Sky, IPTV nuovo abbonamento per tutti senza limiti legale

Sky promuove per tutti, senza satellite, una possibilità di vedere in IPTV ovunque tutta la propria programmazione in modo legale, anche con prezzi e offerte particolari.

Occorre sempre molta attenzione prima di scegliere l'abbonamento Sky con il quale legarsi al canale satellitare. Esistono infatti tante opzioni e tra le pieghe delle proposte di offerte possono spuntare fuori soluzioni interessanti. Come quella dell'abbonamento IPTV web elaborata insieme all'operatore Tim e alla sua fibra ottica. Più specificatamente, l'offerta è triplice e passa dai pacchetti

Tim Smart Fibra + Tim Smart Mobile Tim Smart Casa

Nel primo caso, oltre alla fibra ottica e all'accesso alla pay TV di Sky, sul piatto ci sono la possibilità di navigare fino a 1.000 Mbit al secondo, chiamate a 16 centesimi al minuto verso numeri fissi e mobile con scatto alla risposta di 19 centesimi, al costo di 39,80 euro ogni 4 settimane. Tim Smart Mobile propone chiamate al solo scatto alla risposta di 19 centesimi e la navigazione senza limiti fino a 30 Mbit al secondo. Il prezzo è di 35,80 euro ogni 4 settimane. Ecco poi Tim Smart Casa: 35,80 euro ogni 4 settimane con chimate illimitate verso numeri di rete fissa e cellulari.

L'alternativa Now TV

Buona parte della programmazione Sky è poi visibile attraverso la piattaforma web Now TV. Non c'è bisogno di alcun abbonamento con il canale satellitare per la visione dei contenuti on demand e né è necessario installare una parabola sul tetto di casa poiché tutto passa dallo streaming da PC, smartphone e tablet. A disposizione ci sono film e telefilm, spettacoli e partite di calcio. Peccato solo che nelle prime ore di questo passaggio il sito risulti in aggiornamento ovvero non è fruibile dagli utenti, abbonati inclusi. Di interessante rispetto al recente passato c'è la visione in HD. Il suggerimento è allora di effettuare in via preliminare il test banda per verificare la velocità di connessione, soprattutto nel caso di visione in alta definizione. Dal punto tecnico, per visualizzare le immagini occorre equipaggiarsi con la tecnologia Microsoft Silverlight.

I contenuti di Now TV sono organizzati in pacchetti (ticket): Intrattenimento che comprende gli show, oltre a canali come History, Disney Channel; Serie TV con cofanetti con le stagioni complete; Cinema con un catalogo di 500 titoli, Sport con gli eventi sportivi. Altro dettaglio di primo piano, c'è la possibilità di provare il servizio per 14 giorni, al termine dei quali decidere se proseguire l'esperienza di visione ovvero abbonarsi oppure disdire senza il pagamento di alcuna penale. Una sola precauzione è necessaria: nel caso di mancata indicazione della propria scelta al termine del periodo di prova gratis, sono attivati 3 Ticket (Cinema, Serie TV e Intrattenimento) per il primo mese con Opzione + per vedere i contenuti in alta definizione e in contemporanea su due dispositivi a 14,99 euro al mese. Dal secondo mese l'offerta si rinnoverà al prezzo di listino in vigore ovvero anziché a 22,98 euro al mese.