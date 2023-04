Nuovi aumenti tasse regionali fino a 400 euro nel Lazio, ma in altre regioni in arrivo (o già avvenuti)

Quali sono i nuovi aumenti tasse regionali fino a 400 euro nel Lazio e cosa sta per cambiare anche in altre regioni? All’indomani dei primi forti aumenti delle tasse locali che si sono registrati in diverse regioni e Comuni all’inizio dell’anno, ecco che anche in altre regioni si stanno decidendo nuovi aumenti delle addizionali locali, che in alcuni casi avranno un peso decisamente importante per i cittadini.

In arrivo nuovi aumenti delle tasse regionali nel Lazio quanto si pagherà in più

Ulteriori aumenti in arrivo e già decisi in altre regioni

In arrivo nuovi aumenti delle tasse regionali nel Lazio quanto si pagherà in più

Stando a quanto riportano le ultime notizie, nel Lazio i cittadini si preparano a pagare fino a 400 euro in più di addizionali Irpef nel 2024. L’aliquota di pagamento potrebbe, infatti, arrivare al 3,33%, il massimo previsto dalla legge a Roma e nel Lazio, e si tratterebbe di un aumento necessario per recuperare le risorse necessarie per confermare le agevolazioni fiscali.

Il nuovo forte aumento dell’Irpef regionale nel Lazio si sta rendendo necessario a causa dell’elevato debito complessivo della Regione, che è di circa 22 miliardi d cui 200 milioni di euro nel settore sanità.

La regione starebbe cercando di evitare gli aumenti calcolati per evitare di pesare ancora sui cittadini, ma considerando che la tendenza di tutte le regioni è quella di aumentare le imposte locali e che lo Stato centrale ha poche risorse economiche disponibili, è quasi certo ormai che anche nel Lazio l'addizionale regionale Irpef aumenterà come ipotizzato.

Per evitare l’aumento dell’addizionale, servirebbero almeno 300 milioni di euro, sia per confermare le agevolazioni fiscali e sia per evitare gli aumenti per le famiglie laziali che oscillerebbero dai 180 ai 400 euro a famiglia.

Ulteriori aumenti in arrivo e già decisi in altre regioni

La regione Lazio potrebbe essere solo una delle nuove regioni pronte ad alzare l’addizionale Irpef regionale. In altre regioni si sta, infatti, valutando la situazione in base ai singoli bilanci e alle necessità economiche delle singole realtà , da Emilia Romagna a Toscana, Puglia, ecc, e non è certamente escluso che in molte altre regioni saranno decisi aumenti.

Altre regioni li hanno già definiti a inizio anno. Ne sono un esempio la Lombardia, che già a gennaio ha rivisto le aliquote Irpef aumentandole solo per i redditi superiori ai 75 mila euro, per cui gli scaglioni di reddito e le relative aliquote delle tasse regionale sono diventate le seguenti:

per i redditi fino a 15 mila euro, l’aliquota è dell’1,23%;

per i redditi tra 15 mila e 28 mila euro, l’aliquota è dell’1,58%;

per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro, l’aliquota è dell’1,72%;

per i redditi oltre i 50 mila euro, l’aliquota è dell’1,73%.

Tra le altre regioni che hanno già alzato le addizionali locali a inizio anno c'è anche il Piemonte dove sono state decise nuove maggiorazioni per le aliquote Irpef locali:

per i redditi fino a 15mila euro, una maggiorazione dello 0,39%

per i redditi oltre i 15mila e fino a 28mila euro, dello 0,90%

per i redditi oltre 28mila e fino a 50mila euro, dell’1,52%

per i redditi oltre 50mila, del 2,10%.

Stessa decisione è stata già presa in Liguria, dove le aliquote Irpef locali sono aumentate con le seguenti maggiorazioni:

per redditi tra 15mila e 28mila euro, la maggiorazione è dello 0,58%;

per redditi tra 28mila e 50mila euro, la maggiorazione è dell’1,8%;

per redditi oltre 50mila, la maggiorazione è dell’1,10%.