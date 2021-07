Migliori auto ibride a 7 posti. Marche, modelli e prezzi a confronto

Andando alla ricerca di altri modelli di auto ibride a 7 posti, Volvo ha aggiornato la XC90 e ha aumentato la sua autonomia completamente elettrica. Ma non è la sola.

Ci sono diverse ragioni per cui puntare su un'auto ibrida a 7 posti. Da una parte si tratta infatti di modelli in grado di assecondare le esigenze di spazio delle famiglie più numerose o semplicemente di chi desidera viaggiare in comodità.

Dall'altra puntare sulla tecnologia ibrida vuole rimanere al passo con i tempi e fruire di tutti i benefici che una soluzione di questo tipo porta con sé. Scopriamo quindi:

Il mercato delle auto ibride a 7 posti è in costante ascesa e la dimostrazione arriva dalla crescita sia nella domanda degli automobilisti italiani e sia dell'offerta delle case automobilistiche. Quali sono allora i modelli su cui puntare?

Peugeot 5008 : crossover grande con 3 sedili centrali scorrevoli e 2 a scomparsa

: crossover grande con 3 sedili centrali scorrevoli e 2 a scomparsa Volkswagen Tiguan Allspace : più spazio per le gambe per i passeggeri posteriori e bagaliaio più grande rispetto al modello base

: più spazio per le gambe per i passeggeri posteriori e bagaliaio più grande rispetto al modello base Skoda Kodiaq : la terza fila di sedili è adatta a ospitare anche due adulti

: la terza fila di sedili è adatta a ospitare anche due adulti Seat Tarraco : suv comodo per 5 adulti che può ospitarne altri 2 quando serve

: suv comodo per 5 adulti che può ospitarne altri 2 quando serve Kia Sorento: suv dalla linea squadrata con 7 comodi posti e un ampio bagagliaio

Marche, modelli e prezzi auto ibride a 7 posti

Andando alla ricerca di altri modelli di auto ibride a 7 posti, Volvo ha aggiornato la XC90 e ha aumentato la sua autonomia completamente elettrica. Per quanto riguarda le prestazioni, la XC90 T8 è dotata di una potenza sufficiente per passare da 0 a 100 chilometri orari in meno di 6 secondi. Essendo un marchio più noto, i modelli ibridi Volvo sono ampiamente disponibili sul mercato dell'usato rispetto ai circa 68.300 euro che servono per il modello di base.

In dotazione porta con sé autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, interni pregiati, fari Led, fari adattativi, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab.

Toyota Prius+ è stata tra le prime case automobilistiche mondiali a proporre un'auto a ricarica automatica che offre una piccola spinta elettrica, aumentando leggermente il risparmio di carburante e la potenza. Toyota Prius+ utilizza tutta l'esperienza di elettrificazione di Toyota in un'auto a 7 posti piuttosto pratica. Grazie a un interno ben congegnato c'è anche abbastanza spazio nei sedili più arretrati per gli adulti più alti.

Tutti i modelli sono relativamente ben equipaggiati e vantano la garanzia standard Toyota. L'equipaggiamento comprende autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, fari Led, fendinebbia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, bracciolo sedili anteriori, retrovisori elettrici, indicatore temperatura esterna, riconoscimento pedone, radio Dab. Per comprarla servono circa 33.000 euro.

Lexus RX L è una versione leggermente più lunga della RX a cinque posti standard. I sedili rivolti in avanti più arretrati sono più adatti per i bambini in quanto gli adulti troveranno lo spazio un po' angusto. RX L promette di offrire gli stessi interni di alta qualità, prestazioni decenti e forte affidabilità della normale RX.

Pollice in su anche per il risparmio di carburante e le basse emissioni. Da 73.000 euro e sempre presenti autoradio, climatizzatore, cerchi in lega, interni pregiati, fari Led, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore pioggia, controllo automatico velocità, controllo adattivo velocità, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, antifurto, bluetooth, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, retrocamera, vetri elettrici posteriori, sedili regolabili elettrici, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori ripiegabili elettrici, retrovisori elettrici, radio Dab.