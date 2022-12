Quali sono i reali tempi di consegna delle auto nel 2023 secondo gli annunci delle varie marche

Dopo la crisi del Covid, l'industria automobilistica ha dovuto affrontare molti altri problemi. Pensiamo alle carenze di semiconduttori che hanno colpito duramente il settore automobilistico. Oppure al conflitto in Ucraina che ha provocato ripercussioni di ogni tipo.

Detto questo, le cose non sono ancora tornate al loro solito corso. Per stessa ammissione dei produttori, la situazione sta lentamente cominciando a migliorare, ma i tempi non ancora normalizzati. Non sembra che la situazione possa risolversi rapidamente. Anzi, per tornare ai tempi di consegna abituali, bisognerà probabilmente aspettare fino alla fine del 2023 o addirittura fino alla primavera del 2024 secondo altri osservatori. Una stima confermata anche dalla maggior parte degli stessi produttori, anche se chi indica che i ritardi saranno sempre più brevi.

Tempi di consegna delle auto, quali sono

Quali sono i tempi di consegna di un'auto nuova nel 2023? Per quanto riguarda le vetture Citroen possono variare da 2 a 6 mesi circa. Le utilitarie sono più prontamente disponibili. Il tempo di consegna per una Citroen C3 Aircross è di circa 8 settimane. Per una Citroen C4 o per una Citroen C5 Aircross sono di circa 18 settimane. Il tempo medio di consegna per le nuove auto Ford va dai 3 ai 5 mesi, invece delle normali 6-8 settimane.

I modelli più popolari, come la Ford Fiesta, sono disponibili in circa 5 mesi, a seconda delle opzioni ordinate e dello stato delle scorte. Per i modelli più comuni, come la Ford Focus, i ritardi sono spesso di circa 12-16 settimane.

Come con la maggior parte dei produttori, i tempi di consegna per le auto Peugeot sono molto variabili. Per una nuova Peugeot 308 possono servire circa 15 settimane, che è ben al di sotto dell'attesa media di 24 settimane. Lo stesso vale per il suv Peugeot 2008. Per una Peugeot 508 servono circa 16 settimane.

In Fiat, i tempi di consegna di una nuova auto nel 2023 dipendono essenzialmente dal modello scelto e dal suo motore. Ci si può aspettarti di ricevere la Fiat 500 in circa 6 mesi, mentre la versione elettrica può impiegare fino a 10 mesi per arrivare a destinazione. Allo stesso modo, le edizioni limitate e le finiture da collezione possono essere particolarmente difficili da ricevere. Anche per altri modelli, come Panda Hybrid, i tempi di consegna sarebbero di circa 6 mesi.

I tempi di consegna di una nuova auto Renault nel 2022 sono generalmente più brevi rispetto a altri costruttori, anche se variano nel tempo e in base ai modelli previsti. Pertanto, una Renault Zoé potrebbe essere disponibile in circa 12-15 settimane, così come un veicolo utilitario Kangoo, mentre ci vorranno quasi 6 mesi per una Renault Arkana o una Koleos. Per Renault Megane e Renault Captur, il ritardo è di circa 2 o 3 mesi.

Perché i tempi di attesa sono imprevedibili

Nei prossimi mesi produttori e reti di distribuzione lavoreranno per recuperare il ritardo accumulato. La carenza di chip ha impedito la costruzione di milioni di automobili e il numero di ordini non evasi rimane molto elevato.

Ovviamente, il tempo di attesa per ordinare un'auto è abbastanza imprevedibile e varia anche molto da una marca all'altra e persino da un modello all'altro all'interno della stessa marca. E il tempo di attesa dipenderà anche dal grado si personalizzazione della vettura.

Il tempo medio rimane dagli 8 ai 9 mesi, anche se alcuni modelli sono disponibili in poche settimane, ma si tratta generalmente di auto più piccole e dotate di meno tecnologia. Al contrario, modelli ricercati alimentati con propulsione termica impiegano 18 mesi per essere completati.

Come mai? Semplicemente perché alcuni marchi ora danno la priorità ai modelli elettrici. Si tratta allora di uan prima importante differenza di cui tenere conto nelle scelte di acquisto.