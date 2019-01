Napoli Lazio streaming live gratis su siti e link streaming alternativi a Sky e Sky Go

Simone Inzaghi non si fida del Napoli. Nonostante le tante assenze in casa azzurra il tecnico della Lazio sembra aver scelto un prudente 3-5-1 da opporre, sul terreno di gioco del San Paolo, al probabile 4-4-2 di Ancelotti. Ma i moduli, ormai è evidente, sono una specie di specchietto delle allodole e risulta difficile credere che i biancocelesti affronteranno i novanta minuti di domenica sera con l’intento di non prenderle. La Lazio deve infatti difendere la quarta posizione, l’ultima a fornire il pass per la prossima Champions League, dagli assalti di Milan, Roma e perché no anche Sampdoria ed Atalanta.

E battere un Napoli incerottato potrebbe essere la svolta della stagione per Immobile e compagni. Proprio il bomber di Torre Annunziata sarà il grande protagonista della serata dopo essere stato accostato da alcune voci di mercato, proprio al Napoli nella prossima stagione. Un approdo che sarebbe una sorta di epilogo naturale per uno scugnizzo che ha regalato sprazzi della sua classe ai tifosi di mezza Italia e che, ovviamente, sarebbe orgoglioso e felicissimo di approdare nella sua terra e nella città che è stata casa di Diego Armando Maradona.

E poi vuoi mettere il fascino di ricostruire quella coppia con Insigne che ai tempi di Pescara ha fatto ballare e non poco le retroguardie delle squadre di Serie B? Al San Paolo sarà possibile assistere a novanta minuti intensi ed appassionanti. Per chi non potrà essere presente nell’impianto di Fuorigrotta ecco come vedere la partita tra Napoli e Lazio in diretta tv utilizzando i canali Sky, oppure in streaming legale grazie all’apposita piattaforma Sky Go.

Diretta tv Napoli Lazio e streaming con Sky e Sky Go

La diretta tv della partita che andrà in scena allo stadio San Paolo tra Napoli e Lazio, potrà essere seguita su Sky in esclusiva da quelli che hanno acquistato il pacchetto calcio e che, pertanto, potranno usufruire anche dello streaming con immagini di elevatissima qualità grazie alla nuova tecnologia 4K. L’emittente di Murdoch, dopo l’uscita di scena di Mediaset si è aggiudicata la possibilità di trasmettere le immagini in esclusiva di sette partite su dieci che compongono il programma della giornata di Serie A. Le altre tre sono invece esclusiva Dazn. Quelli che invece per un motivo o per un altro non saranno comodamente seduti a casa, ma non per questo vorranno perdersi l’occasione di vedere la sfida del San Paolo tra Napoli e Lazio, potranno seguirla in streaming su PC, smartphone e tablet grazie alla piattaforma Sky Go senza costi aggiuntivi rispetto alla tipologia di contratto firmato. Per chi possiede un decoder funzionante ed attivo è anche possibile acquistare una singola partita alla volta.

Come vedere in streaming Napoli Lazio con Now Tv

Altri modi legali gratis per vedere Napoli Lazio in streaming

Tra le altre possibilità per vedere in streaming legale e sicuro la sfida del San Paolo tra Napoli e Lazio esiste anche quella di Now Tv, una piattaforma internet che si distingue per le promozioni molto allettanti e perché non richiede un abbonamento, ma consente di acquistare di volta in volta l’evento che interessa.

Tra gli altri modi legali per vedere lo streaming della partita Napoli Lazio che anche in questo caso potrebbe essere gratis c’è quello di ricercare online i siti di bookmaker e quelli delle tv straniere che hanno comprato i diritti della Serie A nei rispettivi paesi. Se non subentrano blocchi geografici anche agli utenti italiani potranno beneficiare dello streaming anche perché sulla vicenda i tribunali non si sono ancora pronunciati in senso contrario.