Napoli Lazio streaming partita Serie A oggi

Il Napoli avrà bisogno di tutte le sue energie per portare a termine con successo la partita con la Lazio. Le tante assenze che falcidiano la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti non consentono al tecnico emiliano chissà quale libertà nelle scelte. Fare a meno in un colpo solo di Insigne, Allan, Hamsik e Koulibaly non è semplice. Ma c’è speranza e fiducia che chi andrà in campo saprà farsi valere e dimostrare di essere all’altezza di questa maglia, di questa città e delle ambizioni che gli azzurri devono continuare a coltivare in questa stagione.

Come per esempio Diawara che ha fatto giungere messaggi poco rassicuranti sul suo futuro azzurro attraverso la bocca del suo procuratore. Al centro l’impiego rapsodico che è stato fatto da Ancelotti fino ad ora. Dichiarazioni che hanno spinto il tecnico a confermare la fiducia al giocatore della Guinea che dovrà adesso meritare la considerazione in campo con una prestazione all’altezza delle aspettative. Anche perché con una Lazio a caccia di punti preziosi per mantenere la quarta posizione, non ci sarà da scherzare affatto. La sfida tra Napoli e Lazio si potrà vedere anche con lo streaming legale grazie alle diverse alternative disponibili, alcune delle quali anche gratis.

Streaming gratis Napoli Lazio siti emittenti fuori dall’Italia

I siti delle emittenti televisive che operano fuori dall’Italia, ma hanno acquistato regolarmente i diritti della Serie A nei rispettivi paesi potrebbero rappresentare la prima soluzione utilizzata anche dagli utenti italiani, per vedere con lo streaming legale la sfida tra Napoli e Lazio. Bisogna solo sperare che vengano attivati i blocchi geografici che vanificherebbero ogni sforzo da questo punto di vista. Su questa questione i tribunali non si sono espressi in maniera chiara e dunque lo streaming è una soluzione legale. Si può provare con:

Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con l'emittente Modern Times Group.

Napoli Lazio streaming diretta con Sky e Dazn

La sfida in programma al San Paolo tra il Napoli e la Lazio non verrà trasmessa su Dazn, la piattaforma del gruppo Perform. Il match in programma domenica sera al San Paolo, infatti, rientra nel pacchetto delle sette partite esclusiva di Sky. Per poter vedere il match delle 20.30 bisogna avere acquistato l’abbonamento che garantisce il diritto di usufruire dello streaming legale e sicuro. Diritto valido anche per quelli che pur senza abbonamento sono in possesso del decoder attivo e funzionante e scelgono di acquistare una singola partita alla volta. Anche gli abbonati a Mediaset Premium avranno la possibilità di vedere alcune partite della Serie A grazie ad un accordo siglato prima dell’inizio del campionato.

Napoli Lazio in streaming gratis siti bookmaker

Napoli Lazio si potrà vedere con lo streaming legale e sicuro anche con i siti dei bookmaker. Infine Now TV oltre a proporre offerte nuove consente l’acquisto di un solo evento senza per questo richiedere la sottoscrizione di un contratto di abbonamento.