MotoGp Francia streaming live gratis gara. Come vedere gratis live senza abbonamento tv

Tifosi ed appassionati del mondo a due ruote non aspettano altro che scatti il semaforo verde sul prestigioso circuito di Le Mans in Francia dove è in programma la quinta gara della classe regina di questo appassionante sport. Per seguire live la corsa sarà possibile anche utilizzare una delle alternative legali dello streaming, alcune delle quali potrebbero consentire di riuscire nell’impresa anche gratis. Saranno pertanto in molti, soprattutto quelli senza abbonamento alla paytv che in queste ore decideranno di mettersi a caccia delle soluzioni per vedere il gran premio della MotoGp che si correrà in Francia sul circuito di Le Mans anche gratis. Ecco qualche suggerimento per conoscere le soluzioni su come vedere al meglio il quinto appuntamento con la classe regina del motomondiale 2019.

MotoGp Francia live streaming siti fuori confine

Tutto pronto dunque per l’inizio del quinto appuntamento con la MotoGp, classe regina del motomondiale. Il circo della MotoGp farà tappa in Francia dove il semaforo verde scatterà domenica 19 maggio alle 14.00. Per chi non vuole perdersi la gara e vuole vederla live, ma è senza abbonamento a Sky, che anche quest’anno si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva la gran parte dei gran premi stagionali, l’alternativa sarà mettersi alla ricerca dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali. Un’opzione legale perché le emittenti hanno acquistato i diritti nei rispettivi paesi e anche perché i tribunali europei non si sono ancora espressi in senso contrario sulla materia. Le ricerche possono iniziare, a patto che non vengano attivati i blocchi geografici con:

Malta con Public Broadcasting Services Limited; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Honduras con Televicentro; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal;

Streaming MotoGp Francia con Sky

I tifosi che speravano di vedere live il gran premio della MotoGp di Francia in chiaro, resteranno delusi perché Tv8, l’emittente televisiva che ha acquisito il diritto di trasmettere in chiaro alcuni gran premi, potrà mandare le immagini solo in differita e lo farà a partire dalle 14.45. Dunque l’unica soluzione per vedere live la corsa sarà quella di sintonizzarsi su Sky, sul canale Sky Sport MotoGp Hd. Una prerogativa possibile solo per quelli che hanno acquistato l’abbonamento al pacchetto giusto e anche per quelli che dispongono del decoder e, pur non avendo acquistato il pacchetto, decidono di acquistare un singolo evento alla volta. Ma l’emittente di Murdoch ha anche allestito un’apposita piattaforma per lo streaming, ovvero Sky Go, che consentirà di vedere questa nona gara live anche sui dispositivi mobili oltre che su Pc e Mac.

Vedere Gran Premio Francia streaming sui siti dei bookmaker

Tra le modalità che stanno riscontrando grande apprezzamento e che sarà valida anche per vedere il gran premio della MotoGp in programma in Francia sul circuito di Le Mans con lo streaming legale c’è quella dei siti dei bookmaker. Prima di vedere le immagini, probabilmente, ci sarà bisogno di registrarsi obbligatoriamente alla piattaforma, aprire un conto online e scommettere con frequenza. Inoltre si potrà provare con il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. Infine resta sul campo anche l’alternativa di Now TV, che rientra nella galassia Sky e spesso mette a disposizione offerte interessanti.