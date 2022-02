Quanti Km può fare un'auto al metano con il pieno. Confronto tra modelli 2022

Scegliere un'auto a metano significa ridurre le spese e allungare i consumi. Ma anche alleggerire le emissioni di anidride carbonica e ridurre l'usura dei motori.

Auto a metano: quanti km con un pieno? A seconda del modello è possibile guidare da 300 a 800 chilometri con il metano L'autonomia totale delle auto a metano con doppio serbatoio può a volte superare i 1.000 chilometri.

Ci sono le auto a metano a rappresentare una reale alternativa in termini di consumo ai modelli monofuel sono termici. Il metano è lo stesso utilizzato per riscaldare le nostre case ed è quindi una risorsa ampiamente disponibile nel mondo e meno inquinante della benzina o del diesel.

Immagazzinato all'interno bombole nascoste nel telaio dell'auto, è una fonte di alimentazione a cui fanno riferimento molte case automobilistiche. Di solito queste auto sono dotate di un doppio serbatoio che permette loro di passare alla benzina se il serbatoio del metano è vuoto.

La conversione di un veicolo convenzionale è possibile, ma - in base al modello - può comportare una perdita di spazio nel bagagliaio.

Consumi ridotti con un'auto al metano 2022

Confronto percorrenze auto a metano: quanti km con un pieno

Scegliere un'auto a metano significa ridurre le spese e i consumi. Ma anche alleggerire le emissioni di anidre carbonica. Ma possiamo anche anidride oltre perché il metano riduce l'usura dei motori in quanto produce meno residui di combustione.

Può funzionare anche a biogas ottenuto dalla decomposizione di rifiuti organici con conseguente beneficio in termini ambientali. Il gas naturale è adatto a tutti i segmenti di traffico: auto, furgoni, autobus, camion, spedizioni, e viene trasportato tramite la rete di distribuzione sotterranea.

Significa che è possibile ridurre notevolmente il numero di camion sulle strade. Occorre comunque accettare qualche compresso in termini di prestazioni poiché i modelli a metano non raggiungono i picchi che i modelli più prestanti sono in grado di assicurare.

Allo stesso tempo, sebbene i chilometri che sono in grado di assicurare sono maggiori rispetto ad altre auto, la riserva nel serbatoio rischia di esaurirsi rapidamente se si spinge troppo sul pedale dell'acceleratore. Va da sé che occorre sempre fare le necessarie distinzioni tra un modello e l'altro.

A seconda del modello è possibile guidare da 300 a 800 chilometri con il consumo a metano. L'autonomia totale delle auto a metano con doppio serbatoio può a volte superare i 1.000 chilometri.

Entrando ancora di più nel dettaglio dei consumi, il quadro di alcune delle auto a metano più diffuse è il seguente:

Seat Arona TGI: consumo reale di 17,2 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.0 TGI Reference, prezzo di listino pari a circa 18.000 euro

Skoda Citigo G-tec: consumo reale di 18,9 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.0 G-Tec Active 3 porte, prezzo di listino pari a circa 12.900 euro

Volkswagen Golf TGI: consumo reale di 15,9 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.5 TGI Trendline BMT DSG, prezzo di listino pari a circa 27.800 euro

Audi A3 g-tron: consumo reale di 15,6 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 30 g-tron S tronic, prezzo di listino pari a circa 30.200 euro

Fiat Panda Natural Power: consumo reale di 18,5 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 0.9 Natural Power Easy, prezzo di listino pari a circa 16.000 euro

Lancia Ypsilon TwinAir: consumo reale di 18,5 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 0.9 TwinAir Ecochic Gold, prezzo di listino pari a circa 18.800 euro

Volkswagen up! Eco: consumo reale di 17,6 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.0 TGI Reference, prezzo di listino pari a circa 13.500 euro

Seat Ibiza TGI: consumo reale di 17,2 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.0 eco BMT take up! 3 porte, prezzo di listino pari a circa 16.500 euro

Skoda Octavia Wagon: consumo reale di 16,9 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.5 G-Tec Ambition DSG, prezzo di listino pari a circa 27.700 euro

Volkswagen Polo TGI: consumo reale di 19,6 chilometri per chilogrammo, modello di riferimento a metano: 1.0 TGI Trendline, prezzo di listino pari a circa 16.900 euro

