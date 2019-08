Sampdoria Lazio streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Tutto pronto a Marassi per il ritorno in campo della Sampdoria dopo la pausa estiva. La partenza di Giampaolo, tecnico molto amato da quelle parti, e l’arrivo di Eusebio Di Francesco dopo la chiusura improvvisa della sua esperienza con la Roma, ha incuriosito e non poco la torcida blucerchiata che si recherà in massa a Marassi per non perdersi la prima di questo appassionante campionato di Serie A 2019/2020. Sampdoria Lazio sarà anche la sfida tra due tecnici che fino alla scorsa stagione si sono dati battaglia nella stracittadina della Capitale.

A Genova, sponda blucerchiata, è approdato Di Francesco con il difficile compito di non far rimpiangere Giampaolo. Dall’altro lato sulla panca dei biancocelesti l’ormai collaudato Simone Inzaghi che cercherà di migliorare i risultati della scorsa stagione, soprattutto in Europa senza però dimenticare gli altri obiettivi. Per vedere Sampdoria Lazio live anche con lo streaming, in questo caso non gratis, è possibile anche acquistare l’abbonamento alla paytv Sky che offre la possibilità, sempre un esclusiva per i clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento, di vedere i novanta minuti anche con lo streaming grazie alla piattaforma apposita Sky Go.

Diretta tv Sampdoria Lazio streaming con Sky e Sky Go

La diretta tv della partita tra Sampdoria e Lazio, si potrà vedere in esclusiva su Sky a patto di avere acquistato il pacchetto calcio, il lasciapassare che consente di vedere la gara anche con lo streaming con immagini di elevatissima qualità grazie alla nuova tecnologia 4K. L’emittente di Murdoch, dopo l’uscita di scena di Mediaset si è aggiudicata la possibilità di trasmettere le immagini in esclusiva di sette partite su dieci che compongono il programma della giornata di Serie A. Le altre tre sono invece esclusiva Dazn. Quelli che invece per un motivo o per un altro non saranno comodamente seduti a casa, ma non per questo vorranno perdersi l’occasione di vedere la sfida di Marassi tra Sampdoria e Lazio potrà seguirla in streaming su PC, smartphone e tablet grazie alla piattaforma Sky Go senza costi aggiuntivi rispetto alla tipologia di contratto firmato. Per chi possiede un decoder funzionante ed attivo è anche possibile acquistare una singola partita alla volta.

Come vedere in streaming Sampdoria Lazio con Now Tv

Tra le altre possibilità per vedere in streaming legale e sicuro la sfida di Marassi tra Sampdoria e Lazio esiste anche quella di Now Tv, una piattaforma internet che si distingue per le promozioni molto allettanti e perché non richiede un abbonamento, ma consente di acquistare di volta in volta l’evento che interessa.

Altri modi legali gratis per vedere Sampdoria e Lazio in streaming

Tra gli altri modi legali per vedere lo streaming della sfida tra Sampdoria e Lazio che potrebbe essere anche gratis c’è quello di ricercare online i siti di bookmaker e quelli delle tv straniere che hanno comprato i diritti della Serie A nel Paese dove lavorano. Se non subentrano blocchi geografici anche agli utenti italiani potrebbero beneficiare dello streaming anche perché sulla vicenda i tribunali non si sono ancora pronunciati in senso di divieto.