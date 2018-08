Juventus Lazio streaming live gratis. Vedere su link, siti web

E’ decisamente partito in sordina Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: nonostante la prima giornata si sia chiusa con la vittoria della Juventus sul Chievo, il fenomeno CR7 non ha brillato particolarmente in campo anche se, come dichiarato dal suo nuovo ct Allegri, ha giocato bene, e lo stesso risultato è stato particolarmente sofferto. Il primo riscatto potrebbe arrivare sabato pomeriggio nel primo anticipo nella seconda giornata di Campionato contro la Lazio, reduce da una bruciante sconfitta con il Napoli in casa. Ci si chiede se Ronaldo riuscirà a firmare il suo primo gol juventino nel suo nuovo stadio.

Juventus Lazio streaming live sui siti delle emittenti

E’ possibile vedere la partita Juventus Lazio in streaming live gratis sui siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. E tra queste si può scegliere tra Germania Zweites Deutsches Fernsehen; Austria Osterreichischer Rundfunk; Schweizer Radio und Fernsehen; Lussemburgo Radio Television Luxembourg; Croazia Hrvatska radiotelevizija; Grecia Elliniki Radiofonia Tileorasi; Cipro Cyprus Broadcasting Corporation; Radio e Televisao de Portugal; Irlanda Raidio Teilifis Eireann; Finlandia Yleisradio Oy; la Modern Times Group svedese; Turkish Radio and Television Corporation; Radio-televizija Srbije; Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine; Ceca Ceska Televize; Slovenska Televizia; Sanoma Media Netherlands; Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia; Australia Special Broadcasting Service; Georgia Georgia Public Broadcasting; Cina China Central Television; Honduras Televicentro; Kosovo Radio Television of Kosovo; Colombia Radio Cadena Nacional; Ecuador RedTeleSistema; Surinaamse Televisie Stichting. Per accedere a qualsiasi emittente su quelle appena riportate basta cliccare sugli specifici link.

Juventus Lazio streaming con Sky Mediaset Premium e Dazn

Le partite di Campionato di Calcio della Serie A 2018-2019 quest’anno non si potranno vedere su Mediaset Premium mentre resta la possibilità di vederle su Sky, anche se non tutte. Quest’anno infatti Sky se la dovrà vedere con Dazn, nuova piattaforma online del gruppo Perform che, stando a quanto confermano le ultime notizie, trasmetterà tre partite settimanali delle dieci in programma. Le altre sette saranno trasmesse da Sky che permette ai propri abbonati di vedere le partite live in streaming su Sky Go.

Per quanto riguarda l’abbonamento a Dazn, il costo per quello annuale è di 59,99 euro ma è possibile fare anche l’abbonamento mensile, al costo di 9,99 euro al mese, che scendono a 7,99 euro per gli abbonati Sky da più di un anno, e che può essere sospeso e riattivato in ogni momento si voglia. Dazn permette di vedere le partite in streaming live sui dispositivi mobili smartphone, tablet o smart tv a condizione solo di avere una buona connessione Internet.

Streaming live Juventus Lazio con i siti dei bookmaker

La partita Juventus Lazio in diretta streaming gratis si può vedere anche sui siti web dei bookmaker e per farlo basta iscriversi alla piattaforma scelta e attivare una linea di credito online. Si tratta di siti che propongono in maniera legale e sicura la possibilità di vedere tutte le partite del Campionato di Serie A 2018-2019.