Stampanti getto d'inchiostro 2019-2020 migliori. Prezzi, marche, modelli a confronto

Le stampanti si dividono in due macro-categorie: quelle laser e quelle a getto di inchiostro. Quelle a getto di inchiostro sono le meno diffuse seppure sono quelle che provocano meno rischi per la salute del consumatore finale visto che non producono micropolveri. Oltre a questa differenza esiste anche quella legata alle caratteristiche: si stanno diffondendo infatti sempre di più quelle che vengono chiamate all in one, ovvero quelle che oltre alla funzione di stampante sono dotate anche di quella di fotocopiatrice e fax. Proprio per questo motivo chi vuole acquistare una stampante a getto d’inchiostro può trovarsi in difficoltà. Vediamo quali sono i prezzi, le marche e i modelli del 2019-2020 così da poterli mettere a confronto e scegliere i più adatti alle proprie esigenze.

Stampanti a getto d’inchiostro 2019-2020, le migliori

Ecco allora una panoramica dove sono indicati i modelli, i costi e le marche delle stampanti che più stanno avendo successo sul mercato. Chi vuole acquistare una stampante a getto d’inchiostro può consultare dunque questa guida per schiarirsi le idee e fare le proprie scelte in maniera più consapevole optando per la soluzione migliore per soddisfare le proprie esigenze. Le stampanti a getto d’inchiostro, anche se ancora meno ricercate rispetto a quelle a laser, rappresentano una garanzia anche dal punto di vista della salute visto che non producono micropolveri che potrebbero essere dannose per la salute di chi le utilizza. Ecco le migliori:

Epson WorkForce Pro WF-4630 Questo è un modello consigliato per le esigenze di velocità e buona qualità di stampa. Per questo motivo viene utilizzato per lo più nelle aziende piccole e da gruppi di lavoro ristretto che hanno bisogno di ottenere risultati sufficientemente soddisfacenti come qualità ed in tempi ristretti. Tra le caratteristiche principali ecco quelle più importanti:

ha una linea poco accattivante;

Connessa al cloud;

Non è molto silenziosa durante il lavoro;

Elevata velocità di stampa.

HP Deskjet 3630 Questo è un modello economico, almeno rispetto agli altri modelli Hp, ma che consente di effettuare tutte le principali operazioni. Tra le caratteristiche principali ecco quelle più importanti:

nessuna gestione avanzata della carta;

prezzo conveniente;

aspetto compatto;

Elevato costo delle cartucce.

HP OfficeJet Pro 6830 e-All-in-One Una stampante che si distingue per velocità di stampa e competitività del prezzo di acquisto. Tra le altre caratteristiche:

Presenza di un solo vassoio per contenere la carta;

Motore a getto di inchiostro energico;

Non può scansionare le due facce del foglio:

Possibilità di usufruire del servizio di inchiostro istantaneo.

Epson WorkForce WF-2660 Stampante equilibrata che consente di svolgere bene il proprio lavoro. Da questo punto di vista anche il rapporto qualità prezzo. Inoltre queste sono altre caratteristiche della stampante:

connessione non sempre stabile;

ampia gamma di possibilità per connettività wireless;

alimentatore automatico di documenti;

un solo vassoio per il contenimento della carta.

Marche e modelli migliori stampanti a getto d’inchiostro a confronto

Ma sono tante le marche e i modelli disponibili che potrebbero rivelarsi i migliori per le esigenze. Ecco altre stampanti a getto d’inchiostro a confronto.

Epson WorkForce WF-100 Chi è sempre in viaggio, per lavoro o per piacere, la conosce bene. Grazie alle sue dimensioni ridotte la Epson WorkForce WF-100 è ideale per queste occasioni anche se, ed è il risvolto della medaglia, non garantisce performance adeguato in condizioni di normalità. Tra le caratteristiche principali ecco quelle più importanti:

si può connettere con il Wi-Fi;

costo elevato;

non è facile inserire la password per collegarsi al Wi-Fi;

facile da trasportare.

Canon Pixma MG7150 Elevata qualità della stampa che consente di stampare senza problemi anche le fotografie. Questo aspetto ha delle ripercussioni sul prezzo, più alto della media, ma in buona sostanza è adeguato allo standard più elevato delle prestazioni soprattutto per la stampa di formati A4 o minori. Queste sono alcune delle altre caratteristiche:

chi utilizza Android deve scaricare un’app per utilizzarla;

ottima qualità di stampa;

elevato costo delle cartucce;

possibilità di connessione wi-fi.

Brother DCP-J4120DW Ideale per stampare il formato A3 può anche fare la stampa fronte-retro anche a colori senza bisogno di spendere una fortuna. Ecco altre caratteristiche:

possibilità di stampare senza spendere troppo;

schermo piccolo;

rumorosa;

stampa A3, fronte-retro e a colori.

Epson PictureMate PM-400 Si distingue per il design davvero accattivante anche se la qualità della stampa non è eccezionale, pur raggiungendo uno standard sufficientemente adeguato. Le sue dimensioni ridotte ed il peso contenuto, appena due chili, ne fanno un oggetto anche facilmente trasportabile. Altre caratteristiche sono: