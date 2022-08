Nuova Toyota C-HR 2022-2023 in più versioni per Suv con bassi consumi e ottimo prezzo

Toyota ha rilasciato nuovi allestimenti per il C-HR 2022-2023 ovvero una edizione speciale ancora più lussuosa e sicura. Toyota C-HR 2022-203 pone l'accento sulle cose che contano.

Il lungo elenco di caratteristiche standard è perfettamente coerente con le decisioni del costruttore giapponese. Approfondiamo allora:

Come sono le nuove versioni di Toyota C-HR 2022-2023

Giudizi Toyota C-HR 2022-2023 tra tecnologia e aiuti alla guida

La nuova vettura Toyota C-HR in edizione speciale si chiama Mode-Nero Safety Plus III, il successore della serie C-HR Mode-Nero Safety Plus, in circolazione dal 2020. Come prima, la nuova Toyota C-HR Mode-Nero Safety Plus III è stata sviluppata dalle varianti ibrida C-HR G e GT con motore turbo. Ora ciò che rende speciale Mode-Nero Safety Plus III è il suo aspetto esterno completamente nero.

In questa terza versione, Toyota fornisce il C-HR Mode-Nero Safety Plus in nero Inazuma Parking Black Glass Flake. Il colore nero è abbinato a cerchi neri opachi da 18 pollici con bulloni scuri. Toyota C-HR Mode-Nero Safety Plus III ottiene anche fari a LED Bi-Beam con decorazioni nere.

Entrando negli interni, Toyota dona un tocco di lusso sotto forma di sedili avvolti in pelle nera con accenti marroni e cuciture beige.

Ogni C-HR del 2022 è alimentata da un motore I-4 da 2,0 litri che produce 144 CV e 139 Nm di coppia. È collegato a un automatico CVT, che indirizza quella potenza alle ruote anteriori; la trazione integrale non è disponibile.

Per la guida a bassa velocità, Toyota ha aggiunto un differenziale di precarico. Questa funzione sposta la coppia tra le ruote anteriori secondo necessità per una guida fluida. Il CVT si sente naturale come qualsiasi trasmissione automatica tradizionale. La sua modalità sportiva fa molto di più che aumentare la reattività dell'acceleratore.

In relazione ai consumi, Toyota dichiara 26,3 chilometri per litro nel caso del motore da 1.8 litri ovvero 25 chilometri per litro per il modello con il propulsore da 2.0 litri e 184 CV.

Una serie di nuove caratteristiche di sicurezza è di serie su tutti i nuovi modelli di Toyota C-HR 2022-2023. Ad esempio, un sistema attenua le collisioni quando l'acceleratore viene premuto troppo e il crossover rileva un oggetto fermo, come un muro, davanti o dietro il veicolo.

Toyota ha anche installato un sistema radar che rileva i veicoli provenienti da sinistra e da destra, nonché un monitor panoramico.

Indipendentemente dall'assetto, ogni Toyota C-HR è dotato di un touchscreen di infotainment da 8,0 pollici che include Apple CarPlay e Android Auto. Occorre fare affidamento su questi per le indicazioni stradali, poiché la navigazione integrata non è offerta.

C'è una porta USB montata nella prima fila e sei altoparlanti distribuiti in tutto l'abitacolo. Tutti i modelli hanno anche un display da 4,2 pollici montato nel quadro strumenti. Il prezzo iniziale di Toyota C-HR 2022-2023 è di circa 30.000 euro.