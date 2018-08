Juventus Lazio streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Si torna in campo sabato 25 agosto per la seconda giornata di Campionato di Calcio di Serie A 2018-2019 e ad aprirla ci sarà l'anticipo delle 18 tra Juventus e Lazio. Dopo un avvio difficoltoso della Lazio in casa contro il Napoli e una sofferta vittoria della Juventus contro il Chievo che è riuscita sì a vincere ma sul finale di partita e senza una prestazione eccelsa di CR7, il cui debutto in campo era particolarmente atteso, la partita di sabato, si spera, possa essere di buon auspicio per Ronaldo e permettere alla Juve di consolidare il suo status di campione di Italia. Ma si attende di vedere anche la nuova prestazione del fenomeno Immobile che ha iniziato la sua terza stagione con la Lazio e anche alla grande, segnando un gran gol all’esordio ai danni del suo Napoli anche se poi rivelatosi inutile ai fini della stessa partita, considerando la vittoria finale dei partenopei per 1-2.

Streaming gratis Juventus Lazio siti emittenti fuori dall’Italia

E’ possibile seguire la gara Juventus Lazio anche per chi non ha abbonamenti tv semplicemente collegandosi a siti web a patto che si cerchino siti web legali. Esistono, infatti, diverse offerte di siti web illegali che possono rivelarsi virus e infettare i pc senza garantire alcuna qualità, tra l’altro, di visione della partita stessa. Altra possibilità per vedere Juventus Lazio in streaming gratis e legale è quella di consultare i siti dei bookmaker o anche Now TV che permette di acquistare anche una sola partita alla volta, senza necessariamente la sottoscrizione di un abbonamento.

Per vedere in streaming gratis la sfida tra Juventus e Lazio ci si può anche collegare alle emittenti straniere e qui le offerte sono diverse: si può scegliere, infatti, tra Portogallo con l'emittente Radio e Televisao de Portugal, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceska Televize, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Slovacchia con l'emittente Slovenska Televizia, Modern Times Group, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije.

Streaming Juventus Lazio diretta con Sky Mediaset Premium e Dazn

Per vedere le partite della Serie A di quest’anno in streaming, tramontata la possibilità di poterle vedere su Mediaset Premium che non ha acquistato i diritti sui match, si potrà scegliere tra la classica offerta Sky e la novità Dazn, nuova piattaforma online del gruppo Perform che delle dieci partite settimanali ne trasmetterà tre e sette saranno trasmesse in esclusiva da Sky. Per vedere, però, le partite su Dazn e Sky bisognerà abbonarsi: per Dazn è previsto il pagamento mensile di 9,99 euro al mese, che per gli abbonati Sky da un po’ scende a 7,99 euro e sarà necessario avere una connessione Internet. L’abbonamento annuale a Dazn costa 59,99 euro, ma Dazn offre a chi si abbona un mese gratis e la possibilità di sospendere l’abbonamento e farlo ripartire in qualsiasi momento si desideri. L’abbonamento a Sky prevede le stesse modalità degli anni scorsi in base ai pacchetti Calcio e Sport che si scelgono.

Streaming gratis Juventus Lazio siti dei bookmaker

