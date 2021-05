Quali sono i fondi di investimento più grandi al mondo. Classifica 2021 aggiornata

I fondi di investimento più grandi al mondo gestiscono azioni, obbligazioni, oro, derivati, valute e materie prime grazie a strumenti finanziari sempre più complessi.

Fondi di investimento 2021 più grandi al mondo, quali sono? La classifica 2021 aggiornata dei fondi di investimento più grandi al mondo vede ai primi posti Bridgewater Associates, Renaissance Technologies, Man Group, AQR Capital Management, Two Sigma Investments.

I numeri fanno impallidire perché la quantità di denaro gestita dai fondi di investimento più grandi al mondo è tale da essere difficilmente immaginabile. Vediamo allora quali sono, chi sovraintende alle operazioni e qual è il giro d'affari. La maggior parte dei fondi di investimento più grandi al mondo si trova negli Stati Uniti, in particolare a New York ovvero nel cuore finanziario del mondo.

Non è così semplice riuscire a entrare poiché viene spesso richiesto un investimento minimo che è solitamente elavato. La classifica 2021 aggiornata dei fondi di investimento più grandi al mondo è la seguente:

Bridgewater Associates

Renaissance Technologies

Man Group

AQR Capital Management

Two Sigma Investments

Millennium Management

Elliott Management

BlackRock

Citadel Advisors

Davidson Kempner Capital Management

Fondi di investimento 2021 più grandi al mondo, quali sono

Bridgewater Associates ha sede a Westport, Connecticut, e fornisce servizi a fondi pensione, governi stranieri, banche centrali, fondi universitari , fondazioni di beneficenza e altri investitori istituzionali. Il co-presidente e co-chief investment officer Ray Dalio ha fondato l'azienda nel 1975. L'azienda offre quattro fondi principali: Pure Alpha, che si concentra sulla strategia di investimento attiva; Pure Alpha Major Markets, che si rivolge a un sottoinsieme di opportunità in cui investe il fondo Pure Alpha; All Weather, che utilizza una strategia di asset allocation; Optimal Portfolio, che combina aspetti del fondo All Weather con una gestione attiva. Il fondo ha circa 138 miliardi di dollari in gestione.

Renaissance Technologies è un hedge fund quantitativo con sede a New York che utilizza metodi matematici e statistici per scoprire indicatori tecnici che guidano le sue strategie di trading automatizzato. Applica queste strategie ad azioni statunitensi e internazionali, strumenti di debito, contratti futures, contratti a termine e valuta estera. Il fondo ha circa 133 miliardi di dollari in gestione. Il matematico Peter Brown è l'attuale amministratore delegato.

Man Group ha più di 230 anni di esperienza nel trading. Ha iniziato nel 1784 come fornitore esclusivo di rum per la Royal Navy, entrando in seguito nel commercio di zucchero, caffè e cacao. Ha circa 117 miliardi di dollari di asset in gestione.

AQR Capital Management ha sede a Greenwich, Connecticut, e utilizza l'analisi quantitativa per sviluppare modelli finanziari incentrati sul valore e sull'investimento di momentum. ACR implementa le sue strategie tramite fondi comuni di investimento. AQR ha circa 143 miliardi di dollari in gestione. Ha anche ottenuto feed di consulenza su altri 224,8 miliardi di dollari di asset. Cliff Asness ha fondato l'azienda insieme ai partner John Liew, Robert Krail e David Kabiller. I quattro avevano lavorato insieme su un fondo speculativo presso Goldman Sachs.

Two Sigma Investments ha sede a New York ed è stata fondata da John Overdeck e David Siegel nell'aprile 2002. L'azienda utilizza l'analisi quantitativa per costruire strategie matematiche che si basano su modelli di prezzo storici e altri dati. Two Sigma Investments ha circa 66 miliardi di dollari in gestione

Millennium Management ha sede a New York ed è stata fondata nel 1989. L'azienda offre servizi di consulenza discrezionale a fondi privati. Millennium ha circa 42 miliardi di dollari in gestione. La società è guidata dal presidente Israel Englander, che ha fondato Millennium con 35 milioni di dollari di capitale dopo una carriera come broker, trader e specialista alla Borsa americana.

Elliott Management descrive il proprio mandato di investimento come estremamente ampio e comprende quasi ogni tipo di attività: titoli in sofferenza , azioni, posizioni di copertura e arbitraggio, materie prime, titoli legati al settore immobiliare. La società ha sede a New York ed è stata fondata da Paul Singer nel 1977. Al 31 dicembre 2019, Elliot aveva 73,5 miliardi di dollari di asset in gestione e 40 miliardi di dollari in netti in gestione su base discrezionale.

BlackRock è un gestore degli investimenti con sede a New York che gestisce migliaia di miliardi di asset. La più grande entità BlackRock, BlackRock Fund Advisors, è operativa dal 1984 e sovrintende a 1,9 trilioni di dollari di attività. BlackRock Financial Management è stata fondata nel 1994 e gestisce 1,03 trilioni di dollari. Anche BlackRock Advisors ha iniziato nel 1994 e gestisce 687,64 miliardi di dollari.

Citadel Advisors ha sede a Chicago e si concentra su azioni, reddito fisso e macro, materie prime, credito e strategie quantitative. Citadel ha circa 29 miliardi di dollari di asset in gestione.

Davidson Kempner Capital Management ha sede a New York e uffici affiliati a Londra, Hong Kong e Dublino. La società ha iniziato a gestire il capitale per gli investitori nel 1987. Si concentra su fallimenti , arbitraggio convertibile, arbitraggio di fusioni, investimenti in difficoltà, azioni guidate da eventi e situazioni di ristrutturazione. Al 31 gennaio 2020, Davidson Kempner aveva 35,9 miliardi di dollari in gestione e il suo patrimonio netto gestito era di 33,1 miliardi di dollari.