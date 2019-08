Succhi di frutta, analisi su marche italiani. I migliori da ricerca Salvagente

Sono buoni perché sono dolcissimi e sono irresistibili perché sono colorati. Si tratta dei succhi di frutta, sempre più presenti sugli scaffali dei supermercati italiani e sempre più acquistati dalle famiglie con bambini. Ma siamo sicuri di fare la scelta giusta? Da una parte occorre fare i conti con la naturalità e la genuinità di questi prodotti o, detto in altri termini, quanta frutta contengono? E quanto zucchero è stato aggiunto? E dall'altra bisogna mettere in discussione la salubrità di alcune delle marche più famose che propongono la vendita di succhi di frutta.

Proprio così e ci ha pensato un nuovi test di laboratorio a svelare le differenze tra i vari Skipper Zuegg, Esselunga, Coop, Valfrutta, Alce Nero, Solevita (Lidl), Puertosol, Ecor, Yoga e Santal. Più esattamente ci ha pensato il mensile il Salvagente a commissionare una ricerca su 10 succhi di pera con l'obiettivo di scoprire la qualità della materia prima. Ma anche di pesticidi, microtossine e zuccheri.

E come emerge dai risultati finali di questo nuovo approfondimento, non sono mancate le sorprese. Sebbene l'analisi sia concentrata sui succhi di pera, rappresentativi delle scelte di consumo, la portata del test è sui succhi di frutta in generale, di cui quelli alla pera sono appunto i più consumati.

Migliori e peggiori succhi di frutta

Ma davvero i succhi di frutta possono essere considerati un'alternativa al consumo di frutta? Sembra un azzardo, ma per molte famiglie questo è il solo modo per favorirne il consumo da parte dei bambini. E considerando che le statistiche rivelano che in media ne sono bevuti circa 13 litri a testa, ecco che la convinzione è ben radicata. Il nuovo test del del mensile dei consumatori è però un invito a innalzare il tasso di consapevolezza e a prestare maggiori attenzioni alle scelte.

Dall'analisi dei succhi di frutta delle marche Skipper Zuegg, Esselunga, Coop, Valfrutta, Alce Nero, Solevita (Lidl), Puertosol, Ecor, Yoga e Santal sono infatti emersi risultati contrastanti sia in relazione alla presenza di una quantità di zucchero evidentemente fuori limite e sia - con una certa dose di sorpresa - alla contaminazione con pesticidi, sostanze chimiche e tossine come la patulina, di solito presente nella zona ammuffita della frutta. E anche se l'Agenzia Internazionale del cancro non la considera un agente cancerogeno per l'uomo, alcuni studi riconoscono un'azione immunotossica e neurotossica. In base alla ricerca, i migliori due sono

Alce Nero succo di pera bio Ecor succo e polpa di pera bio

In fondo alla classifica si sono collocati

Puertosol (Eurospin) succo e polpa di pera Solevita (Lidl) nettare di pera

Quali rischi per la salute

Non è tutto, perché la ricerca sui migliori e peggiori succhi di frutta tra le marche Skipper Zuegg, Esselunga, Coop, Valfrutta, Alce Nero, Solevita (Lidl), Puertosol, Ecor, Yoga e Santal ha portato alla luce la presenza dei fitofarmaci captano, boscalid e dodina anche se - è il caso di sottolinearlo - non in quantità tali da ritenersi un pericolo per la salute. Tuttavia è facile immaginare che se un bambino goloso dovesse consumarne una quantità maggiore rispetto al solito bicchiere quotidiano di succo di frutta alla pera, ecco che basterebbe poco per raggiungere la dose tossicologica massima.

Infine, come spiegato da Lorenzo Misuraca che ha curato la redazione del pezzo sul Salvagente, i carboidrati derivanti da fruttosio, glucosio e zuccheri aggiunti di varia natura sono tra le maggiori cause di obesità infantile, il che per una bevanda che spesso è destinata proprio a un pubblico giovane non è da sottovalutare.