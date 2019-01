Lazio Juventus streaming live gratis. Vedere su link, siti web

La Lazio proverà ad approfittare di questo crocevia, con il Milan impegnato a San Siro con il Napoli, per riconquistare il quarto posto, l’ultimo utile per disputare la prossima Champions League, anche se di certo la Juventus non rappresenta proprio l’avversario ideale. Ma Inzaghi, nonostante le assenze pesanti, ha chiesto ai suoi una partita gagliarda senza alcun timore reverenziale verso la dominatrice assoluta di questa stagione. La partita tra Lazio e Juventus si potrà vedere visibile anche utilizzando una delle tante alternative offerte dallo streaming. Una possibilità per vedere le sfide live gratis su link e siti web. Basta fare le ricerche giuste.

Lazio Juventus streaming live gratis sui siti delle emittenti

Per vedere Lazio Juventus con streaming legale si possono consultare anche i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Si tratta di un’opportunità che in questa occasione è anche gratis, oltre che legale visto che le emittenti che operano fuori dai confini italiani, hanno acquistato i diritti della Serie A in maniera regolare nei rispettivi paesi. Solo l’intervento di blocchi geografici potrebbe impedire agli utenti italiani di vedere questi novanta minuti con lo streaming legale. Anche se ovviamente non si potrà ascoltare la telecronaca in italiano e le immagini non sempre sono di buona qualità. Ecco una breve lista delle alternative che potrebbero risultare utili:

Slovacchia con Slovenská Televízia; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Svezia con Modern Times Group; Serbia con Radio-televizija Srbije.

Vedere live Lazio Juventus streaming con Sky e Dazn

Dopo la rivoluzione dei diritti tv che ha mutato il quadro generale con l’uscita di scena di Mediaset e l’ingresso della società inglese Perform che ha presentato la propria piattaforma Dazn, quest’anno sarà importante prestare la giusta attenzione quando si ricerca una partita. Dazn, infatti, trasmetterà solo online tre delle dieci sfide che compongono il programma settimanale della Serie A. Le altre sette, compresa quella tra Lazio e Juventus, saranno invece esclusiva da Sky che metterà a disposizione dei solo per gli abbonati anche la piattaforma streaming Sky Go.

Sky permetterà ai suoi clienti di guardare anche in streaming le partite trasmesse dal suo diretto concorrente, ma sarà necessario pagare un prezzo ulteriore. Chi si abbona solo a Dazn pagherà 9,99 euro al mese. Gli abbonati da più di un anno a Sky potranno pagare 7,99 euro per un mese a patto di essere abbonati all’emittente di Murdoch almeno da un anno. Per tutti gli altri l’abbonamento trimestrale costerà 21,99 euro, mentre quello annuale il 59,99 euro. Anche gli abbonati a Mediaset Premium potranno usufruire dell’accordo per vedere alcune delle partite della Serie A grazie a un accordo raggiunto in estate. Dazn offre a chi si abbona un mese gratis, e in più la possibilità di sospendere l’abbonamento e di farlo ripartire in qualsiasi momento.

Streaming Lazio Juventus con i siti dei bookmaker

Infine lo streaming, legale e di buona qualità della partita tra Lazio e Juventus si potrebbe vedere anche mettendosi a caccia dei siti dei bookmaker. Bisognerà iscriversi alla piattaforma prescelta, aprire un conto online e scommettere con frequenza, operazioni che comunque non sono molto complicate da portare a termine. E poi resta in campo anche l’opzione NowTv, piattaforma streaming, che fa parte dell’immensa galassia Sky, che non obbliga a sottoscrivere alcun abbonamento e rappresenta un’alternativa che si sta diffondendo in maniera costante.