e dalle analisi batteriologiche effettuate, i prodotti sarebbero risultati rientranti nei limiti previsti dalla legge e privi di particolari batteri causa di possibili infezioni come salmonella, Escherichia coli e listeria, un risultato certamente positivo, ma se da una parte le analisi batteriologiche hanno dimostrato un buon livello di igiene, dall’altra sono stati riscontrati diversi residui fitosanitari, cioè presenza di pesticidi.

Dalle analisi, infatti, sarebbe emersa la presenza di cadmio, un metallo pesante presente nella classifica dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, appartenente al gruppo 1 e ritenuto una sostanza certamente cancerogena considerata, chiaramente, rischiosa per la salute dell’organismo umano.

Insalata in busta: marche analizzate e le migliori

Le marche di insalate già pronte analizzate sono state quelle di: sono Coop (insalatina), Esselunga (lattughino verde), Elite Selex (natura chiama lattughino), Carrefour (lattughino), Conad (lattughino percorso qualità), Lidl (Vallericca lattughino), Eurospin (foglia verde lattughino), Bonduelle (il lattughino), DimmidiSì (lattughino), Le terre di Ecor (NaturaSì) insalatina biologica.

Di queste marche le migliori, con totale assenza di pesticidi, metalli o altro, sono risultate le insalate già pronte Bonduelle ed Ecor. Nelle insalata in busta delle altre marche sono state riscontrate, seppur in lievi concentrazioni in alcuni casi, presenze di pesticidi cadmio e piombio.