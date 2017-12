Napoli Sampdoria streaming live gratis diretta oggi su link, Rojadirecta, siti streaming sabato 23 dicembre

Come vedere Napoli Sampdoria in streaming live gratis con i siti web. No Rojadirecta

Lo streaming live e legale di Napoli Sampdoria sarà uno dei modi più utilizzati per vedere gratis la gara del San Paolo di oggi sabato 23 dicembre. Basta saper scegliere i link giusti evitando quelli come Rojadirecta che proprio perché non legali, vengono oscurati dall’autorità competente.

Napoli Sampdoria streaming siti emittenti

Dopo la convincente vittoria sul campo del Torino il Napoli deve dimostrare di aver ritrovato convinzioni e serenità. Il black out seguito alla sconfitta con la Juventus sembra essere stato definitivamente cancellato dall’hard disk di una squadra che ha dimostrato di saper incantare per la qualità del gioco. E il ritrovamento della vetta della classifica, con un punto di vantaggio proprio sui bianconeri, è un piccolissimo segnale che, nonostante tutto, si può fare. La lotta per lo scudetto sarà decisa forse proprio nelle ultime giornate. Fino ad allora non ci si potrà né esaltare troppo per le vittorie, né deprimere per qualche risultato deludente che ci può stare nell’arco di un campionato così equilibrato.

La Sampdoria rappresenta l’avversario ideale dunque per capire realmente a che punto è la rinascita azzurra. La squadra di Giampaolo, che dopo la vittoria con la Juventus ha tirato il freno a mano conquistando solo un punto nelle successive quattro giornate, proverà a ritrovare il sorriso. Ma dovrà farlo senza una pedina fondamentale come Duvan Zapata, grande ex della sfida e voglioso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe soprattutto nei confronti del presidente De Laurentiis reo, secondo il colombiano, di non aver puntato a sufficienza su du lui. Quelli che non riusciranno a vedere la partita allo stadio e neanche sfruttando la pay tv, potranno usufruire dello streaming, legale e gratuito declinato nelle sue diverse possibilità.

Come quella di vedere live gratis l’evento di sabato sera utilizzando i siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali. Per rispettare l’aspetto legale bisogna evitare i siti come Rojadirecta che viene oscurato puntualmente proprio per il non rispetto di queste prerogative. Per chi volesse usufruire per lo streaming legale e di buona qualità dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini ecco una piccola lista di suggerimenti:

Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands. Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con l'emittente Modern Times Group.

Streaming Napoli Sampdoria 23 dicembre siti bookmaker

Un’altra possibilità per vedere in streaming Napoli Sampdoria che si giocherà sabato 23 dicembre allo stadio San Paolo con fischio di inizio fissato alle 15.00 è quella di optare per i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna necessariamente registrarsi al sito che si intende utilizzare e aprire, se ancora non lo si è fatto, anche un conto online. Anche in questo caso bisognerà procedere con molta cautela nelle ricerche. Bisogna individuare i siti legali. Non Rojadirecta che non rispetta questo tipo di criteri e pertanto viene oscurato in maniera puntuale.

Napoli Sampdoria streaming con Mediaset Premium e Sky oggi sabato

Napoli Sampdoria, la partita del San Paolo che si giocherà oggi sabato 23 dicembre, promette emozioni e scintille. Mediaset Premium e Sky permetteranno attraverso le rispettive piattaforme streaming, Premium Play e Sky Go, di vedere questa partita in streaming legale e di ottima qualità grazie alle immagini in 4K. Sarà necessario però aver acquistato un contratto di abbonamento oppure, nel caso in cui si disponga del decoder, si può pensare di acquistare anche il singolo evento usufruendo di tutti i confort riservati agli abbonati.

Infine resta da valutare l’ipotesi Now TV, piattaforma streaming che rientra a pieno titolo della sterminata galassia del magnate australiano Murdoch. Sono tante le offerte che mette in campo questa piattaforma che permette di vedere anche Napoli Sampdoria in streaming legale e di buona qualità.