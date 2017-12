3 Italia problemi oggi martedì 19 Dicembre, non funzionano telefonate, chiamate. Aggiornamenti tempo reale

Sembrano esserci problemi da alcune segnalazioni che ci stanno arrivando oggi martedì 19 Dicembre dagli utenti di 3 Italia.

In modo particolare a Milano non si riescono a ricevere chiamate, ma anche a Bologna, Livorno, Roma, Napoli e in molte altre città. Le segnalazioni sono in costante aumento e non si riesce a capire cosa stia esattamente accadendo.



Il problema è comunque, a macchia di leopardo, ed è iniziato intorno alle 18,00 di oggi pomeriggio sul tardi/stasera e sta proseguendo cno i servizi ai allert online che confermano i problemi e gli errori di chiamata.

Non sembrano esserci errori per quanto riguarda la navigazione su Internet o l'invio di sms, ma per le chiamate sia in entrata che in ricezione sì. Se vegnono, però, effettuate tra clienti 3 talia, il problema sembra non esserci.