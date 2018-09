Lazio, Milan partite Europa League 2018-2019 in streaming. Dove e come vedere quest'anno

Se l’Italia, grazie alla nuova formula prevista per la Champions League, porta nuovamente quattro squadre nella competizione calcistica continentale più prestigiosa, lo stesso grado di soddisfazione non si potrà esprimere per l’altro torneo che vedrà impegnate solo due formazioni, la Lazio ed il Milan che andranno a caccia di un trofeo che da quando, nel 2000, ha cambiato formula e denominazione, non ha mai varcato la soglia del confine italiano.

E così la Lazio proverà a costruire il suo percorso verso la finale partendo dal girone H, insieme ad Apollon, Eintracht ed Olympique Marsiglia, dove rappresenta la terza forza. Al Milan invece è toccato il girone F con Douelange, Olympiacos e Betis. Non ce l’ha fatta invece l’Atalanta fermata ai rigori nell’ultimo turno preliminare dal Copenaghen dopo un doppio confronto ampiamente dominato dagli orobici che però non sono riusciti a tradurre questa supremazia a volte imbarazzante in gol e si sono dovuti arrendere alla lotteria dei calci di rigore.

Saranno due le ambasciatrici del calcio italiano dunque, e i tifosi delle due squadre sperano di poter festeggiare qualcosa di importante allo stadio Olimpico di Baku in Azerbaijan dove è stata programmata la finale dell’Europa League 2018-2019. Ecco dove e come vedere quest’anno le partite della seconda competizione continentale con lo streaming legale e sicuro.

Come vedere partite Europa League Lazio, Milan streaming con i siti fuori dai confini

La prima soluzione per vedere le partite di Lazio e Milan con lo streaming legale e sicuro potrebbe essere quello di ricercare i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani come per esempio:

Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia.

Dove vedere partite Europa League 2018-2019 streaming con Sky e Tv8

Live Europa League 2018-2019 streaming siti bookmaker

L’Europa League non ha subìto alcun stravolgimento. Né dal punto di vista della formula, né da quello mediatico, che invece ha riservato alcune importanti novità per quel che riguarda la Champions League. Tutto invariato dunque su dove vedere le partite di Europa League 2018-2019. Sky trasmetterà tutte le partite della competizione in esclusiva per i propri abbonati che potranno usufruire anche dello streaming legale e di ottima qualità grazie all’apposita piattaforma Sky Go. L’emittente di Murdoch anche quest’anno manderà in chiaro una gara settimanale di Europa League sul canale TV8 del digitale terrestre. In questo caso non sarà possibile usufruire dello streaming, perché non è stata allestita alcuna piattaforma, ma la diretta si può seguire su smartphone e tablet.visitando il sito dell’emittente che funziona molto bene.

L’offerta di streaming legale e gratuito per vedere le partite dell’Europa League 2018-2019 si estende infine anche con l’opzione legale legata ai siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché bisogna quasi sempre iscriversi alla piattaforma scelta, aprire una linea di credito online aperta e puntare con frequenza.