Roma Lazio streaming su link, siti web, alternative Rojadirecta legali per vedere gratis diretta live

Ecco qualche link utile per vedere in streaming legale, gratis e live il derby dell’Olimpico tra Roma e Lazio. L’importante è scegliere i siti web che rappresentano valide alternative a quelli che invece non sono legali, come Rojadirecta. E che vengono puntualmente oscurati dall’autorità competente così da non permettere di vedere in diretta e in qualche circostanza anche gratis l’evento prescelto.

Roma Lazio streaming live siti emittenti

Ecco alcuni siti che utili per vedere Roma Lazio in streaming live con i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Un’alternativa per lo streaming gratis che è legale in quanto le emittenti in questione hanno acquistato i diritti delle partite della Serie A nei loro paesi. Quindi, a meno dell’insorgenza dei blocchi geografici, anche il derby tra Roma e Lazio si potrà vedere, ricordando che sulla questione non esiste ancora un pronunciamento univoco dei tribunali, con lo streaming legale, sicuro ed anche gratis. Li ricerche si possono avviare con:

Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Roma Lazio sabato 29 settembre streaming con Sky e Dazn

Per vedere live con lo streaming legale e sicuro il derby tra Roma e Lazio in programma sabato 29 settembre a partire dalle 15.00, bisognerà prestare attenzione ad alcune novità. Il duopolio Sky Mediaset Premium si è disciolto dopo la decisione dell’emittente del Biscione di disimpegnarsi dalla gara sui diritti mentre ha fatto il suo ingresso sulla scena, da protagonista assoluta la società Perform con la sua piattaforma online Dazn che trasmetterà tre partite a settimana di Serie A e tutta la Serie B. Le altre sette partite settimanali, in questo caso anche Roma Lazio, saranno esclusiva Sky che mette a disposizione dei suoi clienti anche la piattaforma streaming Sky Go.

I clienti abbonati a Sky da più di un anno potranno usufruire dal prossimo mese di ottobre, quando sarà possibile vedere le sfide Dazn a pagamento su Sky Q, di uno sconto visto che pagheranno 7,99 euro invece di 9,99 euro. Si potrà optare per l’abbonamento trimestrale a 21,99 euro e per la soluzione annuale al prezzo di 59,99 euro. Grazie a un accordo siglato a inizio stagione anche gli abbonati a Mediaset Premium vedranno alcune partite della Serie A.

Sabato Roma Lazio streaming live gratis siti bookmaker

Un altro modo per vedere la partita di sabato pomeriggio tra Roma e Lazio con lo streaming legale e sicuro è quello di cercare i siti dei bookmaker. Anche in questo caso bisognerà procedere con molta cautela nelle ricerche ed individuare i siti legali. Bisogna evitare Rojadirecta che non è legale e, pertanto, viene oscurato in maniera puntuale. Si può infine prendere in considerazione anche NowTv, piattaforma streaming in orbita Sky che propone interessanti offerte.