Napoli Lazio streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Rispetto alla sfida di Coppa Italia vinta con il Sassuolo Ancelotti medita di cambiare alcune pedine. Ovviamente le scelte del tecnico emiliano saranno fortemente condizionate dalle assenze di Hamsik, Allan, Insigne e Koulibaly. Inoltre, stando alle indiscrezioni, anche Albiol e Mertens non sarebbero in formissima. Insomma la sfida con la Lazio si presenta particolarmente difficile per un Napoli che deve vincere a tutti i costi se vuole provare, anche solo lontanamente, ad impensierire la capolista Juventus.

In porta torna Meret, mentre a centrocampo Diawara dovrà sfruttare al meglio l’opportunità di partire titolare. In attacco Milik dovrebbe essere affiancato da Mertens nel caso il belga sia abile ed arruolabile a causa delle condizioni di salute. La sfida tra Napoli e Lazio, in programma al San Paolo domenica sera alle 20.30 si potrà vedere anche con lo streaming legale e sicuro. Che consentirà di vedere la partita anche senza possedere un abbonamento alla pay tv e in alcune circostanze addirittura gratis.

Streaming gratis Napoli Lazio siti emittenti fuori dall’Italia

Questi sono alcuni siti che potrebbero essere utili per vedere gratis con lo streaming legale e sicuro la sfida tra Napoli e Lazio. Si tratta dei siti delle emittenti televisive che operano fuori dall’Italia, ma hanno acquistato regolarmente i diritti per il campionato italiano di calcio di Serie A nei rispettivi paesi. In questo caso anche gli utenti italiani potranno trovare lo streaming, in questo caso gratis oltre che legale, a patto che non vengano applicati blocchi geografici che quando attivi vanificano ogni tentativo di ricerca.

Si può iniziare con: Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation.

Streaming Napoli Lazio diretta con Sky e Dazn

Napoli Lazio in streaming gratis siti bookmaker

Archiviato il duopolio Sky-Mediaset quest’anno la grande novità per vedere anche in streaming le partite della Serie A si chiama Dazn, la piattaforma online del gruppo Perform che trasmetterà solo alcune partite tra le quali non è prevista quella che si disputerà domenica sera allo stadio San Paolo tra Napoli e Lazio. Questa partita rientra nel bouquet di Sky che comprende sette eventi da trasmettere in esclusiva per i propri abbonati. L’emittente di Murdoch consentirà ai suoi clienti di vedere questa sfida anche con lo streaming legale, grazie all’apposita piattaforma Sky Go, oltre che in diretta tv. Anche gli abbonati a Mediaset Premium, emittente che da quest’anno ha rinunciato a partecipare alla gara per i diritti, potranno usufruire di un accordo siglato a inizio stagione, per vedere alcune partite della Serie A. Dazn offre a chi si abbona un mese gratis, e in più la possibilità di sospendere l’abbonamento e di farlo ripartire in qualsiasi momento.

Altra possibilità a disposizione degli utenti italiani per vedere Napoli Lazio con lo streaming legale ed in questo caso anche gratis è quella dei siti dei bookmaker. Now TV oltre a proporre offerte nuove consente anche l’acquisto di un solo evento senza per questo richiedere la sottoscrizione di un contratto di abbonamento.