Roma Lazio dove vederla oggi e orario

Roma Lazio sarà il primo appetitoso appuntamento con gli anticipi della settima giornata della Serie A. Una giornata che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla classifica e forse anche sulle ambizioni delle formazioni di vertice. Il derby infatti farà da apripista ad un altro big match della giornata: quello tra Juventus e Napoli rispettivamente prima e seconda forza di questo avvio di stagione. Coloro che hanno ancora dubbi su dove vederla devono iniziare a valutare bene le varie alternative tra le quali c’è anche lo streaming. In questo caso bisogna scegliere quelle legali e sicure, come vi suggeriamo qui di seguito.

Streaming Roma Lazio live gratis sui siti delle emittenti

Un’alternativa molto diffusa per usufruire dello streaming live e anche gratis della sfida tra Roma e Lazio, è offerta dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Anche in questo caso lo streaming è legale in quanto le emittenti hanno pagato regolarmente nei propri paesi i diritti per le immagini del campionato di Serie A. Quindi, a meno di blocchi geografici, anche gli utenti italiani potrebbero riuscire a ricevere le immagini che non saranno forse di qualità elevata. E soprattutto non saranno accompagnate dalla telecronaca in italiano. I tribunali non si sono ancora pronunciati in maniera univoca sulla vicenda. Ecco qualche esempio:

Birmania Myanmar National TV; Australia Special Broadcasting Service; Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia; Cipro Cyprus Broadcasting Corporation; Colombia Radio Cadena Nacional; Georgia Georgia Public Broadcasting; Ecuador RedTeleSistema; Irlanda Raidió Teilifís Éireann; Honduras Televicentro; Cina China Central Television; Austria Österreichischer Rundfunk; Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine; Croazia Hrvatska radiotelevizija; Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi; Kosovo Radio Television of Kosovo; Finlandia Yleisradio Oy; Germania Zweites Deutsches Fernsehen; Lussemburgo Radio Television Luxembourg.

Vedere live Roma Lazio streaming Sky e Dazn

Per vedere live in streaming il derby che andrà in scena all'Olimpico tra la Roma e la Lazio sarà necessario prestare attenzione ad alcune novità. Il duopolio Sky-Mediaset Premium, infatti, ha lasciato spazio, visto il ritiro dell’emittente del Biscione, a quello Sky Dazn che altro non è che la piattaforma online allestita da Perform, società che si è aggiudicata i diritti televisivi che trasmetterà tre partite di Serie A e tutta la Serie B. Le altre sette partite, compresa Roma Lazio, verranno invece trasmesse in esclusiva da Sky che offrirà, sempre in esclusiva ai suoi clienti, la possibilità di usufruire dello streaming legale e sicuro grazie all’apposita piattaforma Sky Go.

Le partite potranno essere viste sui dispositivi mobili smartphone, tablet o anche la smart tv a patto che sia collegata alla Rete. Gli abbonati da più di un anno all’emittente di Murdoch potranno usufruire di una piccola agevolazione pagando 7,99 euro per un mese invece di 9,99. L’abbonamento trimestrale ha un costo 21,99 euro, mentre la soluzione annuale costa 59,99 euro. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno vedere alcune delle partite della Serie A.

Streaming Roma Lazio siti dei bookmaker

Infine per vedere in streaming legale e sicuro il derby tra Roma e Lazio esiste la possibilità di ricercare i siti dei bookmaker. Chi vuole può anche provare una delle tante promozioni messe in campo da NowTv, piattaforma streaming che appartiene all’immensa galassia Sky.