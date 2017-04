Auguri di Pasqua 2017 immagini, frasi, biglietti e feste e processioni Papa Francesco Venerdì Santo, Veglia Pasquale e Pasquetta l

Arriva la Pasqua 2017 ed è caccia a immagini, frasi e biglietti per fare gli auguri. Tra risorse belle e simpatiche, tradizionali o religiose, da dedicare a genitori e amici con un semplice SMS sul cellulare, c'è solo l'imbarazzo della scelta. In tutti i casi, è il web il punto di riferimento per tutti con i tanti siti creati per l'occasione. Le risorse sfruttabili dagli utenti sono sempre gratuite e in grado di accontentare tutti i gusti. Ma questa è anche la settimana santa ovvero quelle delle festa (naturalmente a carattere religioso) e delle processioni del venerdì santo, nelle piccole e nelle grandi città. Questa volta Papa Francesco ha deciso di cambiare programma e celebrerà la Messa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo nella basilica laterana. Chiusa la parentesi religiosa, si prospettano grandi numeri per la Pasquetta di lunedì ovvero permanenze medie di tre o quattro notti con un lieve incremento rispetto allo scorso anno.

Auguri di Pasqua 2017: frasi da dedicare

Proviamo a fare una prima selezione di opportunità delle migliori frasi per fare gli auguri di Pasqua, tutte diverse sulla base del registro da assegnare. Punto di forza e di distinzione è la possibilità di dedicare il messaggio con rapidità: basta scegliere lo strumento (Facebook, Twitter SMS o WhatsApp) e il gioco è fatto. Tutto molto semplice. Per chi è affezionato ai tradizionali 160 caratteri di un SMS basta poco per venire accontentati. Il web è la solita miniera di opportunità per trovare le migliori frasi per parenti, amici e colleghi. I lettori possono rovistare alla ricerca di belle parole e di tanti modi originali per augurare Buona Pasqua 2017. Alcune buone opportunità sono le seguenti:

Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Mamma e papà buona Pasqua a voi che rendete la mia vita speciale con il vostro amore e la vostra cura. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che la colomba pasquale volata da Noè con il ramoscello d'ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuori per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua formali. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall'amore di Gesù Risorto. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Il dolce suono delle campane possa risvegliare in te, sentimenti umani più profondi e annunciarti un anno prospero d'amore, serenità e felicità. Tanti auguri Pasquali! Frasi Auguri Pasqua originali. Che tu possa trascorrere una Pasqua circondato da risate ed amore, per rendere il cuore pieno di pace. Tanti auguri di buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Puoi anche provare a scartare l'uovo di Pasqua a caccia della sorpresa, ma sappi che una sorpresa più bella di me non la potrai mai trovare. Auguri.

Immagini e biglietti per fare gli auguri di Buona Pasqua

Non solo frasi, per stupire con una Buona Pasqua speciale è appunto possibile affiancare alle parole foto e immagini, biglietti di auguri e cartoline, da condividere via WhatsApp, su Facebook o inviare via posta elettronica. Sono sempre molto ricercate per il bell'effetto che fanno sono le cartoline elettroniche. Fra i portali più attivi c'è americangreetings.com con le sue tante sezioni. Il funzionamento è molto semplice e naturalmente gratuito a tutte le latitudini. Basta selezionare la card scelta, scrivere l'indirizzo di posta elettronica del destinatario, aggiungere qualche bella parola di accompagnamento, magari sfruttando i siti che abbiamo indicato, e decidere l'ora esatta in cui vogliamo che sia recapitata. Una notifica avviserà della lettura. Ma non si tratta naturalmente dell'unico portale a offrire questo servizio sia in riferimento alle foto e sia ai video per la Pasqua 2017, come dimostrano i frequentati portali bluemountain.com e greetingsisland.com. Per rafforzarne l'effetto è appunto possibile affiancare una frase. Un'altra selezione delle più adatte? Eccole:

Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Avervi sempre al mio fianco è il regalo migliore che possa sognare. E, finché voi sarete qui, vicino a me, ogni Pasqua sarà sempre più magica. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. I miei migliori auguri di Pasqua ti raggiungano ovunque tu sia, cara amica mia. Tantissimi auguri pasquali, per una Pasqua serena e felice. Frasi Auguri di Pasqua formali. Auguro a lei e alla sua famiglia una felice Pasqua con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Oggi è un giorno speciale, vedi di non mangiare troppo e soprattutto di non rompere le uova di Pasqua. Auguri. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua! Frasi Auguri di Pasqua divertenti. La vera sorpresa è quella di averti accanto. Buona Pasqua amore mio. Frasi Auguri Pasqua originali. Ti auguro una serena e felice Pasqua 2017, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri.