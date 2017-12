Come vedere Napoli Sampdoria in streaming

Il diciassette ha portato bene al Napoli. Confermando quello che molti sostengono e cioè che il numero da evitare sia il tredici. Comunque, al di là di queste questioni di lana caprina per i tifosi azzurri la cosa importante è aver festeggiato il ritorno in vetta dopo solo due settimane di purgatorio. Una buona notizia, confortata dalle prestazioni di Torino contro la formazione allenata da Mihajlovic e da quella contro l’Udinese in Coppa Italia.

E la Sampdoria sarà il miglior modo di capire se la ripresa è stabile e duratura oppure le crepe evidenziate in qualche occasione, devono ancora essere oggetto di manutenzione. Sarri schiererà comunque la formazione tipo, mentre Giampaolo dovrà fare a meno, molto probabilmente, di una pedina importantissima, peraltro un ex con il dente avvelenato, come Duvan Zapata. Il pubblico presente allo stadio proverà a far sentire tutto il proprio affetto alla squadra in un pomeriggio che si annuncia già gelido. Gli altri faranno il tifo vedendo la partita in streaming attraverso le opzioni legali e sicure disponibili.

Napoli Sampdoria streaming diretta legale

La piccola crisi seguita alle sconfitte contro la Juventus in campionato e con il Feyenoord in Champions, sembra essere passata. Il Napoli, dopo il pareggio casalingo con la Fiorentina si è imposto con autorità a Torino contro i granata di Mihajlovic e ha superato senza troppe difficoltà, nonostante una formazione ampiamente rivoluzionata dal turn over l’impegno di Coppa Italia con l’Udinese. Segnali di ripresa, insomma, che hanno permesso agli azzurri di riconquistare la vetta della classifica e riprendere con fiducia un discorso che non poteva interrompersi così bruscamente.

Al San Paolo arriverà la Sampdoria di Giampaolo. Un test molto duro che servirà a stabilire la solidità di questa ripresa. Via libera anche alle ricerche sul web per trovare la soluzione migliore, tra le tante disponibili, per vedere in streaming Napoli Sampdoria. Scegliendo ovviamente le alternative sicure e legali.

Streaming Napoli Sampdoria portali fuori dall’Italia

Lo streaming, dunque, sarà una delle soluzioni preferite da quelli che non hanno l’abbonamento alla pat tv per vedere in maniera sicura e legale la sfida del San Paolo tra Napoli e Sampdoria. Novanta minuti ad alto contenuto spettacolare visto che Sarri e Giampaolo da questo punto di vista sono due allenatori che si somigliano molto. Anzi è stato proprio Giampaolo a raccogliere il testimone dell’allenatore toscano ad Empoli proseguendo, con risultati molto positivi, sulla stessa strada. Il Napoli però non potrà fare sconti e dovrà conquistare i tre punti se vorrà regalarsi un Natale da capolista.

Questi sono alcuni siti che potrebbero tornarvi utili: Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television Svezia con l'emittente Modern Times Group, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting.

Streaming Napoli Sampdoria diretta gratis su smartphone, tablet e pc

Per vedere in streaming Napoli Sampdoria, in diretta legale e sicura su smartphone, tablet e pc, sarà possibile usufruire anche della soluzione offerta delle pay per view, che anche quest’anno si sono assicurate i diritti della Serie A. Mediaset Premium e Sky, hanno allestito apposite piattaforme, Mediaset Play e Sky Go che permetteranno, in eslcusiva, a quelli che hanno sottoscritto l’abbonamento con le due emittenti oppure sceglieranno, avendo a disposizione l’apposito decoder, di acquistare il singolo evento potendo contare sulla medesima offerta.

Napoli Sampdoria con i siti dei bookmaker

Altra possibilità a disposizione degli utenti italiani per vedere in streaming legale e stavolta gratis Napoli Sampdoria è rappresentata dai siti dei bookmaker. In questo caso bisogna compiere alcune operazioni preliminari come l’iscrizione alla piattaforma in questione, l’apertura di un conto online e infine la frequenza nelle scommesse. Interessante anche l’offerta di Now TV, l’emittente che rientra nella vasta galassia Sky e che offre in promozione per quattordici giorni la sua piattaforma streaming, ovviamente anche in questo caso del tutto legale e gratuita.