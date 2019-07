Patatine in sacchetto, ricerca su numerose marche. Le migliori

Impossibile resistere al richiamo delle patatine fritte in busta, soprattutto in giovanissima età. Perché tutti abbiamo infilato la mano nel sacchetto untuoso per cercare di tirare fuori il maggior numero possibile di questi sottilissime, salatissime e fragranti patatine. Ma non c'è naturalmente bisogno di un studio scientifico per dimostrare che l'eccesso di consumo è dannoso per la salute. E non solo per la presenza di grassi e di una quantità eccessiva di sale. Ma anche perché alcuni di questi prodotti contengono sostanze pericolose per la salute.

Ed è qui che entra in gioco un recente test che ha analizzato le patatine vendute dai marchi della grande distribuzione organizzata, come Auchan, Conad, Todis, Coop, Eurospin, Lidl e e Carrefour. Così come alcune marche molto famose, come Amica Chips, San Carlo, Lays e Pata, ma anche Cipster e Pringles. A questo punto resta quindi da scoprire quali sono le migliori patatine in sacchetto.

Migliori e peggiori patatine in sacchetto 2019

Ad aver effettuato questo test è stato il mensile Il Salvagente che, al di del prezzo di vendita, ha tenuto conto per stilare la classifica del tipo di olio (girasole, mais, palma, extravergine di oliva), della quantità di sale, della presenza di ingredienti sgraditi e delle tracce di acrilammide, quella sostanza ritenuta "probabile cancerogena" dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Di seguito la graduatori con il voto assegnato:

Eurospin Mambo Kids Le Classiche: voto 8,2 Pringles Original: voto 8 Lay's Classiche: voto 8 Pata Snack Metodo Artigianale: voto 7 Carreforu Patatine Classiche: voto 6,5 Crik Crok Più Croccanti: voto 6,4 San Carlo 1936 Antica Ricetta: voto 6,2 Cipster: voto 6 Crocchia's Le Classiche: voto 6 Conad Le Patatine Classiche: voto 5,5 Todis Chip&Lips Classiche: voto 5,3 Amica Chips El Dorata: voto 5 Coop Patatine: voto 4 San Carlo Classica: voto 4 Pam Patatine I Tesori: voto 3,5 Amica Chips L'Amica Trasparente: voto 3 Lidl Snack Day Patatine Classiche: voto 2,5 Auchan Patatine Gusto Classico: voto 2

Migliori patatine in sacchetto per rapporto tra qualità e prezzo

Non si tratta dell'unica classifica sulle migliori (e peggiori) patatine fritte in busta in commercio. A occuparsi di questo prodotto è stato anche Il Gambero Rosso. E anche con una certa sorpresa, tenendo conto che si occupa di prodotto di alta qualità e gourmet e non del cosiddetto cibo spazzatura. Di interessante c'è soprattutto un aspetto ovvero l'individuazione delle migliori patatine per rapporto tra qualità e prezzo. Davanti a tutti si sono collocate Lay's PepsiCo Foods di tipo Classiche e Mediterranee.

Nella graduatoria del Gambero Rosso rientrano anche le Conad classiche, le Eldorada – Amica Chips Come una volta!, le Esselunga Chips gusto classico, le Le Contadine Ica Foods Patatine stile fatte a mano, le Pai Maxi Fette, le Patatas Nana Patate fritte naturali, le San Carlo 1936 Antica Ricetta, le Tyrrells Naked (no salt), le Vivi Wellness Tuodì La Semplice.