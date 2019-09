Inter, Juventus, Napoli streaming Champions League 2019-2020 su link, siti web diversi Rojadirecta legali per vedere diretta live

Come vedere le partite di Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta con lo streaming legale. No Rojadirecta

La nuova formula adottata per il triennio 2018-2021 e sperimentata per la prima volta nella scorsa edizione della Champions League, verrà riproposto anche quest’anno dopo i buoni risultati ottenuti. La decisione di consentire alle prime quattro formazioni qualificate nei quattro campionati più competitivi d’Europa (Inghilterra, Spagna, Germania ed Italia) di accedere direttamente alla fase a gironi evitando i play off che molte vittime illustri hanno fatto nella loro storia, ha effettivamente aumentato lo spettacolo e l’interesse per un torneo che rappresenta il top per chi ama il calcio. Per i tifosi di Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta e per gli appassionati italiani ci saranno novità anche riguardo a come vedere le partite di Champions League 2019-2020.

Alcune riguarderanno anche lo streaming live gratis senza abbonamento. Quelli che si metteranno a caccia dei link giusti per lo streaming per vedere le partite dovranno indirizzare al meglio le proprie ricerche. Pertanto, per riuscire a vedere live le sfide della Champions League con lo streaming è consigliabile evitare Rojadirecta, portale molto conosciuto ma che viene puntualmente oscurato impedendo la visione dell’evento prescelto. Dalle ricerche è preferibile cancellare il link a Rojadirecta, uno dei siti più conosciuti per lo streaming che però viene puntualmente oscurato impedendo la visione dell'evento prescelto.

Partite Champions League live streaming con siti emittenti fuori dai confini

I siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani rappresenta una certezza per il popolo dello streaming legale e sicuro per vedere live la Champions League. Questi alcuni suggerimenti che potrebbero tornare utili:

Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited.

Streaming live gratis Champions League 2019-2020 con Sky e Mediaset

I più attenti ricorderanno che anche lo scorso anno c’era la stessa possibilità. E a trasmettere in diretta e in chiaro la partita del mercoledì ci pensava la Rai. Questo aspetto era il frutto dell’accordo siglato da Sky al momento dell’aggiudicazione dei diritti per la trasmissione della Champions per il triennio 2018-2021 con la Rai per i diritti delle partite in chiaro. Un accordo che prevedeva un esborso per l’emittente di Stato pari a 39 milioni. Ma l’accordo era vincolato alla clausola che Sky potesse garantirsi gli stessi diritti per la Serie A del triennio precedente, cosa che poi non si è realizzata vista la spartizione con Dazn. E da qui è nato il vulnus che ha creato un po’ di confusione.

Molti, infatti, non sanno ancora se vedere la partita in chiaro sulla Rai o su Mediaset. La risposta è semplice: il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso mediante il quale l’emittente di Stato aveva provato a difendere questo diritto. E invece la decisione dei giudici ha dato il via libera alla rinegoziazione dei diritti per i prossimi due anni di Champions League e, di conseguenza, sarà Mediaset a trasmettere una delle partite in chiaro che si disputeranno il martedì.

Streaming live gratis Champions League 2019-2020 no Rojadirecta

Per vedere le partite della Champions League 2019-2020 live gratis con lo streaming legale e possibilmente anche di buona qualità, esiste la possibilità di affidarsi ai siti dei bookmaker. Prima di vedere le immagini sarà probabilmente necessario iscriversi alla piattaforma scelta, aprire una linea di credito online aperta e scommettere con frequenza. Bisogna fare attenzione alla scelta dei link giusti perché, ad esempio, Rojadirecta viene puntualmente oscurato impedendo la visione dell’evento prescelto.