Nuova Volkswagen Up si può comprare ora davvero ora a soli 3500 euro. Ecco come si deve fare

Volkswagen up! è una city car elegante, caratterizzata da un portellone completamente in vetro, quattro posti comodi e un ampio bagagliaio in relazione alle sue dimensioni. Le versioni a 5 porte dispongono di vetri posteriori apribili a compasso.

La city car offre un buon livello di sterzo e stabilità. Il motore da 1.0 litri a tre cilindri, disponibile con potenza di 65 o 68 CV, fornisce una spinta sufficiente, sebbene non sia particolarmente silenzioso, ma offre un consumo ridotto. Un aspetto interessante è il costo ridotto dell'auto grazie a diversi incentivi disponibili attualmente. Vediamo meglio:

Sconti e incentivi regionali e provinciali per Volkswagen up!

Agevolazioni e promozioni comunali ancora migliori per Volkswagen up!

ha recentemente introdotto agevolazioni esclusive per i residenti che possono essere cumulate con gli incentivi nazionali. Tra queste, spicca il programma "Rinnova Autovetture 2023" lanciato con l'obiettivo di incentivare la sostituzione dei veicoli inquinanti con automobili a zero emissioni o a basse emissioni.

Per accedere a tali sovvenzioni, è necessario rottamare un'auto alimentata esclusivamente a benzina fino alla classe Euro 2 inclusa o a gasolio fino alla classe Euro 5 inclusa. I sussidi offerti dalla Regione Lombardia, così come quelli a livello nazionale, variano in base al tipo di veicolo e alle emissioni. Nel caso della Volkswagen up!, ci si potrebbe avvantaggiare di un contributo che riduce il costo di circa 12.000 euro.

Nella provincia autonoma di Trento, allo scopo di agevolare l'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 esclusivamente elettrici da parte di privati con un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro, sono previsti incentivi che richiedono la contemporanea rottamazione o sostituzione di veicoli M1 inquinanti con motori a benzina o diesel fino allo standard Euro 5. Il contributo erogato consiste in 3.000 euro per la rottamazione e 2.000 euro per la sostituzione. Considerando le condizioni di vendita più favorevoli, per l'acquisto di una Volkswagen up! sono sufficienti circa 11.000 euro.

È possibile richiedere un contributo fino al prossimo 30 giugno per l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione anche nel Comune di Firenze.

In questo caso, lo sconto ammonta a 7.500 euro, che può essere cumulato con l'ecobonus statale di 5.000 euro, per un risparmio totale di 12.500 euro. In altre parole, è possibile portarsi a casa una Volkswagen up! con un investimento di circa 3.500 euro. Per i residenti, l'assegnazione dei finanziamenti è basata sul criterio dell'Isee, che considera le risorse economiche disponibili.

Il Comune di Genova ha quindi aperto un bando per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria, rivolti a privati, micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi con partita Iva ed enti del terzo settore. Tra questi interventi è prevista l'erogazione di un contributo per l'acquisto di veicoli nuovi, a basso impatto ambientale, in cambio della rottamazione di mezzi più inquinanti già colpiti da precedenti ordinanze di limitazione del traffico o di prossima emissione.

Per i privati, gli importi massimi del contributo sono i seguenti: 800 euro per l'acquisto di ebike, moto e scooter ibridi ed elettrici; 9.000 euro per veicoli elettrici e a idrogeno; 6.000 euro per veicoli ibridi Euro 6D-temp o successivi; 5.000 euro per veicoli a metano, Gpl, benzina-metano o benzina-GPL Euro 6D-temp o successivi; 4.000 euro per veicoli a benzina Euro 6D-temp o successivi e a diesel Euro 6D-temp o successivi. In sintesi, è possibile acquistare una Volkswagen up! con un investimento di circa 7.000 euro.

