Pesce, riso, merendine tolti dagli scaffali supermercati. Marche, lotti e motivi

Continuano i ritiri da parte dei supermercati e negozi decisi da essi stessi o per richiesta del Ministero o delle aziende produttrici che dopo aver effettuato dei controlli richiedono l'eliminazione dagli scaffali di determinati lotti di prodotti.

Un monitoraggio continuo che avviene in Italia da parte del Ministero in collaborazione con tutti gli attori appena citati, ma anche con una stretta collaborazione con il sistema automatico di controllo per la sicurezza alimentare dell'Ue.

E' da sottolineare, comunque, che la tendenza al ritiro dei prodotti è in forte crescita e ogni mese si attesta, solo in Italia, ad una media di 80-100 alimenti.

E questa volta sono ben quattro i prodotti di cui è stata chiesta la rimozione dai punti vendita per differenti motivi.

Primo prodotto, pesce

Il primo alimento oggetto di richiamo da parte del Ministero della Salute sono stati dei filetti di alice panati congelati. Più precisamente un lotto prodotto da Adriatic Fish per presenza di soia non dichiarata all'interna. Il lotto di 5 Kg, distribuito in Italia da Ittica Estense, dopo la produzione in Croazia è il numero 183747130619 con data di scadenza 02/08/2020.

Il vero problema come sottolineato, dallo stesso Ministero è per le persone che soffrono di allergie, per tutti gli altri il pesce è sicuro.

Secondo alimento, riso

Il secondo prodotto su cui sono stati riscontrati dei problemi è stato il riso alla cantonese Gusto Qui, che è stato diramato da Coop. Un prodotto in vaschette take away che dovrebbe teoricamente essere molto venduto in queste giornate di gran caldo. All'inteno di due lotti è stato riscontrata la presenza possibile della Listeria monocytogenes, da qui la decisione. I lotti sono il numero 1932803 e 19528104.

Terzo prodotto, merendine

Sempre Coop ha richiamato per una potenziale contaminazione puntiforme da glutine delle merendine plumcake senza glutine Bene Sì. SI tratta, per la precisione, di due lotti da 6 merendine ciascuno, ovvero il lotto CL086D e CL164P con data di scadenza rispettivamente 25/07/2019 e 11/10/2019