Juventus Lazio streaming per vedere partita live gratis diretta

Tornare in campo non solo per vincere ma anche per dimostrare la grande forza rimasta nascosta nella prima giornata: questo l’obiettivo del fenomeno Cristiano Ronaldo che all’esordio in maglia bianconera non ha fatto grande mostra delle sue qualità. La seconda sfida del Campionato della Serie A di quest’anno, prima trasferta per i biancocelesti che faranno visita a CR7 e compagni, vedrà da una parte il grande fenomeno arrivato da Madrid e dall’altra il ‘piccolo’ fenomeno Immobile che nella sua prima partita è stato autore del gran gol della Lazio contro il suo amato Napoli che però non è servito per la conquista dell’agognata vittoria.

Streaming gratis live Juventus Lazio sui siti delle emittenti straniere

Streaming gratis live Juventus Lazio diretta con Sky Mediaset Premium e Dazn

Le partite della Serie A di quest’anno si possono vedere su Sky e Dazn, nuova piattaforma online del gruppo Perform che delle dieci partite settimanali ne trasmetterà tre ementre sette saranno trasmesse in esclusiva da Sky anche in streaming disponibile, solo per gli abbonati, su Sky Go. Per l’abbonamento a Dazn è previsto il pagamento annuale di 59,99 euro mentre al mese si possono pagare 9,99 euro che per gli abbonati Sky diventano 7,99 euro.

Dazn offre un mese gratuito a chi si abbona e la possibilità di sospendere l’abbonamento e riprenderlo quando si desidera. Considerando poi che Mediaset Premium quest’anno non ha partecipato alla gara per i diritti, gli abbonati possono usufruire dell’accordo per vedere alcune delle partite della Serie A.

Streaming gratis Juventus Lazio siti dei bookmaker

Per vedere in diretta streaming gratuito la partita Juventus Lazio si possono consultare anche i siti dei bookmaker e per farlo basta iscriversi alla piattaforma prescelta e attivare una linea di credito online (anche se non in tutte è prevista tale opzione). Anche Now TV, inoltre, offre la possibilità di vedere le partite di Serie A in streaming con scelta di acquistare anche una sola partita alla volta, non richiedendo dunque la sottoscrizione di un abbonamento.