Noleggio auto a lungo termine, come funziona e perché conviene ai privati

Sta lentamente cambiando i modo di concepire l'auto e al possesso si è affiancato l'accesso ovvero la possibilità di guidare un mezzo quando ce n'è bisogno. E il 2018 ha avuto una forte crescita per il noleggio a lungo termine in Italia che probabilmente sarà ancora più intensa nel 2019, il prossimo anno. E in questo scia si inserisce il noleggio a lungo termine per privati, che si rivela interessante i tanti vantaggi in termini di spesa e di adempimenti che porta con sé. Lo svantaggio principale è evidente; l'auto non è di proprietà, tuttavia le facilitazioni introdotte negli ultimi anni, come il noleggio a lungo termine senza anticipo rendono questa soluzione sempre più ricercata dagli italiani. Anche perché poi per capire se il noleggio a lungo termine conviene e come funziona occorre considerare un altro aspetto, come la disponibilità di un grande numero di vetture delle più svariate marche, Fiat, Mercedes e Bmw ad esempio. E infine, da non perdere di vista, si sta sviluppando un fiorente mercato di noleggio lungo termine auto usate nelle principali città italiane, come Roma, Torino, Milano.

Noleggio auto a lungo termine, come funziona e vantaggi per i privati

Se c'è una caratteristica di fondo delle auto è la perdita di valore non appena dal concessionario finiscono su strada. Qualunque sia il modello, finisce finisce per valere almeno il 30% in meno. Il noleggio lungo termine auto supera questa preoccupazione, che al momento di una eventuale rivendita è ancora più accentuata. Il tempo del noleggio varia in genere da 12 a 60 mesi e al conducente non è richiesta alcuna responsabilità se non quella di guida al meglio. In pratica non deve sostenere la spesa del bollo auto e né dell'assicurazione e allo stesso tempo può usufruire di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il risparmio nei costi di gestione dell'auto è allora evidente. Non solo, ma ormai quasi tutte le agenzie che propongono il noleggio lungo termine associano altri vantaggi come il cambio gomme illimitato, la disponibilità di un'auto sostitutiva in caso di fermo e l'assistenza di un carro attrezzi nel caso di necessità. E si moltilicano anche i casi di noleggio a lungo termine dell'auto senza anticipo per l'aquisto

Conviene il noleggio auto a lungo termine? Limiti e svantaggi

Il tutto con un solo canone mensile ovvero assicurazione Rc auto, assistenza riparazioni danni, assicurazione incendio e furto, polizza infortuni conducente, soccorso stradale, tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinari, pneumatici. Nell'elenco dei costi del noleggio a lungo termine non sono compresi quelli relative al rifornimento, siano essi diesel o benzina, anche se alcune società associano carte carburante per la comodità del cliente che non è chiamato a pagare in contanti tutte le volte che procede al rifornimento del serbatoio. E proprio perché questa formula è sempre più diffusa, il numero delle compagnie petrolifere convenzionate è in costante crescita su tutto il territorio.

L'auto noleggiata a lungo termine non può essere utilizzate per la partecipazione a gare, competizioni o manifestazioni, per trainare altri veicoli, per trasportare animali o merci esplosive, inquinanti o pericolose, per scopi illegali, per subnoleggio, concessione di pegno o garanzia sul veicolo locato, per fare guidare una terza persona, con pneumatici con pressione insufficiente.

Dati alla mano, comunque, il noleggio dell'auto a lungo termine sta crescendo molto in Italia e aumentano gli elementi che lo fanno conveniente