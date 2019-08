Sette fungicidi e pesticidi nella stessa bottiglia di Prosecco. Analisi su tutte le marche

In laboratorio 12 bottiglie di bollicine italiane, le più vendute. E in un solo calice di prosecco spuntano anche 7 residui di fotofarmaci. L'inchiesta del mensile il Salvagente mette in allarme produttori e, soprattutto, consumatori, ma con la Coldiretti sul piede di guerra nei confronti di cui - parole su - diffonde falsi allarmismi e notizie distorte.

A ogni modo, dalle analisi effettuate, è spuntata fuori a vario titolo la presenza di Folpet, Pyrimethanil, Boscalid, Dimethomorph, Metalaxil, Cyprodinil, Fluopicolide ovvero solfiti, fungicidi, insetticidi, diserbanti e simili. Il nuovo servizio è allora destinato a far discutere, anche alla luce delle recenti iniziative che hanno caratterizzato il territorio di Treviso. Una su tutte, la Marcia Stop Pesticidi tra Cison di Valmarino e Follina.

In ogni caso, tutte e 12 le bottiglie esaminate presentavano almeno un residuo di pesticida, con una media di 6 a testa. E perfino in un prodotti bio, l'unico analizzato, è emersa la presenza del pesticida folpet, vietato nell'agricoltura biologica, anche se in quantità ridotte.

Tuttavia, proprio per non creare allarmismi, lo stesso mensile ci tiene a precisare che in nessun caso i residui trovati superavano il limite massimo di residuo consentito per ogni sostanza. Ma naturalmente questo non è considerato in sé un dato sufficiente per passare oltre e tirare avanti tranquilli.

Il laboratorio è infatti andato alla ricerca di 352 sostanze incriminate, trovandone sette oltre ai soliti solfiti.

Sembra che i produttori contattati si siano difesi argomentando che la varietà di pesticidi è necessaria per rendere la pianta più resistente nel tempo.