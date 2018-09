Roma Lazio streaming Sky e Sky Go diretta tv

Il derby è una partita che esce fuori dai binari della razionalità. Non contano niente i punti in classifica, né tantomeno i giudizi di quelli che indicano che la favorita sarà certamente questa o quell’altra squadra. Discorsi che lasciano il tempo che trovano quando la posta in palio è la conquista del primato calcistico in città. E sulle rive del Tevere questo è uno degli appuntamenti più importanti non solo a livello sportivo. Forse il più importante. Certamente il più atteso.

Il fischio di inizio, previsto alle 15.00 di sabato 29 settembre, decreterà l’avvio di novanta minuti speciali dove i calciatori di Roma e Lazio, a qualsiasi nazionalità appartengono, sentiranno scorrere nelle loro vene l’adrenalina di una sfida speciale. Ci arriva meglio la Lazio ma, alla luce di quello che abbiamo appena detto, questi discorsi contano poco. Simone Inzaghi però dopo aver messo a segno un filotto di quattro vittorie consecutive sa di poter contare su un gruppo ancora unito e volitivo. La vittoria roboante con il non irresistibile Frosinone ha lenito in parte le ferite della Roma di Di Francesco. Che però ha dimostrato di avere la situazione ancora in pugno. La catarsi per i giallorossi sarà compiuta solo con una prestazione super nel derby, corredata magari anche da un successo. Ecco dove vedere Roma Lazio in diretta tv su Sky e con lo streaming legale su Sky Go.

Roma Lazio streaming su Sky e Sky Go

Roma Lazio, il derby della capitale che bloccherà per novanta minuti l’intera città, si potrà vedere in diretta tv in esclusiva solo con Sky e non su Dazn. Il privilegio di usufruire anche di immagini di altissima qualità grazie alla tecnologia in 4K verrà concesso in esclusiva solo a quelli che hanno sottoscritto con l’emittente di Murdoch un regolare contratto di abbonamento e a quelli che pur senza abbonamento, si trovano in possesso di un decoder attivo e vogliono acquistare una singola partita per volta. In entrambe i casi sarà possibile usufruire anche del servizio streaming grazie alla piattaforma Sky Go.

Vedere in streaming Roma Lazio con Now Tv

Un'altra possibilità per vedere in streaming legale e sicuro la sfida dell'Allianz Stadium è quella di provare con Now Tv, una piattaforma internet che fa parte dell'immensa galassia Sky. Le sue promozioni sono molto interessanti anche perché non è necessario sottoscrivere un abbonamento, ma consente di acquistare di volta in volta l'evento che interessa.

Altri modi legali per vedere Roma Lazio in streaming gratis

Il derby tra Roma e Laziosi potrà vedere con lo streaming legale e questa volta anche gratis in qualche caso anche con i siti dei bookmaker. Questa operazione richiederà probabilmente l’iscrizione alla piattaforma prescelta, l’apertura di un conto online e una certa frequenza con le scommesse. Ma in generale, almeno per le big del campionato italiano, sarà possibile vedere l’evento in streaming gratis. Infine si può provare con i siti delle tv estere che, avendo acquistato i diritti per il loro paese, trasmettono questi novanta minuti in streaming legale a meno che non intervengano i blocchi geografici. Non sarà un’impresa sempre facile, ma le ricerche spesso sono premiate.