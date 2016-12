Bonus Mobili novità 2017: detrazioni fiscali arredamento, cosa cambia, incentivi elettrodomestici.

AGGIORNAMENTO: Non solo agevolazioni e detrazioni per ristrutturazione casa 2017 ed efficientamento energetico. La nuova Legge di Bilancio prevede anche incentivi su per l'arredamento, detrazioni fiscali per l'acquisto di elettrodomestici e anche un bonus mobili. Ma ci sono alcune novità importanti rispetto al 2016. Per scoprire cosa cambia basta leggere l'articolo che vi proponiamo.

I contribuenti possono tirare un sospiro di sollievo. Oltre agli incentivi e alle detrazioni fiscali previsti per la ristrutturazione casa e gli interventi di efficientamento energetico, la Legge di Bilancio 2017 ha riconfermato quelli per chi, oltre ai costi per la ristrutturazione della casa e per gli interventi volti al risparmio energetico o per aumentare la sicurezza dell’immobile, ha dovuto sostenere anche l’acquisto dei mobili. In questo caso la detrazione è pari anche al cinquanta per cento su un limite di spesa di diecimila euro. Non una vera e propria proroga del provvedimento emanato nel 2016, ma la possibilità di usufruire di agevolazioni e detrazioni esclusivamente per quelli che hanno effettuato lavori di ristrutturazione nel 2016, pur senza prima comprare i mobili, gli arredi o gli elettrodomestici.

Bonus mobili 2017 novità

Tra le novità del bonus mobili 2017 quella che le agevolazioni fiscali per chi deve acquistare mobili o elettrodomestici sono intrinsecamente collegate alle detrazioni sull’Irpef che varia dal cinquanta al sessantacinque per cento in base alla tipologia di intervento, previste per le ristrutturazioni entro il trentuno dicembre 2016. Questa detrazione spetta solo a quelli che devono acquistare nuovi mobili e hanno iniziato i lavori nel 2016. In questo caso l’agevolazione prevista è del cinquanta per cento per un tetto di spesa massimo che ammonta a diecimila euro. Un’altra novità riguarda il bonus mobili per le giovani coppie, che acquistano la prima casa, e che hanno alle spalle almeno 3 anni di convivenza e un componente non deve avere un’età superiore ai 35. In questo caso il bonus prevede una detrazione dell’imposta lorda fino a ottomila euro per l’acquisto dei mobili ed arredi. Una detrazione che, oltre a dover essere documentata dettagliatamente, non è cumulabile con gli altri bonus. Il bonus mobili 2017 è calibrato sulle esigenze di chi decide di iniziare lavori di ristrutturazione per esempio della cucina, e vale sia per i lavori che per l’acquisto di arredi, elettrodomestici (frigorifero lavastoviglie ecc.). Anche l’acquisto di lavabi, lavandini da bagno, credenze e cose di questo genere, rientra nelle spese soggette a detrazioni. Il limite di spesa agevolabile è sempre fissato a diecimila euro. In tale limite, vanno considerati gli interventi effettuati nel 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Bonus mobili 2017 a chi spettano le detrazioni e gli incentivi

Le detrazioni e gli incentivi meglio noti con il nome di bonus mobili spettano a coloro che avendo ristrutturato l’immobile nel 2016 o nel 2017, comprano gli arredi, grandi elettrodomestici, mobili ad incasso, a partire dal primo gennaio 2017. Tra i beneficiari di questo provvedimento rientrano senza dubbio gli usufruttuari di abitazione, i proprietari di immobili, i nudi proprietari, quelli che affittano, i titolari di contratti in comodato d’uso, i soci delle cooperative, gli imprenditori, le società semplici, in nome collettivo, in accomandata semplice e soggetti equiparati, le imprese familiari che devono osservare le stesse regole delle imprese individuali. Il bonus spetta inoltre anche al coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado sempre se conviventi con il proprietario o con chi possiede dell’immobile oggetto della detrazione.