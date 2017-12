Il Torino, dopo il colpaccio con polemiche dell’Olimpico contro la Lazio vuole mettere sconfiggere un’atra grande di questo campionato. Una grande che sta attraversando il primo momento davvero delicato dall’inizio di questa stagione. Il gol di Higuain che ha consentito alla Juventus di espugnare il San Paolo due settimane orsono ha lasciato più strascichi del previsto. E il mancato controsorpasso in classifica all’Inter a causa del pareggio a reti inviolate al San Paolo contro la Fiorentina è un segnale preoccupante per la banda Sarri. Che improvvisamente ha smarrito la via del gol e dello spettacolo. Se si conta anche la gara di Champions persa con il Feyenoord sono ben duecentosettanta minuti che separano il Napoli dall’ultima vittoria, peraltro sofferta, sul campo dell’Udinese.

E, dato ancora più eclatante se si pensa alle vacche grasse di appena un mese fa, nelle ultime quattro partite gli azzurri sono stati capaci di segnare solo due misere reti. Incassandone tre. Numeri che non possono più nascondere una flessione che probabilmente avrà una matrice mentale più che fisica. Ma, si sa, la testa influisce più delle gambe nella conquista del risultato e farà bene Sarri a mandare in campo gente motivata e non controfigure. Il Torino non farà sconti e Mihajlovic non vede l’ora di sconfiggere quella che avrebbe potuto essere la sua squadra e la sua città.

Torino Napoli streaming diretta legale

Altra soluzione per vedere in streaming legale e sicuro Torino Napoli, è quella di utilizzare l'alternativa per così dire più istituzionale. Cioè le possibilità messe a disposizione dalle pay per view, che anche quest'anno si sono assicurate i diritti per trasmettere le immagini della Serie A in esclusiva per l'Italia. Stiamo parlando delle possibilità offerte da Mediaset Premium e Sky che consentono attraverso le rispettive piattaforme streaming Mediaset Play e Sky Go di vedere lo streaming della sfida tra Torino e Napoli in maniera del tutto legale potendo usufruire anche dei propri dispositivi mobili.

