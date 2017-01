Polizia, Forze dell'ordine, militari 2017: rinnovo contratti e aumento stipendi Esercito, Forestale, Vigili, Finanza, Carabinieri

AGGIORNAMENTO: Se sei un agente di polizia o membro delle forze dell'ordine in generale saprai benissimo che queste sono ore decisive per il rinnovo dei contratti con relativo aumento degli stipendi. Per tenerti sempre aggiornato segui questo articolo dove potrai leggere gli sviluppi in tempo reale di questa vicenda.

AGGIORNAMENTO: Scopri le ultime novità sull'aumento degli stipendi e sul rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine. Come per gli altri lavoratori statali anche gli appartenenti alla Polizia, i militari e le forze dell'ordine in generale, attendono le decisioni che verranno prese nel tavolo tecnico del dieci gennaio. Vi proponiamo gli ultimi aggiornamenti per capire cosa può succedere.

Ci sono due aspetti di cui tenere conto quando si parla di forze dell'ordine e pubblica amministrazione. Il primo è quello più complesso e riguarda il rinnovo dei contratti degli statali, in cui rientrano anche forze di polizia e militari, su cui è stata già raggiunta l'intesa tra maggioranza e forze dell'ordine sulla base di 85 euro lordi al mese. Ebbene, l'appuntamento con l'implementazione di questa misura è solo al prossimo anno e il prossimo appuntamento da seguire con attenzione è il tavolo tecnico del 10 gennaio.

Rinnovo del bonus di 80 euro

Il secondo aspetto di cui tenere conto è quello del bonus di 80 euro per le forze dell'ordine che, si ricorda, era in vigore per il solo 2016. Ebbene, è arrivato il via libera con la manovra e anche tra gennaio e dicembre 2017 sarà erogato. I beneficiari sono gli appartenenti a Polizia di Stato; Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Forestale; Polizia penitenziaria; Vigili del Fuoco; Aeronautica Militare; Esercito Italiano; Marina Militare; Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana; Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; Corpo Militare dell'Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta; Capitanerie di Porto. Dirigenti a parte, spetterà a tutti, indipendente dal reddito ricevuto.

Tutte le scadenze

La pubblica amministrazione torna in pista, con tanti fronti aperti e scadenze ravvicinate. In attesa dell'avvio della contrattazione, c'è da risolvere la questione dei precari, per cui bisogna trovare un salvagente prima della fine dell'anno, come previsto anche dall'accordo del 30 novembre. E subito dopo le feste, a inizio gennaio, dovrebbe essere intavolato il negoziato per ridefinire permessi e distacchi sindacali, ricalibrandoli sui nuovi comparti. Tutte le amministrazioni si sono invece già aperte alle richieste di dati e documenti da parte dei cittadini, in virtù del Freedom of information act.

La geografia del pubblico impiego da aprile scorso è cambiata: i comparti sono scesi da 11 a 4. Le prerogative sindacali devono adeguarsi. Inoltre, secondo stime sindacali sono 40.000 i cococo che sparirebbero se non si intervenisse prima della fine dell'anno. Occorre modificare un passaggio del Jobs act che prevede la fine delle collaborazioni. Entro la stessa data c'è da prorogare i contratti a termine, circa 2.000, e allungare le graduatorie dei concorsi. Il 23 dicembre ogni amministrazione dovrà intanto assicurare l'effettivo esercizio del diritto, per chiunque, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione.

Infine, a completamento di questo complesso quadro, le società a controllo pubblico devono adeguare gli statuti alle novità del decreto Madia entro il 31 dicembre. Tra i paletti: deleghe a un solo amministratore, divieto di gettoni di presenza o premi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. Ed entro il 14 gennaio un decreto dovrebbe riscrivere le regole per far scattare l'obbligo per tutti gli enti di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti.