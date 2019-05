La Juventus ritrova l’Atalanta capace di eliminare i bianconeri dalla Coppa Italia con una prestazione super. Orobici reduci proprio dalla finale della competizione, persa all’Olimpico contro la Lazio. Un risultato amaro per la compagine di Gasperini che però può ancora centrare l’obiettivo di una qualificazione alla Champions che avrebbe del clamoroso. Sarà importante ripetere la prestazione di coppa contro i campioni d’Italia.

Sperando di riuscire a bissare anche il risultato. Vedere la partita Juventus Atalanta con lo streaming legale e gratuito anche senza avere un abbonamento alla paytv sarà possibile utilizzando una tra le diverse opzioni disponibili. Bisognerà fare le scelte giuste per evitare di incappare in quei siti web che vengono oscurati puntualmente perché non sono legali.

Juventus Atalanta streaming live gratis. Vedere su link, siti web

Per vedere Juventus Atalanta con lo streaming legale e gratis si possono utilizzare anche i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Una soluzione del tutto legale, perché i diritti per mandare le immagini delle partite di Serie A sono stati acquistati nei rispettivi paesi consentendo, anche agli utenti italiani, di vedere lo streaming anche se non con la telecronaca in italiano e con immagini non sempre molto chiare. Quest’alternativa è da considerarsi pienamente legali almeno fino a quando i tribunali europei non si saranno espressi in senso contrario. Ecco qualche esempio utile per iniziare le ricerche:

Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia.

Vedere live Juventus Atalanta streaming con Sky e Dazn

Quest’anno Dazn, piattaforma online del gruppo Perform trasmetterà in esclusiva tre delle dieci partite che compongono il programma di ogni giornata del campionato italiano di Serie A. Le altre sette, tra le quali questa settimana è inclusa la partita Juventus Atalanta in programma domenica alle 20.30 allo Stadium tra Juventus ed Atalanta, faranno parte invece del pacchetto esclusivo di Sky che metterà a disposizione degli abbonati anche l’apposita piattaforma per lo streaming Sky Go. L’abbonamento a Dazn costa 9,99 euro al mese. Le partite potranno essere viste sui dispositivi mobili smartphone, tablet o anche la smart tv a patto che sia collegata alla Rete.

Gli abbonati da oltre un anno a Sky potranno usufruire di un’agevolazione e pagare 7,99 euro per un mese. Per gli altri abbonati il costo trimestrale sarà di 21,99 euro, mentre quello annuale il 59,99 euro. Anche gli abbonati a Mediaset Premium potranno vedere alcune partite della Serie A nonostante la decisione dell’emittente meneghina di tirarsi fuori dai giochi.

Juventus Atalanta in streaming gratis siti bookmaker

Un’ultima possibilità a disposizione degli utenti italiani per vedere Juventus Atalanta con lo streaming gratis e legale è quella dei siti dei bookmaker. Oppure Now Tv, un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili.